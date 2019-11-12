网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

冯小刚：青年导演遇到了最好的时代

第五届中国青年电影导演扶持计划启动

2019-11-12 20:38:37 来源：Mtime时光网

冯小刚表示：“拍电影就是坚持做一件事，要把事情做出来；当代青年导演遇到了最好的时代，可以拍自己想拍的电影”。
      时光网讯 由国家电影局指导，中国电影导演协会主办的第五届CFDG中国青年电影导演扶持计划暨青葱计划，于11月11日在京举行了发布会并正式启动。

      发布会现场，中国电影导演协会会长、青葱计划发起人李少红介绍，过去四年共有99位业内知名人士、专家担任导师参与学员的上课辅导和评选工作。而青葱计划的报名人数累计达到1375人，每一届都会评选出5强，共计20名青年导演获得国家电影局颁发的佰万项目扶持金；截止目前，青葱计划前三届已经拍摄完成的项目有10部，正在拍摄中的有2部。

      担任过第一届青葱计划主席的冯小刚导演将支持青葱计划比喻成接力比赛，青葱计划主席就是接力手，一棒接一棒地把青葱精神传递下去，现在接力棒已经传到了同样从青年导演扶持计划中走出来的宁浩导演手中。

      作为第五届青葱计划主席，宁浩表示未来他将为青年导演创造好的创作环境而努力，希望参加青葱计划的青年导演要专注于创作、保持作品的独特性，并保有自信，一定要有表达的冲动，做最独特的创作者。

      青葱计划优秀作品之一的电影《过春天》，年初公映时口碑上佳。参加过第一届青葱计划的黄璜导演与申瑜导演、第二届青葱计划的德格才让导演与郝飞环导演、第三届青葱计划的梁鸣导演均带着自己的电影片花来到现场，他们来到台上与在场的诸位嘉宾和媒体谈及自己创作中的点点滴滴。

      黄璜导演执导的《武林孤儿》上周刚刚上映，该片由李少红导演担任监制。此前，《武林孤儿》获得了第31届东京国际电影节亚洲未来单元“国际交流基金亚洲中心特别奖”，第九届澳大利亚金考拉华语电影节“最佳影片”等奖项。黄璜现场提到：“《武林孤儿》能够上映，青葱计划功不可没。青葱计划给了不同的“小葱”不同的养料，才能创作出不一样的作品”。

      冯小刚表示：“拍电影就是坚持做一件事，要把事情做出来；当代青年导演遇到了最好的时代，可以拍自己想拍的电影”。

   编辑：羊羊

关键词： 冯小刚 李少红 中国电影导演协会
关注时光网微信

相关电影/影人

李少红

李少红

Shaohong Li

职业：导演 | 制作人 | 编剧 | 副导演/助理导演 | 艺术指导

查看影人作品  >

冯小刚

冯小刚

Xiaogang Feng

职业：导演 | 制作人

查看影人作品  >

宁浩

宁浩

Hao Ning

职业：导演 | 制作人 | 演员 | 编剧

查看影人作品  >

显示更多∨

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

叶问打到美国，爱徒李小龙现身

甄子丹《叶问4》曝“巅峰”预告&人物海报

16
预告里甄子丹饰演的叶问来到美国，当地嚣张的美国军人用..
2

斯科塞斯撰文解释：为何我批判漫威

“它们名义上是续集，在精神上是翻拍”

“一些人似乎抓住了我回答的最后一部分，认为这是一种侮..
3

对话专拍大片的"中途岛"导演艾默里奇

"要是没有美国人，今天的世界会截然不同"

在与时光网的访谈中，《决战中途岛》的导演罗兰·艾默里..
4

长泽雅美都来了,"唐探3"要在东京搞大事？

《唐人街探案3》曝“好开心”版角色海报

9
该片将成为《太平轮》系列后，长泽雅美出演的又一部华语..
5

侵略性的美！安吉丽娜朱莉大片曝光

仙女教母大胆演绎 登美版芭莎封面

12
现年44岁的朱莉演绎了一种富有侵略性的美，性感而大胆。

查看更多