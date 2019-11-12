时光网讯
备受期待的迪士尼动画新作《冰雪奇缘2》
，近日在美国好莱坞举办了首映式，导演珍妮弗·李
与克里斯·巴克
、制片人彼得·戴尔·维克
携包括伊迪娜·门泽尔
、克里斯汀·贝尔
、乔什·盖德
、乔纳森·格罗夫
、斯特尔林·K·布朗
与埃文·蕾切尔·伍德
等在内的配音演员们走上红毯，而赛琳娜·戈麦斯
等好莱坞明星也来捧场。
在红毯上接受时光网采访时，导演克里斯·巴克表示，“我们拍第一部《冰雪奇缘》
的时候还没有人知道这部电影，现在大家都知道了，甚至穿着角色的新衣服来cosplay，观众们对于本片的喜爱程度简直让人惊叹。”
续集中继续为“艾莎” 配音的伊迪娜·门泽尔说，自己早就成为了迪士尼动画师们的粉丝；为艾莎母亲“阿杜娜皇后“配音、新加盟的埃文·蕾切尔·伍德表示，自己从小就希望能成为迪士尼世界的一部分，本片也将更多了解艾莎姐妹和他们的父母，”通过了解你的过去，来了解你的现在“；而“克里斯托夫”乔纳森·格罗夫则特意强调，自己2岁和4岁的小侄女特意从宾州赶过来参加首映礼，非常开心。
《冰雪奇缘2》将于11月22日中美同步公映。
伊迪娜·门泽尔与克里斯汀·贝尔
伊迪娜·门泽尔与丈夫Aaron Lohr
埃文·蕾切尔·伍德
克里斯汀·贝尔
乔纳森·格罗夫
乔什·盖德与他的2个女儿
斯特尔林·K·布朗、妻子 莱恩·米歇尔·巴特与2个孩子
赛琳娜·戈麦斯与同母异父的妹妹
乔丹娜·布鲁斯特（《速激》系列中的米娅）也来捧场
Cosplay成了艾莎的大哥Nina West