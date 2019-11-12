续集中继续为“艾莎” 配音的伊迪娜·门泽尔说，自己早就成为了迪士尼动画师们的粉丝；为艾莎母亲“阿杜娜皇后“配音、新加盟的埃文·蕾切尔·伍德表示，自己从小就希望能成为迪士尼世界的一部分，本片也将更多了解艾莎姐妹和他们的父母，”通过了解你的过去，来了解你的现在“；而“克里斯托夫”乔纳森·格罗夫则特意强调，自己2岁和4岁的小侄女特意从宾州赶过来参加首映礼，非常开心。





《冰雪奇缘2》将于11月22日中美同步公映。



