网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

时光早报:汤姆汉克斯新片锁定颁奖季曝预告

R级动画"哈莉奎因"曝正式预告 Disney+正式上线

2019-11-13 07:38:35 来源：Mtime时光网

你关心的都在这里

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01. 美国队长后继有人！《鹰眼》《冬兵》发概念图
    


        漫威剧集《鹰眼》《猎鹰与冬兵》发布概念图集，重要新角色曝光，同时也曝光了角色们的新造型。

　　剧集《鹰眼》的故事承接《复仇者联盟4》，剧集将围绕着老一代鹰眼克林特·巴顿培养继任者展开，新一代鹰眼是一位女性，名叫凯特·毕肖普，是一位富家女，因为遭受了罪犯的伤害，立志要惩奸除恶。　　据悉，《鹰眼》和《猎鹰与冬兵》定于2020年在流媒体平台Disney+上线。

02. Netflix年度大剧《猎魔人》再曝新剧照



　　
　　Netflix跨年大剧《猎魔人》再曝新剧照，亨利·卡维尔扮演的猎魔人利维亚的杰洛特、Anya Chalotra扮演的叶奈法、卡兰瑟、拉兹罗爵士、术士伊斯崔德等集体亮相，第一季定档12月20日开播。
03. 《速度与激情9》杀青



　　近日，导演林诣彬宣布《速度与激情9》杀青，并表示本片是系列最有野心的一部！本片于6月底开拍，并在伦敦、爱丁堡、佐治亚州、普吉岛、泰国甲米以及洛杉矶取景拍摄。范·迪塞尔、查理兹·塞隆、海伦·米伦、米歇尔·罗德里格兹、约翰·塞纳、勇度迈克尔·鲁克等回归或加盟，明年5月22日北美公映。

04.《冰雪奇缘2》美国首映星光熠熠


      备受期待的迪士尼动画新作《冰雪奇缘2》，近日在美国好莱坞举办了首映式，导演珍妮弗·李克里斯·巴克、制片人彼得·戴尔·维克携包括伊迪娜·门泽尔克里斯汀·贝尔乔什·盖德乔纳森·格罗夫斯特尔林·K·布朗埃文·蕾切尔·伍德等在内的配音演员们走上红毯，而赛琳娜·戈麦斯等好莱坞明星也来捧场。

　　在红毯上接受时光网采访时，导演克里斯·巴克表示，“我们拍第一部《冰雪奇缘》的时候还没有人知道这部电影，现在大家都知道了，甚至穿着角色的新衣服来cosplay，观众们对于本片的喜爱程度简直让人惊叹。”影片将于11月22日中美同步上映。
05. 弗莱迪·海默新剧将追踪达芬奇



       因《查理和巧克力工厂》而被观众熟知的弗莱迪·海默，将主演关于大画家&科学家达芬奇的新剧《列奥纳多》，与艾丹·特纳(《霍比特人》《无人生还》)合作。
该剧聚焦特纳饰演的列奥纳多·达·芬奇在意大利文艺复兴时期的生活和作品。剧中，达芬奇作为一个同性恋身份的“外来人”，用作品隐藏着真正的自我。全剧共8集，每一集是关于他的一件艺术品，展现这名深受折磨、追求完美的艺术家在其中隐藏的线索。

      海默饰演虚构的警探Stefano Giraldi，他也是该剧的叙事人，把达芬奇作为一桩谋杀案的嫌疑人进行调查，深挖他的过去。
06. DC流媒体动画剧集《哈莉·奎茵》放出正式预告



    　

正式预告

DC流媒体动画剧集《哈莉·奎茵》放出正式预告。意识到小丑不爱自己只爱蝙蝠侠的哈莉拉上毒藤女，立志组建一支人才辈出的反派团队，在民风淳朴之地闯出自己的一片天。

　　“潘小花”Kaley Cuoco将在本剧中为哈莉配音。本剧已经进行小规模媒体试映，反响热烈，目前定于11月29日在“DC宇宙”开播。

07. 汤姆·汉克斯《邻里美好的一天》曝光新预告



     

新预告

索尼颁奖季的影片《邻里美好的一天》曝光全新预告，汤姆·汉克斯领衔主演，影片讲述一心想要揭露社会阴暗丑恶的新闻记者Lloyd Vogel去采访著名电视节目《罗杰斯先生的左邻右舍》主持人弗雷德·罗杰斯，然后受其感染而改变心态的故事。北美11月22日上映，内地有望引进。


08 好莱坞群星组团登《综艺》封面








     临近颁奖季，明星又组团亮相了！近日，布拉德·皮特、亚当·桑德勒、詹妮弗·洛佩兹、罗伯特·帕丁森、汤姆·汉克斯、蕾妮·齐薇格、希安·拉博夫、克里斯汀·斯图尔特、克里斯·埃文斯、斯嘉丽·约翰逊等明星组团登上《综艺》封面，颁奖季你更看好谁？

09.Disney+流媒体正式上线



　　Disney流媒体已经于北京时间昨天晚上7点正式在美国、加拿大等地上线 ，与迪士尼＋一同上线的还有原创剧集《曼达洛人》、《剧版歌舞青春》以及原创电影《小姐与流浪汉》、《诺艾尔》等。不过，上线第一天该流媒体就出现了技术问题，不过页面错误提示也是很可爱了。

01.日本演员/歌手二宫和也公布婚讯!



　　出演过《硫磺岛来信》《青之炎》《流星之绊》等影视作品的日本演员、歌手、艺人二宫和也，通过FC发布亲笔信，公布了自己的婚讯，他是杰尼斯事务所旗下男子偶像歌唱组合“岚”的成员。36岁的他，妻子是前NTV主播、38岁的伊藤绫子。


   编辑：z

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 邻里美好的一天 哈莉奎因
关注时光网微信

相关电影/影人

邻里美好的一天

邻里美好的一天 (2019)

0.0

导演：玛丽埃尔·海勒

主演：汤姆·汉克斯

在线播放

相关文章

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

叶问打到美国，爱徒李小龙现身

甄子丹《叶问4》曝“巅峰”预告&人物海报

16
预告里甄子丹饰演的叶问来到美国，当地嚣张的美国军人用..
2

长泽雅美都来了,"唐探3"要在东京搞大事？

《唐人街探案3》曝“好开心”版角色海报

9
该片将成为《太平轮》系列后，长泽雅美出演的又一部华语..
3

侵略性的美！安吉丽娜朱莉大片曝光

仙女教母大胆演绎 登美版芭莎封面

12
现年44岁的朱莉演绎了一种富有侵略性的美，性感而大胆。
4

为什么偏偏在重庆拍电影？

这座性感山城已成为国产片取景圣地

“重庆是一座特别丰富的城市，不论是视觉还是生活。”
5

漫威《永恒族》一大波片场照曝光！

众主创现身海边 漫威宇宙下阶段重点作品

18
《永恒族》由华人导演赵婷执导，将于2020年11月6日北美..

查看更多