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电影《南方车站的聚会》
发布多张幕后照，不管是胡歌
首次挑战边缘人物，还是逃亡案中惊险浪漫的末路情愫，影片在故事情节、情感内核甚至视听体验上，无不浸透着导演和幕后团队对现实社会的人文关照，堪称一部根植本土又生猛刺激的都市“故事会”。电影《南方车站的聚会》将于12月6日全面上映，并已于近日开启预售，超限量开放公映首日黄金场次。
影片也于日前曝光“南方日记之故事会”，以幕后全纪录形式展现拍摄中的各种细节，以及主创们对影片故事的多重理解。影片讲述了被重金悬赏的偷车团伙头目在逃亡中艰难寻求救赎的故事，而故事的成形也颇具戏剧性：据导演刁亦男
回忆，故事灵感最初来源于无意中构思的“白日梦”，此后一桩类似的真实事件更加映照了这一灵感的现实性。对此刁亦男对创作也有了更深的体会：“作者不可能亲身经历所写的全部内容，他是靠对生活的灵感和预感才能走的更远。”
对于《南方车站的聚会》这样一部关于逃亡的犯罪片来说，动作场面无疑是重头戏。从幕后纪录曝光的画面来看，主演胡歌的动作戏可谓场场高能：地下搏斗、街头飙车、浴血枪战……对此桂纶镁
也有自己的理解：“开枪打斗，是某个人内心情绪的掩饰。”丰富又内敛的情绪表达，正是电影刚柔并济的另一面。在这场扑朔迷离的追击漩涡中，胡歌与桂纶镁因缘相聚，彼此试探中悄悄酝酿着暧昧情愫。正如桂纶镁所说：“犯罪爱情是互为一体的。”
作为导演刁亦男继《白日焰火》
后暌违五年的又一力作，电影《南方车站的聚会》在多方位升级的同时，依旧延续着刁亦男的强烈个人风格，保持着犯罪类型片根植于本土的创作信条。对此刁亦男表示：“希望我的类型片像拔一棵草一样带出泥土，这些泥土就是世界的碎片。”影片在典型的南方城市武汉取景，台词中更不乏“一直往南”的劝告与暗示，处处体现着导演对空间环境的利用。在制片人沈暘的理解中，南方“在某种程度上代表着一种希望”。而首度挑战边缘人物的胡歌也有所体会，认为“周泽农的灵魂是自由的”。
据悉，电影《南方车站的聚会》拍摄期长达五个月，高达百分之八十的夜景戏更为剧组带来了巨大的挑战。为了保证观影体验，电影不但在叙事上有着极强的可看性，更在布景、摄影甚至录音上进行了大量论证与实践。美术指导刘强把拍摄过程视为“从场景中萃取出一种美感来”，录音指导张阳认为要“从听感上给观众传达一种真实的变化感”。
面对观众的关注热情，电影《南方车站的聚会》已于近日开启预售，超限量开放12月6日公映首日黄金场次。胡歌更亮相某晚会活动献唱电影片尾曲《美丽的梭罗河》，与桂纶镁、万茜共同带来影片中标志性的“十六步舞”，为电影预售助力。
编辑：hello王小羊