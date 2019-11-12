时光网讯 由国家电影局指导，中国电影导演协会主办的第五届CFDG中国青年电影导演扶持计划暨青葱计划，于11月11日在京举行了发布会并正式启动。
发布会现场，中国电影导演协会会长、青葱计划发起人李少红
介绍，过去四年共有99位业内知名人士、专家担任导师参与学员的上课辅导和评选工作。而青葱计划的报名人数累计达到1375人，每一届都会评选出5强，共计20名青年导演获得国家电影局颁发的佰万项目扶持金；截止目前，青葱计划前三届已经拍摄完成的项目有10部，正在拍摄中的有2部。
担任过第一届青葱计划主席的冯小刚
导演将支持青葱计划比喻成接力比赛，青葱计划主席就是接力手，一棒接一棒地把青葱精神传递下去，现在接力棒已经传到了同样从青年导演扶持计划中走出来的宁浩导演手中。
作为第五届青葱计划主席，宁浩
表示未来他将为青年导演创造好的创作环境而努力，希望参加青葱计划的青年导演要专注于创作、保持作品的独特性，并保有自信，一定要有表达的冲动，做最独特的创作者。
青葱计划优秀作品之一的电影《过春天》
，年初公映时口碑上佳。参加过第一届青葱计划的黄璜导演与申瑜导演、第二届青葱计划的德格才让导演与郝飞环导演、第三届青葱计划的梁鸣导演均带着自己的电影片花来到现场，他们来到台上与在场的诸位嘉宾和媒体谈及自己创作中的点点滴滴。
黄璜导演执导的《武林孤儿》
上周刚刚上映，该片由李少红导演担任监制。此前，《武林孤儿》获得了第31届东京国际电影节亚洲未来单元“国际交流基金亚洲中心特别奖”，第九届澳大利亚金考拉华语电影节“最佳影片”等奖项。黄璜现场提到：“《武林孤儿》能够上映，青葱计划功不可没。青葱计划给了不同的“小葱”不同的养料，才能创作出不一样的作品”。
冯小刚表示：“拍电影就是坚持做一件事，要把事情做出来；当代青年导演遇到了最好的时代，可以拍自己想拍的电影”。
编辑：羊羊