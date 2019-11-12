《雷米奇遇记》发布人物版海报，电影故事表面上讲述的是一场流浪之旅，实则是小雷米的漫漫归家之旅。









值得一提的是，维塔利斯与小雷米的情感在片中占据重要地位，他不仅发现了小雷米的音乐天赋，指引小雷米走上音乐之路，更帮助雷米开启了更广阔的人生。他们二人亦师亦友，师徒父子般相互鼓励，相互支持，相互陪伴的情感，让许多观众为之动容。





《雷米奇遇记》人物海报 同时，雷米作为被收养的孩子，虽然对自己的亲生父母并没有深刻印象，但那首摇篮曲却始终铭刻在他的脑海里。这样化不开的骨肉亲情，随着那首动人的摇篮曲一起，奏响了影片的催泪最强音，触及观众心底最柔软的地方。

























编辑：隐饮