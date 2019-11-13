



续集将带领观众走出阿伦黛尔，见证更广阔的天地。虽然离开熟悉的场景，但影片的剧情故事与音乐旋律第一部之间存在多重呼应，艾莎与安娜姐妹共同开启了一个波澜壮阔的未知世界，艾莎驾驭冰马冲入暗海的视觉场面更不输真人史诗大片。





走进未知世界的艾莎和安娜，一路上还遇到新的魔法小伙伴，直戳萌点。前作中十分抢戏的雪宝在续集里再次展示搞笑天赋，贡献了全片80％的笑点。







