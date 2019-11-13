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过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。









01. 美国队长后继有人！《鹰眼》《冬兵》发概念图











02. Netflix年度大剧《猎魔人》再曝新剧照









Netflix跨年大剧《猎魔人》再曝新剧照，亨利·卡维尔扮演的猎魔人利维亚的杰洛特、Anya Chalotra扮演的叶奈法、卡兰瑟、拉兹罗爵士、术士伊斯崔德等集体亮相，第一季定档12月20日开播。

03. 《速度与激情9》杀青











近日，导演林诣彬宣布《速度与激情9》杀青，并表示本片是系列最有野心的一部！本片于6月底开拍，并在伦敦、爱丁堡、佐治亚州、普吉岛、泰国甲米以及洛杉矶取景拍摄。范·迪塞尔、查理兹·塞隆、海伦·米伦、米歇尔·罗德里格兹、约翰·塞纳、勇度迈克尔·鲁克等回归或加盟，明年5月22日北美公映。

04.《冰雪奇缘2》美国首映星光熠熠













05. 弗莱迪·海默新剧将追踪达芬奇









因《查理和巧克力工厂》而被观众熟知的弗莱迪·海默，将主演关于大画家&科学家达芬奇的新剧《列奥纳多》，与艾丹·特纳(《霍比特人》《无人生还》)合作。

该剧聚焦特纳饰演的列奥纳多·达·芬奇在意大利文艺复兴时期的生活和作品。剧中，达芬奇作为一个同性恋身份的“外来人”，用作品隐藏着真正的自我。全剧共8集，每一集是关于他的一件艺术品，展现这名深受折磨、追求完美的艺术家在其中隐藏的线索。





海默饰演虚构的警探Stefano Giraldi，他也是该剧的叙事人，把达芬奇作为一桩谋杀案的嫌疑人进行调查，深挖他的过去。

06. DC流媒体动画剧集《哈莉·奎茵》放出正式预告





正式预告 DC流媒体动画剧集《哈莉·奎茵》放出正式预告。意识到小丑不爱自己只爱蝙蝠侠的哈莉拉上毒藤女，立志组建一支人才辈出的反派团队，在民风淳朴之地闯出自己的一片天。

“潘小花”Kaley Cuoco将在本剧中为哈莉配音。本剧已经进行小规模媒体试映，反响热烈，目前定于11月29日在“DC宇宙”开播。

07. 汤姆·汉克斯《邻里美好的一天》曝光新预告





新预告 索尼颁奖季的影片《邻里美好的一天》曝光全新预告，汤姆·汉克斯领衔主演，影片讲述一心想要揭露社会阴暗丑恶的新闻记者Lloyd Vogel去采访著名电视节目《罗杰斯先生的左邻右舍》主持人弗雷德·罗杰斯，然后受其感染而改变心态的故事。北美11月22日上映，内地有望引进。



08 好莱坞群星组团登《综艺》封面















临近颁奖季，明星又组团亮相了！近日，布拉德·皮特、亚当·桑德勒、詹妮弗·洛佩兹、罗伯特·帕丁森、汤姆·汉克斯、蕾妮·齐薇格、希安·拉博夫、克里斯汀·斯图尔特、克里斯·埃文斯、斯嘉丽·约翰逊等明星组团登上《综艺》封面，颁奖季你更看好谁？

09.Disney+流媒体正式上线





Disney＋ 流媒体已经于北京时间昨天晚上7点正式在美国、加拿大等地上线 ，与迪士尼＋一同上线的还有原创剧集《曼达洛人》、《剧版歌舞青春》以及原创电影《小姐与流浪汉》、《诺艾尔》等。不过，上线第一天该流媒体就出现了技术问题，不过页面错误提示也是很可爱了。

01.日本演员/歌手二宫和也公布婚讯!





出演过《硫磺岛来信》《青之炎》《流星之绊》等影视作品的日本演员、歌手、艺人二宫和也，通过FC发布亲笔信，公布了自己的婚讯，他是杰尼斯事务所旗下男子偶像歌唱组合“岚”的成员。36岁的他，妻子是前NTV主播、38岁的伊藤绫子。





