时光网讯
由王子逸
执导，奥卡菲娜
、赵淑珍
、马泰
、林晓杰
主演的电影《别告诉她》
今日发布亲情版预告及拥抱版海报。整支预告以奥卡菲娜饰演的孙女碧莉和赵淑珍饰演的奶奶之间的情感与牵挂为主线，将祖孙之间动人心扉的情感和家人之间的牵挂表达。正如导演王子逸所说，“不论人在哪里出生长大，家人之间的连结都很重要”。
电影《别告诉她》讲述了一个华人家庭为了陪伴身患癌症的奶奶，以一场喜宴来圆一个谎言，孙女碧莉由一开始不理解而后渐渐融入这场善意的谎言。今日，影片发布亲情版预告及拥抱版海报，碧莉和奶奶之间的爱与牵挂给日益寒冷的日子增添一抹温暖的亮色。海报中女主角奥卡菲娜饰演的碧莉和赵淑珍饰演的奶奶相拥，离别的不舍尽在不言中。
预告片也以祖孙之间的情感为主线，不管是亲昵的互动，还是“絮叨”的牵挂，处处流出出奶奶对碧莉的爱。从预告片可以看出，赵淑珍饰演的奶奶爱说爱笑爱张罗，仿佛就是每个家庭中可触摸的那个奶奶。祖孙之间，有欢笑也有感动，有陪伴也有思念，爱的方式有千百种，唠叨是爱，牵挂是爱， 想陪伴在你身边度过每一天也是我爱你的样子。
电影《别告诉她》根据导演王子逸的家中的真实故事改编。导演王子逸跟女主碧莉一样是一名从小在国外长大的华人，奶奶身患癌症多年，家人从始至今也都没有告诉奶奶。正因为取材于真实事件，电影《别告诉她》在人物塑造、情节设置、情感传达等方面都非常鲜活生动、接地气，家人之间的牵挂与连接也处理得非常巧妙。
正如导演王子逸所说：“虽然这部影片是一个具有文化特色的故事，却牵连着每一个家庭，不论人在哪里出生长大，家人之间的连结都很重要，我们可以从彼此身上学习如何尊重对方与自己的不同”；而女主奥卡菲娜自幼跟奶奶一起生活，对于片中碧莉和奶奶的关系非常感同身受，她在采访中表示：“我很能够体会碧莉的情感，拍戏时我会想到我的奶奶，我相信很多人也会有这样的感觉。”
电影《别告诉她》此前在北美上映时被获封“2019北美年度黑马”，并获得了圣丹斯电影节“观众最喜爱影片”奖项。前不久该片还选报金球奖外语片，直接拿下了有奥斯卡重要风向标之称的哥谭独立电影奖最佳影片、最佳剧本和最佳女演员三项大奖提名。国内外媒体认为该片将成为奥斯卡热门影片。电影将于11月22日上映。