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“冰雪奇缘2”美国首映艾莎&安娜来了!

续集探索姐妹俩父母 "傻脸娜"携妹妹来捧场

2019-11-12 19:40:55 来源：Mtime时光网

《冰雪奇缘2》的美国首映式上，诸位主创带着自己的家人齐聚一堂，让我们来看看视频吧。
　　时光网讯　备受期待的迪士尼动画新作《冰雪奇缘2》，近日在美国好莱坞举办了首映式，导演珍妮弗·李克里斯·巴克、制片人彼得·戴尔·维克携包括伊迪娜·门泽尔克里斯汀·贝尔乔什·盖德乔纳森·格罗夫斯特尔林·K·布朗埃文·蕾切尔·伍德等在内的配音演员们走上红毯，而赛琳娜·戈麦斯等好莱坞明星也来捧场。

　　在红毯上接受时光网采访时，导演克里斯·巴克表示，“我们拍第一部《冰雪奇缘》的时候还没有人知道这部电影，现在大家都知道了，甚至穿着角色的新衣服来cosplay，观众们对于本片的喜爱程度简直让人惊叹。”

　　续集中继续为“艾莎” 配音的伊迪娜·门泽尔说，自己早就成为了迪士尼动画师们的粉丝；为艾莎母亲“阿杜娜皇后“配音、新加盟的埃文·蕾切尔·伍德表示，自己从小就希望能成为迪士尼世界的一部分，本片也将更多了解艾莎姐妹和他们的父母，”通过了解你的过去，来了解你的现在“；而“克里斯托夫”乔纳森·格罗夫则特意强调，自己2岁和4岁的小侄女特意从宾州赶过来参加首映礼，非常开心。

　　《冰雪奇缘2》将于11月22日中美同步公映。

导演珍妮弗·李与“艾莎”、“安娜”和“雪宝”


伊迪娜·门泽尔与克里斯汀·贝尔


伊迪娜·门泽尔与丈夫Aaron Lohr


埃文·蕾切尔·伍德


克里斯汀·贝尔


乔纳森·格罗夫


乔什·盖德与他的2个女儿

斯特尔林·K·布朗、妻子 莱恩·米歇尔·巴特与2个孩子

赛琳娜·戈麦斯与同母异父的妹妹


乔丹娜·布鲁斯特（《速激》系列中的米娅）也来捧场


Cosplay成了艾莎的大哥Nina West

作者：Jami Philbrick   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 冰雪奇缘2 迪士尼 首映 JamiPhilbrick
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