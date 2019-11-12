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近期大热的电影《霹雳娇娃》
，其中的“叛逆天使”克里斯汀·斯图尔特
可谓是赚足了热度。作为曾经的“暮光女”，她塑造过一个又一个经典的爱情美少女形象。而在这次的《霹雳娇娃》
中，小K再次全新蜕变，可御姐可甜心形象百变。而究竟是怎样的角色塑造，让小K发生了如此翻天覆地的变化？让我们一起盘点回顾小K饰演的经典角色。
相信不少小K的粉丝们，是在鬼才导演大卫·芬奇的《战栗空间》
中认识她的，小K在片中扮演朱迪·福斯特身患糖尿病的女儿，与母亲联手和不速之客们斗智斗勇。凭借该片的出色表演，小K获得了第13届青年艺术家奖最佳女主角提名，这也成为她演艺道路的敲门砖。
（图为《战栗空间》剧照）
在这之后，她出演的由大卫·戈登·格林执导的惊悚电影《暗潮》，让她获得了第15届青年艺术家奖最佳新星提名。
在西恩·潘执导的《荒野生存》中，小K因在片中饰演热爱音乐的倔强女孩“崔西”而获得了第19届青年艺术家奖最佳女配角奖及最佳新人奖。年少的成名之路，不断雕琢着这样一位甜美女孩。通过饰演惊悚与冒险类型电影的主人公，小K逐渐把自己的内心打磨得更加成熟。
（图为《暗潮》剧照）
（图为《荒野生存》剧照）
如果说让小K从一个美国本土的演员，成长为全球知名的好莱坞明星，必须要说奇幻爱情电影《暮光之城》。该片不仅让小K名声大噪，更让她一举收获了第18届MTV电影奖最佳女演员奖，以及第11届青少年选择奖最佳剧情电影女演员奖。
从一个冒险女孩到一个爱情少女，小K身上多出了一份恋爱女生的忧郁、不安，也磨炼出了一份成熟与坚毅。十年磨一剑，她也历练出了自己的英气与女人的独立、自信。
（图为《暮光之城》剧照）
在《暮光之城》系列作品之后，小K也凭借由奥利维耶·阿萨亚斯执导的《锡尔斯玛利亚》拿到了凯撒奖的最佳女配角奖。这部电影让小K的演艺生涯又上升了一个台阶，多了一分看世界的不同理解。
（图为《锡尔斯玛利亚》剧照）
再到今年她主演的另一部作品《茜宝》，她剪去了自己的长发，尽可能地去贴近茜宝这个角色本身。她的努力也得到了很多粉丝的点赞。虽然这是一部发挥很有限的传记电影，但小K在这部作品中努力展现了自己的表演方法，被无数影评人所津津乐道。
2019年，小K的蜕变在《霹雳娇娃》中显得淋漓尽致。性感十足的女特工只是外在的表现，在面对生死时的勇敢选择，才体现出小K对查理天使的诠释。小K一直都在变，她变得越发成熟，越发有个性、有自己的味道。
（图为《霹雳娇娃》剧照）
编辑：隐饮