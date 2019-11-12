美国电影协会亚太区总裁艾理善就“聚焦：亚洲电影市场发展概况”进行主题演讲并发布了《2018年中国电影和电视产业经济贡献报告》。









中国驻洛杉矶总领事张平、美国电影协会亚太区总裁艾理善、美国电影协会亚太区副总裁兼大中华区总裁冯伟、美中影视产业博览会创始人及首席执行官佐虹、中国电影合作制片公司总经理刘春、《音乐家》总制片人、闪亮影业总经理王晓燕、知名制片人安德鲁·摩根等中美两国电影产业代表及各界社会名流等300多位嘉宾出席了金色银幕奖颁奖典礼。

















中国驻洛杉矶总领事张平、美中影视产业博览会创始人及首席执行官佐虹、美国电影协会亚太区副总裁兼大中华区总裁冯伟、中国电影合作制片公司总经理刘春为当晚的颁奖典礼献上了开幕致辞，四位嘉宾均表示，中外合拍电影在中国市场的发展中起着重要作用，近年来中国电影市场开放，中国电影也在不断加强与国外影视界的合作。中外合拍电影在融创方面已经成为繁荣中国电影市场的重要部分，在内容结构与艺术的风格样式上推陈出新，百花齐放，吸引着大批电影人投入到合拍片领域。希望中外电影人能够进一步携手合作，创造出越来越多的中外合拍电影佳作。





当晚，金色银幕将共颁发了最佳影片、最佳动画电影、最佳导演、最佳男主角、最佳男配角、最佳女主角、最佳女配角、最佳编剧、最佳摄影、最佳视觉效果、最佳音乐原创等十一个奖项和杰出贡献和领导奖。同时，本届金色银幕奖还新增了一项国际精神合作奖。最终，中国与哈萨克斯坦合拍的故事片《音乐家》成为最大赢家，一举摘得最佳影片、最佳男主角、最佳女主角和最佳音乐4个奖项。





除此以外，本次金色银幕奖还向美国电影协会亚太区总裁艾理善颁发了杰出贡献和领导奖，全场嘉宾集体起立，向他为中美两国电影产业做出的杰出贡献致敬，并报以热烈的掌声。艾理善自1999年加入美国电影协会，在他的领导下，美国电影协会与亚太区各国/各地区政府和产业界建立了良好的协作关系。作为政府及行业合作领域的资深专家，除配合各国/各地区政府开展版权保护工作和政府协调，艾理善先生还努力为美国电影协会成员公司寻求商业发展机遇，并确保成员公司的作品得到有效的版权保护。





金色银幕奖自2016年设立，由美中影视产业博览会、美国电影协会、《好莱坞报道》联合主办、中国电影合作制片公司指导，激励为合拍片在国际合作领域做出杰出贡献的影视公司和各类电影技术人员，促进中外电影市场的全方位合作和共赢。





当地时间11月5日在美国亚洲协会南加州中心举办的“中美文娱产业峰会”上，美国电影协会亚太区总裁艾理善就“聚焦：亚洲电影市场发展概况”进行主题演讲并发布了《2018年中国电影和电视产业经济贡献报告》。





报告显示，2018年中国电影和电视产业对国民经济整体经济贡献达到7277亿元人民币，相比2017年提升2.38%。2018年中国总票房收入有41%来自三线及以下城市，进一步凸显出中国电影市场渠道下沉，中小城市票房影响力的不断提升。报告由牛津经济研究院汇编撰写，由中国电影发行放映协会、中国电影制片人协会等机构的协助，用数字证明影视产业对拉动国民经济带来的贡献。





第三届“金色银幕奖”获奖名单





最佳影片：《音乐家》

最佳原创动画电影：《雪人奇缘》

最佳改编动画电影：《白蛇：缘起》

最佳导演：陈凯歌、张一白、管虎、薛晓路、徐峥、宁浩、文牧野《我和我的祖国》

最佳男主角：胡军《音乐家》

最佳女主角：阿鲁赞·加佐别可娃《音乐家》

最佳男配角：吴镇宇《使徒行者2》

最佳女配角：李沁《中国机长》

最佳编剧：关皓月《使徒行者2》

最佳摄影：姚宏易、董劲松、大卫·查泽雷《地球最后的夜晚》

最佳视觉效果：潘国瑜《中国机长》

最佳音乐：李东俊《音乐家》

杰出贡献和领导奖：艾理善/美国电影协会亚太区总裁

国际精神合作奖：赵方/华纳兄弟中国区总裁





【关于美国电影协会】





美国电影协会是由全球领先的电影厂商、影视及家庭娱乐节目制作发行公司联合成立的行业组织。成员公司包括迪斯尼、派拉蒙、环球、索尼影视、华纳兄弟，以及Netflix公司。





作为成员公司的官方代表，美国电影协会负责协助成员公司在全球范围内与其它相关版权组织一道，积极开展版权保护和宣传，迎接新技术对电影行业发展带来的挑战。美国电影协会的全球总部分别设在美国首都华盛顿和洛杉矶，在布鲁塞尔、圣保罗、蒙特利尔及新加坡均设有地区办事机构。





编辑：汀