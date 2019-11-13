迪士尼真人版《小美人鱼》找到了王子的扮演者，将于明年开始拍摄。

真人版埃里克王子由他扮演









“哈卷”曾是该角色热门候选人

















《小美人鱼》将于2020年上半年开拍，在安徒生的原著《海的女儿》中，爱丽儿救了溺水的埃里克王子，爱上了他，为了能走上陆地与他在一起，选择了喝下让自己变哑的毒药，长出双腿。然而王子只把他当妹妹，选择了与邻国公主结婚，这一决定会让小美人鱼变成泡沫。