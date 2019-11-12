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《海上钢琴师》音乐会斗琴场面致经典

电影4K修复版首次登上内地大银幕

2019-11-12 11:45:49 来源：Mtime时光网

中音弦乐团重现了影片经典原声，而两位屡获国际奖项的小钢琴家更是现场上演斗琴大战，致敬电影主人公1900名噪一时的斗琴场面。


　　时光网讯  影史传奇佳片《海上钢琴师》日前举办“时光回溯”音乐会首映，中音弦乐团重现了影片经典原声，而两位屡获国际奖项的小钢琴家更是现场上演斗琴大战，致敬电影主人公1900名噪一时的斗琴场面。

　　《海上钢琴师》1998年上映之后立即风靡全球，斩获全球各类大奖22项。有幸的是，21年后的11月15日，电影以4K修复版首次登上内地大银幕，与翘首以盼的中国观众们见面。




　　现场，中音弦乐团演奏了电影《海上钢琴师》的经典原声音乐，随后上场的两位小钢琴家更是现场上演斗琴大战，两位优秀的琴童分别是12岁的李海铭和11岁的刘芳孜，小小年纪都已经获得多项国内外钢琴大奖，比赛和演出足迹遍布全球。

　　音乐正是《海上钢琴师》之中的一大亮点，整部影片以音乐为线索勾勒1900的一生，呈现他的生与死、悲与喜，他的情感世界，他眼中的世态炎凉和众生相。为本片操刀配乐的是意大利电影配乐大师埃尼奥·莫里康内，电影在第五十七届金球奖获得了最佳配乐奖。





　　得益于电影的经典品质，现场千余名观众首次体验4K修复版本，跟随着1900的人生起伏，或欣慰而笑、或感动落泪。曾入围过威尼斯影展的著名导演谢骏毅特意前来观影，由衷感叹道：“我10年前曾经看过电影，当初没有现在这么多感触。经过这些年的人生历练，更加受到故事的启发。今天的音效这么好，旋律令人非常感动，很难形容这么好的观影体验。”

   编辑：hello王小羊

关键词： 海上钢琴师
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海上钢琴师

海上钢琴师 (1998)

0.0

导演：朱塞佩·托纳多雷

主演：蒂姆·罗斯

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