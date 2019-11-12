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“我也喜欢没事看看抖音快手的直播”

专访《受益人》导演申奥&监制宁浩

2019-11-12 10:44:44 来源：Mtime时光网

宣传“我也喜欢没事看看抖音快手的直播”的宁浩导演表示，“要从最当代的部分当中，挖掘出你最独特的关怀和视角。”
      时光网讯 由大鹏、柳岩等主演的电影《受益人》正在上映中。日前，继大鹏和柳岩两位主演（独家专访《受益人》男女主演大鹏&柳岩）之后，该片的导演申奥、监制宁浩也接受了时光网的专访，畅谈影片的幕后故事。

      《受益人》是宁浩的坏猴子影业发起的“七十二变计划”中的又一部新作。此前，路阳导演的《绣春刀Ⅱ修罗战场》、文牧野导演的《我不是药神》都出自该计划。

      导演申奥是第一次执导电影长片，此前只有短片和广告作品的拍摄经验，因潜力和才华被宁浩选中，宁浩自己也作为监制投身到这部电影的创作之中。所以虽然是新导演新作，《受益人》在某些方面却表现得相当成熟。目前该片票房1.2亿，时光网评分7.4分，在国产电影中成绩已经算非常不错。

      作为宁浩的“高徒”，申奥把《受益人》放到了宁浩的福地——成名作《疯狂的石头》的拍摄地重庆。这座高低起伏、充满烟火气的城市让这两部类型相近的作品有了很多可比较的地方。

      当年《疯狂的石头》成功后，效仿者甚众，每年都会有类似的作品问世，很多也都出自新导演之手。拍得多了，难免给观众雷同之感。《受益人》借由直播这个热点话题切入，算是给这个类型带来了一丝丝新意。

      宣传“我也喜欢没事看看抖音快手的直播”的宁浩导演表示，“要从最当代的部分当中，挖掘出你最独特的关怀和视角。当时申奥导演跟我谈这个故事的时候，我隐约能够嗅到，在这个故事题材和这种人物背景下，能够挖掘出非常有人文关怀的一个角度。不仅仅是一种喜剧。”



Mtime：《受益人》故事的灵感最初是从哪来的？

申奥：我在筹备电影的时候，会收集大量的社会新闻，海量的。然后从里面找到一个比较有趣的人物关系，做一些采访。然后就发现类似的案情有很多，于是我们就把个好几个案子中间有趣的部分都拎出来，拧成了一个新故事。

Mtime：比如前段时间有一个游客在泰国杀妻骗保的新闻，是从这类新闻里找到灵感的吗？

申奥：对，类似，但泰国那个事情是我们开机以后发生的。

Mtime：直播也是这部电影里很重要的内容，怎么想到把直播加入到电影里的？ 

申奥：我挺喜欢看的。

Mtime：平时喜欢看哪种类型的直播？

申奥：我原来做广告的时候，突然有一天我就发现演员们都在化妆间，不是歇着，不是睡觉，全都在说话，一人一个频道。我不太知道他们在干嘛，跟他们深入一聊，才发现那个形式就是他们一个人对着无数的人说话。然后就挺感兴趣的，就问他们每天都播啥，聊天嘛。

Mtime：为了拍这部电影，有没有去调研下直播行业？

申奥：当然有，我去采访了很多做职业主播的姑娘们，因为我那个角色是一个女孩。然后发现了很多跟我想象中不太一样的地儿。 我其实一直以为这工作挺轻松的，因为我之前接触那些所谓的主播都是兼职，她们只是用碎片的时间去做这个事，但真正的职业主播每天工作的时间要远远大于上班族。她们要工作十几个小时，没日没夜，而且还要保持身材，练新的技能。



Mtime：宁浩导演看起来不像那种会经常看直播的人，怎么会支持导演从这个角度来解构故事？

宁浩（笑）：你凭什么认为我不看呢？

Mtime：你平时喜欢看哪种直播？ 

宁浩：我也喜欢没事看看抖音快手的直播。我在最初确定做72变计划的时候，一直跟大家反复强调和聊的就是要足够本土和足够当代。这种视角的东西都是我比较支持的。

Mtime：黑色幽默的犯罪类型片每年都有人拍，难免会有雷同的地方，怎样在这个类型里找到新的玩法？

宁浩：电影已经拍了100年了，各种各样的类型都很多，如何赋予它更新的或者更当下的一个东西，我觉得其实是最重要的。要从最当代的部分当中，挖掘出你最独特的关怀和视角。当时申奥导演跟我谈这个故事的时候，我隐约能够嗅到，在这个故事题材和这种人物背景下，能够挖掘出非常有人文关怀的一个角度。我觉得那个角度其实还蛮有价值的，不仅仅是一种喜剧。

