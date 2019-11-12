作为导演刁亦男继《白日焰火》后暌违五年的又一力作，电影《南方车站的聚会》多方位升级,他表示：“希望我的类型片像拔一棵草一样带出泥土，这些泥土就是世界的碎片。”





























据悉，电影《南方车站的聚会》拍摄期长达五个月，高达百分之八十的夜景戏更为剧组带来了巨大的挑战。为了保证观影体验，电影不但在叙事上有着极强的可看性，更在布景、摄影甚至录音上进行了大量论证与实践。美术指导刘强把拍摄过程视为“从场景中萃取出一种美感来”，录音指导张阳认为要“从听感上给观众传达一种真实的变化感”。











面对观众的关注热情，电影《南方车站的聚会》已于近日开启预售，超限量开放12月6日公映首日黄金场次。胡歌更亮相某晚会活动献唱电影片尾曲《美丽的梭罗河》，与桂纶镁、万茜共同带来影片中标志性的“十六步舞”，为电影预售助力。

编辑：hello王小羊