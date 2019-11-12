雷佳音拍《吹哨人》苦练澳洲口音，为啃下这块硬骨头，雷佳音专门跟当地语言老师死磕台词。











面对此次角色的一大挑战——英文台词，雷佳音也表示“亚历山大”。为啃下这块硬骨头，雷佳音专门跟当地语言老师死磕台词，反复咀嚼；甚至严格要求，追求精准的澳洲口音。最终，呈现出流利自然的台词，即使拗口的词语发音也信手拈来。











谈及学习英语的“诀窍”，雷佳音感慨表示：“就是死记硬背，练成下意识的状态。”这样勤奋认真的态度，也令搭档汤唯忍不住点赞：英文台词真的只能靠苦练，而雷佳音在片场一直不停地背，演员对台词时早已“背得特别溜”。









除了能说一口流利的澳洲口音英文，此次雷佳音所饰角色无论从外表还是气质都和观众之前熟悉的他很不相同。西装革履手提公文包的他看起来沉稳内敛，“马珂是一个华人，表现出华人的气质对我来说是一个很大挑战。“因此，雷佳音开拍前早早抵达澳洲，体验当地生活状态，以便更好地融入角色。





一位生活平静的海外华人，却因为周雯（汤唯 饰）的出现，开启翻天覆地的人生，面临关乎生死抉择。从此前发布的物料中，已经可以窥见雷佳音将马珂面对阴谋的无奈、面对选择的彷徨被呈现得淋漓尽致。





电影《吹哨人》将于12月6日与全国观众见面。