Mtime：很巧，《受益人》和宁浩导演《疯狂的石头》都是在重庆拍的，算是致敬吗？

申奥：致敬肯定是有的，我非常喜欢《疯狂的石头》。然后重庆也是一个很适合拍电影的城市。我们在最初选景的时候，不是选择重庆，是在周边的一个城市，但那里后勤保障还不成熟，餐饮运输交通都不便利。重庆影视行业已经相当完善了，它配套的设施都很齐全，当地的人又对摄制组有概念，于是还是决定改在重庆。

      当然也要跟其它在重庆拍摄的电影区别开。其实我们没有在太地标的地方拍，基本上是在一个镇上拍的，叫广阳镇，那个地方离重庆市中心将近两个小时车程。



Mtime：很多国产电影都曾在重庆取景，比如正在上映的《少年的你》，重庆这座城市对电影人有些什么独特的魅力？ 

申奥：我觉得最便利的是它一年四季都是绿的，很多城市它冬天就拍不了了。然后重庆这个城市有好多风貌，它有高楼大厦，都直入云霄，城市轨道又完善，它是国际化一线大都市的样貌，又有水系，有长江。但它同时有好多小巷，特别民间的那些烟火气，保留得很好，茶馆麻将馆什么的。我们拍了一个茶馆，就是宁浩导演当年拍《疯狂的石头》的茶馆，连桌子杯子都没变。

Mtime：是特意去拍的吗？

申奥：不知道，选景的时候不知道。

Mtime：说到烟火气，这次大鹏的造型特别土味，然后还让他去街上乞讨体验生活？

申奥：也没有，那是他自己瞎玩。基本上是我们在候场的时候，鹏哥就背着手出去了，他想深入民间，想跟老百姓在一起，发生一些火花。我们其实就在旁边准备，他闲着没事拿了一个快餐盒就溜达去了，看看自己能不能被人认出来。 

Mtime：有被认出来吗？

申奥：没有，从来都没有。他跟别人说我是大鹏，别人就走了。

Mtime：《受益人》是你的第一部电影长片，宁浩导演作为监制，他提供了哪些帮助？

申奥：最重要的应该是剧本。其实我是没有剧本创作经验的，虽然我之前拍广告有很多现场拍摄的经验，有写短片的经验，但是创作方式完全不一样，思路也不一样。从宁导这儿，他基本上把他十几年对电影的理解、认识和经验、窍门，都压缩成了一个两到三年的过程，把它传授给我，我觉得非常受益。 

Mtime：在《受益人》的成片中，哪些东西是宁浩导演提了建议才改成现在这样的？

申奥：我记得很清楚，他就说你的主角要是无辜和令人同情的。其实我们从前主角是不够无辜，也不够令人同情的。我们要花很大的力量把它给拧过来，但怎么拧也拧不到让观众喜爱这个角色的程度。临开机还有一个很重要的改变。

Mtime：除了剧本，在导戏方面有没有跟宁浩学几招？

申奥：有很多。就说具体的例子，其实宁浩去重庆探班的时候，我们马上要拍水底下打架那场戏。在写剧本的时候，他就给了我一个建议，他说你的开题跟合题要是一个题目，我就不太理解。他就说你不能是一个爱情片的开题，最后合到一个动作片的题目上，这就偏了。你如果是从情感上出发，你还要回到情感去。 

      当时我写的最后一场戏就是打来打去，他说你这是一个动作片的结尾，我就不太会弄了。后来他就丢了四个字给我，武戏文拍，说完就走了。然后我跟大鹏两个人说啥叫武戏文拍，我们俩开始琢磨。武戏文拍，那就是别把它当动作拍，你就一边打一边说话呗，我们瞎猜。结果就发现，确实让那场戏的台词和演员的表演盖过动作设计，反而效果更好。 

Mtime：你做监制的方式是什么样的？会在拍摄现场帮忙指导吗？

宁浩：我一向认为现场不应该出现两个导演，因为我自己做导演出身的，如果现场总有另一个导演，或者还坐一个所谓的领导，就很麻烦了。那就是添麻烦，不是给帮忙。所以我到现场去，一般就看看剪辑，看看之前拍的东西怎么样，剪完的东西怎么样，大概能有个什么样的样子，然后等导演收工的时候跟导演聊聊天，说可能会有什么样的问题。那种到现场去动手的事，这我绝对不会做。

Mtime：《受益人》跟《疯狂的石头》的类型很像，你觉得这两部电影有神似的地方吗？

宁浩：说类型像，其实也不能完全那么说。每一个导演都有它自己特殊和特别的东西。申奥导演比我的作品人文关怀要更多一些，更温暖一些。表面看起来都是在重庆，有犯罪，但是差别还是很大的。

   编辑：羊羊

关键词： 受益人 申奥 宁浩
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