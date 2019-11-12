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时光晚报：《刺猬索尼克》新预告不再大粗腿

美队主演《利刃出鞘》网游改编《征途》定档

2019-11-12 19:31:29 来源：Mtime时光网

一网打尽今日重要新闻~


过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你甄选。



01.新预告！刺猬索尼克的大粗腿不见了



修改版预告

      知名游戏改编的真人电影《刺猬索尼克》在将索尼克改回更接近游戏画风的形象后，曝光了这支新预告(中字)！

      前一版预告曝光后，索尼克的形象曾受到观众激烈批评。回炉重造后，索尼克的大腿不再那么粗壮，毛发也顺滑许多。

      影片讲述拥有超音速能力的索尼克和人类朋友汤姆(詹姆斯·麦斯登 饰)联手对抗邪恶的蛋头博士(金·凯瑞 饰)的故事，明年2月14日北美上映。

02.美队&007新片《利刃出鞘》国内定档



      由 “007”丹尼尔·克雷格和“美国队长”克里斯·埃文斯领衔主演，《星球大战》系列导演莱恩·约翰逊执导的悬疑电影《利刃出鞘》，正式宣布国内11月29日同步北美上映，且一刀未剪。

      据悉，该片故事在阿加莎·克里斯蒂式经典探案类型的基础上，进行颠覆性的创新。，导演莱恩·约翰逊构思故事超过十年，他本人真正想突出的是美国家庭中“缺陷”，而离奇命案的落脚处也正在于人性的弱点。

03."速激9"杀青 导演称这部续集野心最大



      近日，范·迪塞尔领衔主演的《速度与激情9》杀青，导演林诣彬在社交媒体晒照并表示：“正式关机了，这是该系列迄今为止最有野心的一部，永远感谢伦敦、泰国、佐治亚州和洛杉矶的团队”。影片定档2020年5月22日北美上映。

04.克里斯埃文斯谈是否回归扮演"美队"



      近日，为颁奖季选手《利刃出鞘》宣传的克里斯·埃文斯接受外媒采访，回答了这一问题。

　　“你永远不能说得绝对。我喜欢这个角色。我不知道。这不是一个很难的’不’，但也不是一个热切的’是’。我现在还在做其他的事情。我认为美队的登场很巧妙，而他完成旅程的方式也很完美。如果你打算重新展现这个事情，它不能只是为了从观众口袋里掏钱，也不能只是想让观众兴奋。我们想揭示什么?我们想要在故事中加入什么?很多事情都必须同时考虑。”埃文斯回答。

05."星爵"新片"幽灵征募"定档2020圣诞



      日前，“星爵”克里斯·帕拉特主演的科幻动作片《幽灵征募》定档2020年12月25日。

　　“帕帕”饰演的男主角被征募到一场未来的战争中，而这场战争决定了人类命运，伊冯娜·斯特拉霍夫斯基、贝蒂·吉尔平、J·K·西蒙斯与玛丽·莱恩·莱杰斯库等人均参演本片，克里斯·麦凯执导。

06.《爱乐之城》导演新片2021年圣诞上映



      2014年，达米恩·查泽雷导演的《爆裂鼓手》提名奥斯卡最佳影片，之后让他获得奥斯卡最佳导演的《爱乐之城》以及《登月第一人》都有着不错的评价。

      近日据外媒报道，他的新作《巴比伦》由派拉蒙拿下了全球发行权，并将于2021年圣诞节点映，冲击颁奖季。

      《巴比伦》一片可能是发生在好莱坞的时代电影，讲述的是从默片转型到有声电影时所发生的故事。

07.新人女演员加盟DC《蝙蝠侠》



      据外媒报道，演员Jayme Lawson加盟DC《蝙蝠侠》，具体角色尚且未知。

　　Jayme Lawson是一名新人演员，刚从茱莉亚学院毕业，甚至还没有自己的IMDb页面。她已经与美国大型经纪公司UTA签约。Lawson曾透露自己的梦想是饰演“猫女”；这一次虽然没演成，不过能够加盟也是梦想成真。



01.网游改编电影《征途》定档



      今日，网游改编电影《征途》发布定档海报，宣布2020元旦公映。

      该片由《十月围城》导演陈德森执导，刘宪华、何润东、林辰涵、蒋璐霞、罗仲谦、胡明等主演。 ​​​​

      故事发生在虚构的中原大陆。十国之中，南赵国与北燕国比邻而居。为了防御日益强大的北燕，南赵举办比武大会，选拔将才。消息传到偏僻的清源村，村民东一龙想成为家族的举旗人，代表清源村家族出赛，村民们却质疑他的资格，经过一番努力，一龙终于踏上了与武士楚魂的征途……

02.《驴得水》班底新片《半个喜剧》定档



      今日，《驴得水》原班人马打造的新片《半个喜剧》发布定档海报，宣布将于12月12日全国上映。

      该片由《驴得水》的编剧/导演周申、刘露担任编导，仍然由任素汐出演，此外吴昱翰、刘迅、汤敏、赵海燕参演。

      影片讲述莫墨（任素汐饰）、孙同（吴昱翰饰）、郑多多（刘迅饰）三位年轻人为平衡爱情、友情、亲情之间的关系，发生了一系列啼笑皆非的故事。

03.《哪吒》被诉抄袭，索赔5000万



      今年8月，中影华腾影视文化有限公司曾质疑电影《哪吒之魔童降世》抄袭了他们旗下公演三年的创意秀《五维记忆Memory5D+》。目前，这一事件继续发酵，已经闹上了法院。

      原告中影华腾影视文化有限公司认为，《哪吒之魔童降世》在人物形象设计、故事情节和制作元素等方面与其作品《五维记忆》有大量相同或相似之处，侵犯其改编权、复制权和发行权。故请求判令《哪吒》编剧导演及出品方立即停止侵权、刊登声明以消除影响、连带赔偿经济损失5000万元并承担合理费用100万元。

04.汤浅政明《若能与你共乘海浪之上》内地定档



      原定于七夕上映的第22届上海国际电影节最佳动画片，奇幻爱情力作《若能与你共乘海浪之上》于今日（11月12日）宣布重新定档12月7日。

      作为“鬼才”动画导演汤浅政明首部在中国内地公映的作品，这部被称作海洋版“人鬼情未了”的爱情动画，在青春无敌的男女主角的恋爱故事背后，蕴含告别和成长的主题。

   编辑：羊羊

关键词： 时光晚报 刺猬索尼克 利刃出鞘 征途 半个喜剧
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