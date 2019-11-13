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迪士尼"真人版小美人鱼"确定王子人选

英国男星乔纳豪尔金出演 明年开拍

2019-11-13 09:53:46 来源：Mtime时光网

迪士尼真人版《小美人鱼》找到了王子的扮演者，将于明年开始拍摄。
真人版埃里克王子由他扮演

　　时光网讯 据多家外媒报道，《迪士尼真人版小美人鱼》确定男主角埃里克王子的演员：2017年剧版《小妇人》的“劳里”乔纳·豪尔-金。早前流行歌手、《敦刻尔克》男星哈利·斯泰尔斯曾是该角色候选人，但他最终拒绝了该角色。

“哈卷”曾是该角色热门候选人

　　影片改编自迪士尼同名经典动画，哈雷·贝利(《成长不容易》)将出演女主角美人鱼爱丽儿。哈维尔·巴登(《加勒比海盗5》)饰爱丽儿的父亲Triton国王，梅丽莎·麦卡西(《女间谍》)饰反派乌苏拉。

　　雅各布·特瑞布雷(《奇迹男孩》《房间》)和奥卡菲娜(《摘金奇缘》《瞒天过海：美人计》)饰演爱丽儿的好友比目鱼Flounder和海鸥Scuttle。戴维德·迪格斯(《汉密尔顿》《奇迹男孩》)商谈饰演红蟹塞巴斯蒂安。

　　

《小美人鱼》预告片

《小美人鱼》由罗伯·马歇尔（《芝加哥》）执导，大卫·马戈（《新欢乐满人间》）撰写剧本。1989年的《小美人鱼》动画片获得了当年的“最佳原创歌曲”和“最佳原创配乐”两座奥斯卡小金人，艾伦·曼肯和霍华德·阿什曼的原版音乐会出现在新电影中，林-曼努尔·米兰达和曼肯也会为影片共同创作新的音乐。

　　《小美人鱼》将于2020年上半年开拍，在安徒生的原著《海的女儿》中，爱丽儿救了溺水的埃里克王子，爱上了他，为了能走上陆地与他在一起，选择了喝下让自己变哑的毒药，长出双腿。然而王子只把他当妹妹，选择了与邻国公主结婚，这一决定会让小美人鱼变成泡沫。

作者：小火纸   编辑：小火纸

关键词： 小美人鱼 真人版 迪士尼 乔纳豪尔-金
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相关电影/影人

迪士尼真人版小美人鱼

迪士尼真人版小美人鱼 (2020)

-1.0

导演：罗伯·马歇尔

主演：哈雷·贝利

在线播放

乔纳·豪尔-金

乔纳·豪尔-金

Jonah Hauer-King

职业：演员

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