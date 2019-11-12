《盗梦特攻队》曝终极海报及预告，终极预告魔性十足，通过中毒式的包装和配音，让观众了解到影片爽快的故事以及精彩的画面。









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尽管是别具一格的终极预告，我们依然能从中看到影片或独特或精致或刺激的画面。片中埋藏了无数的彩蛋，兼具了艺术性和趣味性。从悬疑大师希区柯克到超级英雄“蝙蝠侠”，从安迪·沃霍尔到毕加索和高更，可谓是一部让人颅内高潮的狂欢电影。





《盗梦特攻队》由米洛拉德·科斯蒂奇执导，是一部匈牙利的优质动画电影。本片即将于11月15日登上全国大银幕。











