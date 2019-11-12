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匈牙利动画电影《盗梦特攻队》
定档11月15日全国上映，今日首发终极海报及预告。本片由米洛拉德·科斯蒂奇执导，伊万·卡马拉斯及加布里瑞拉·哈默等知名演员配音，独特的画风和刺激的故事，让人耳目一新。
《盗梦特攻队》
是一部质量十分优异的匈牙利动画电影，影片为观众讲述了一个令人惊心动魄的犯罪故事，该片故事精彩绝伦且有很高的艺术性。本片的主角名叫鲁本，他常常被噩梦中各种“妖魔化”的名画侵扰，而让噩梦停止的唯一办法就是偷走那些名画，于是，鲁本和他身怀绝技的病人们组成了“盗梦特攻队”在全球各地展开了冒险。
《盗梦特攻队》的终极预告创新性采用不同于普通预告片的特殊形式，通过中毒式的包装和配音，让观众了解到影片爽快的故事以及精彩的画面。“王牌科室，艺术疗法；免费wifi，在线答疑；免费体验，随到随治；颜值超高，救人水火”的“盗梦心理诊所”，拨打20191115就可以就诊噢。
尽管是别具一格的终极预告，我们依然能从中看到影片或独特或精致或刺激的画面。片中埋藏了无数的彩蛋，兼具了艺术性和趣味性。从悬疑大师希区柯克到超级英雄“蝙蝠侠”，从安迪·沃霍尔到毕加索和高更，可谓是一部让人颅内高潮的狂欢电影。
《盗梦特攻队》由米洛拉德·科斯蒂奇执导，是一部匈牙利的优质动画电影。本片即将于11月15日登上全国大银幕。