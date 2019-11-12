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《雷米奇遇记》曝角色海报11.22上映

讲述小雷米的流浪和归家 治愈满满直击泪点

2019-11-12 10:29:02 来源：Mtime时光网

《雷米奇遇记》发布人物版海报，电影故事表面上讲述的是一场流浪之旅，实则是小雷米的漫漫归家之旅。
       

《雷米奇遇记》

时光网讯 将于11月22日正式上映的治愈系成人童话电影《雷米奇遇记》今日发布一组人物海报，片中角色沉默伫立，眼神中似有万语千言。

       作为一部治愈系成人童话，《雷米奇遇记》讲述了年仅十岁的小雷米的一场流浪之旅，这其中既有美不胜收的自然风光，也有曲折万分的前行困境，更有贯穿始终的动人情感。例如雷米与小猴子、小狗之间一路相伴的宠物之情，与小女孩两小无猜的澄澈情感，以及老年雷米创办孤儿院的反哺之情，都给观众带来感动满满。

       值得一提的是，维塔利斯与小雷米的情感在片中占据重要地位，他不仅发现了小雷米的音乐天赋，指引小雷米走上音乐之路，更帮助雷米开启了更广阔的人生。他们二人亦师亦友，师徒父子般相互鼓励，相互支持，相互陪伴的情感，让许多观众为之动容。

       

《雷米奇遇记》人物海报

同时，雷米作为被收养的孩子，虽然对自己的亲生父母并没有深刻印象，但那首摇篮曲却始终铭刻在他的脑海里。这样化不开的骨肉亲情，随着那首动人的摇篮曲一起，奏响了影片的催泪最强音，触及观众心底最柔软的地方。

       电影《雷米奇遇记》的故事表面上讲述的是一场流浪，实则是小雷米的漫漫归家之旅。那首来自母亲的摇篮曲，始终指引着雷米在追寻希望，靠近幸福。这其中既有雷米面对困难决不放弃，勇往直前的的励志精神，也有来自家园故土的精神羁绊。

       电影《雷米奇遇记》将于11月22日在国内上映。





   编辑：隐饮

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关键词： 雷米奇遇记
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