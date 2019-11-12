冯小刚表示：“拍电影就是坚持做一件事，要把事情做出来；当代青年导演遇到了最好的时代，可以拍自己想拍的电影”。

时光网讯 由国家电影局指导，中国电影导演协会主办的第五届CFDG中国青年电影导演扶持计划暨青葱计划，于11月11日在京举行了发布会并正式启动。

























冯小刚表示：“拍电影就是坚持做一件事，要把事情做出来；当代青年导演遇到了最好的时代，可以拍自己想拍的电影”。

编辑：羊羊