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视觉场面升级！《冰雪奇缘2》中国首映

声入人心男团助阵 激昂献唱中文主题曲

2019-11-13 09:43:37 来源：Mtime时光网

《冰雪奇缘2》在上海迪士尼度假区举行中国首映礼，声入人心男团Super Vocal的成员现场演绎电影中文主题曲《未知的真相》。
　　时光网讯 冰雪魔力抢先一步空降上海！迪士尼年度最受期待的动画电影《冰雪奇缘2》昨夜在上海迪士尼度假区迪士尼小镇的华特迪士尼大剧院盛大举行，这也是影片首次在全国进行完整放映。



　　续集将带领观众走出阿伦黛尔，见证更广阔的天地。虽然离开熟悉的场景，但影片的剧情故事与音乐旋律第一部之间存在多重呼应，艾莎与安娜姐妹共同开启了一个波澜壮阔的未知世界，艾莎驾驭冰马冲入暗海的视觉场面更不输真人史诗大片。

　　走进未知世界的艾莎和安娜，一路上还遇到新的魔法小伙伴，直戳萌点。前作中十分抢戏的雪宝在续集里再次展示搞笑天赋，贡献了全片80％的笑点。


　　音乐同样是《冰雪奇缘2》最值得期待的元素。前作荣获奥斯卡最佳原创歌曲的创作组合回归，为续集打造全新歌曲。中国首映礼上，声入人心男团Super Vocal的成员现场演绎电影中文主题曲《未知的真相》，旋律激昂澎湃，带领全场嘉宾跟随艾莎和安娜一起开启神秘坚定的探索之旅。

　　2013年推出的《冰雪奇缘》是近年来全球现象级的动画电影，不仅刷新全球范围内最卖座动画电影的纪录，荣获奥斯卡最佳动画长片奖，更成为了当代流行文化不可或缺的一部分。而经过长达六年的精雕细琢，全方位升级的《冰雪奇缘2》由前作原班人马打造，重新集结奥斯卡最佳动画长片得主导演珍妮弗·李(Jennifer Lee)和克里斯·巴克(Chris Buck)，为本片构想更具创意的华丽历险和恢弘震撼的世界观。

　　《冰雪奇缘2》将于11月22日(周五)以2D/3D/IMAX 3D/中国巨幕/杜比影院等格式震撼登临全国院线。



   编辑：火宝

关键词： 冰雪奇缘2 首映
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冰雪奇缘2

冰雪奇缘2 (2019)

0.0

导演：珍妮弗·李

主演：伊迪娜·门泽尔

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