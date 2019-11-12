“小K”克里斯汀·斯图尔特的哪个角色最撩你？从曾经的“暮光女”，到如今的霹雳娇娃，可御姐可甜心形象百变。







（图为《战栗空间》剧照）



在这之后，她出演的由大卫·戈登·格林执导的惊悚电影《暗潮》，让她获得了第15届青年艺术家奖最佳新星提名。





在西恩·潘执导的《荒野生存》中，小K因在片中饰演热爱音乐的倔强女孩“崔西”而获得了第19届青年艺术家奖最佳女配角奖及最佳新人奖。年少的成名之路，不断雕琢着这样一位甜美女孩。通过饰演惊悚与冒险类型电影的主人公，小K逐渐把自己的内心打磨得更加成熟。







（图为《暗潮》剧照）





（图为《荒野生存》剧照）



如果说让小K从一个美国本土的演员，成长为全球知名的好莱坞明星，必须要说奇幻爱情电影《暮光之城》。该片不仅让小K名声大噪，更让她一举收获了第18届MTV电影奖最佳女演员奖，以及第11届青少年选择奖最佳剧情电影女演员奖。





从一个冒险女孩到一个爱情少女，小K身上多出了一份恋爱女生的忧郁、不安，也磨炼出了一份成熟与坚毅。十年磨一剑，她也历练出了自己的英气与女人的独立、自信。



（图为《暮光之城》剧照）



在《暮光之城》系列作品之后，小K也凭借由奥利维耶·阿萨亚斯执导的《锡尔斯玛利亚》拿到了凯撒奖的最佳女配角奖。这部电影让小K的演艺生涯又上升了一个台阶，多了一分看世界的不同理解。







（图为《锡尔斯玛利亚》剧照）







再到今年她主演的另一部作品《茜宝》，她剪去了自己的长发，尽可能地去贴近茜宝这个角色本身。她的努力也得到了很多粉丝的点赞。虽然这是一部发挥很有限的传记电影，但小K在这部作品中努力展现了自己的表演方法，被无数影评人所津津乐道。



（图为《霹雳娇娃》剧照）



编辑：隐饮