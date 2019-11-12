一网打尽今日重要新闻~







过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你甄选。











01.新预告！刺猬索尼克的大粗腿不见了















前一版预告曝光后，索尼克的形象曾受到观众激烈批评。回炉重造后，索尼克的大腿不再那么粗壮，毛发也顺滑许多。





影片讲述拥有超音速能力的索尼克和人类朋友汤姆(詹姆斯·麦斯登 饰)联手对抗邪恶的蛋头博士(金·凯瑞 饰)的故事，明年2月14日北美上映。





02.美队&007新片《利刃出鞘》国内定档















据悉，该片故事在阿加莎·克里斯蒂式经典探案类型的基础上，进行颠覆性的创新。，导演莱恩·约翰逊构思故事超过十年，他本人真正想突出的是美国家庭中“缺陷”，而离奇命案的落脚处也正在于人性的弱点。





03."速激9"杀青 导演称这部续集野心最大





近日，范·迪塞尔领衔主演的《速度与激情9》杀青，导演林诣彬在社交媒体晒照并表示：“正式关机了，这是该系列迄今为止最有野心的一部，永远感谢伦敦、泰国、佐治亚州和洛杉矶的团队”。影片定档2020年5月22日北美上映。

04.克里斯埃文斯谈是否回归扮演"美队"





近日，为颁奖季选手《利刃出鞘》宣传的克里斯·埃文斯接受外媒采访，回答了这一问题。

“你永远不能说得绝对。我喜欢这个角色。我不知道。这不是一个很难的’不’，但也不是一个热切的’是’。我现在还在做其他的事情。我认为美队的登场很巧妙，而他完成旅程的方式也很完美。如果你打算重新展现这个事情，它不能只是为了从观众口袋里掏钱，也不能只是想让观众兴奋。我们想揭示什么?我们想要在故事中加入什么?很多事情都必须同时考虑。”埃文斯回答。



05."星爵"新片"幽灵征募"定档2020圣诞





日前，“星爵”克里斯·帕拉特主演的科幻动作片《幽灵征募》定档2020年12月25日。

“帕帕”饰演的男主角被征募到一场未来的战争中，而这场战争决定了人类命运，伊冯娜·斯特拉霍夫斯基、贝蒂·吉尔平、J·K·西蒙斯与玛丽·莱恩·莱杰斯库等人均参演本片，克里斯·麦凯执导。

06.《爱乐之城》导演新片2021年圣诞上映





2014年，达米恩·查泽雷导演的《爆裂鼓手》提名奥斯卡最佳影片，之后让他获得奥斯卡最佳导演的《爱乐之城》以及《登月第一人》都有着不错的评价。

近日据外媒报道，他的新作《巴比伦》由派拉蒙拿下了全球发行权，并将于2021年圣诞节点映，冲击颁奖季。

《巴比伦》一片可能是发生在好莱坞的时代电影，讲述的是从默片转型到有声电影时所发生的故事。

07.新人女演员加盟DC《蝙蝠侠》





据外媒报道，演员Jayme Lawson加盟DC《蝙蝠侠》，具体角色尚且未知。

Jayme Lawson是一名新人演员，刚从茱莉亚学院毕业，甚至还没有自己的IMDb页面。她已经与美国大型经纪公司UTA签约。Lawson曾透露自己的梦想是饰演“猫女”；这一次虽然没演成，不过能够加盟也是梦想成真。







01.网游改编电影《征途》定档















该片由《十月围城》导演陈德森执导，刘宪华、何润东、林辰涵、蒋璐霞、罗仲谦、胡明等主演。 ​​​​





故事发生在虚构的中原大陆。十国之中，南赵国与北燕国比邻而居。为了防御日益强大的北燕，南赵举办比武大会，选拔将才。消息传到偏僻的清源村，村民东一龙想成为家族的举旗人，代表清源村家族出赛，村民们却质疑他的资格，经过一番努力，一龙终于踏上了与武士楚魂的征途……





02.《驴得水》班底新片《半个喜剧》定档















该片由《驴得水》的编剧/导演周申、刘露担任编导，仍然由任素汐出演，此外吴昱翰、刘迅、汤敏、赵海燕参演。





影片讲述莫墨（任素汐饰）、孙同（吴昱翰饰）、郑多多（刘迅饰）三位年轻人为平衡爱情、友情、亲情之间的关系，发生了一系列啼笑皆非的故事。





03.《哪吒》被诉抄袭，索赔5000万











今年8月，中影华腾影视文化有限公司曾质疑电影《哪吒之魔童降世》抄袭了他们旗下公演三年的创意秀《五维记忆Memory5D+》。目前，这一事件继续发酵，已经闹上了法院。

原告中影华腾影视文化有限公司认为，《哪吒之魔童降世》在人物形象设计、故事情节和制作元素等方面与其作品《五维记忆》有大量相同或相似之处，侵犯其改编权、复制权和发行权。故请求判令《哪吒》编剧导演及出品方立即停止侵权、刊登声明以消除影响、连带赔偿经济损失5000万元并承担合理费用100万元。





04.汤浅政明《若能与你共乘海浪之上》内地定档











原定于七夕上映的第22届上海国际电影节最佳动画片，奇幻爱情力作《若能与你共乘海浪之上》于今日（11月12日）宣布重新定档12月7日。



