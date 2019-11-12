电影《别告诉她》此前在北美上映时被获封“2019北美年度黑马”，并获得了圣丹斯电影节“观众最喜爱影片”奖项。国内外媒体认为该片将成为奥斯卡热门影片。











电影《别告诉她》讲述了一个华人家庭为了陪伴身患癌症的奶奶，以一场喜宴来圆一个谎言，孙女碧莉由一开始不理解而后渐渐融入这场善意的谎言。今日，影片发布亲情版预告及拥抱版海报，碧莉和奶奶之间的爱与牵挂给日益寒冷的日子增添一抹温暖的亮色。海报中女主角奥卡菲娜饰演的碧莉和赵淑珍饰演的奶奶相拥，离别的不舍尽在不言中。





预告片也以祖孙之间的情感为主线，不管是亲昵的互动，还是“絮叨”的牵挂，处处流出出奶奶对碧莉的爱。从预告片可以看出，赵淑珍饰演的奶奶爱说爱笑爱张罗，仿佛就是每个家庭中可触摸的那个奶奶。祖孙之间，有欢笑也有感动，有陪伴也有思念，爱的方式有千百种，唠叨是爱，牵挂是爱， 想陪伴在你身边度过每一天也是我爱你的样子。

























电影《别告诉她》根据导演王子逸的家中的真实故事改编。导演王子逸跟女主碧莉一样是一名从小在国外长大的华人，奶奶身患癌症多年，家人从始至今也都没有告诉奶奶。正因为取材于真实事件，电影《别告诉她》在人物塑造、情节设置、情感传达等方面都非常鲜活生动、接地气，家人之间的牵挂与连接也处理得非常巧妙。





正如导演王子逸所说：“虽然这部影片是一个具有文化特色的故事，却牵连着每一个家庭，不论人在哪里出生长大，家人之间的连结都很重要，我们可以从彼此身上学习如何尊重对方与自己的不同”；而女主奥卡菲娜自幼跟奶奶一起生活，对于片中碧莉和奶奶的关系非常感同身受，她在采访中表示：“我很能够体会碧莉的情感，拍戏时我会想到我的奶奶，我相信很多人也会有这样的感觉。”













电影《别告诉她》此前在北美上映时被获封“2019北美年度黑马”，并获得了圣丹斯电影节“观众最喜爱影片”奖项。前不久该片还选报金球奖外语片，直接拿下了有奥斯卡重要风向标之称的哥谭独立电影奖最佳影片、最佳剧本和最佳女演员三项大奖提名。国内外媒体认为该片将成为奥斯卡热门影片。电影将于11月22日上映。