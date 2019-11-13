现场主创们围绕着范伟扮演的万正纲“是否为渣男”一事展开争论，现场变成“鉴渣大会”。范伟直接“奔溃”，表示“从来没想过自己一个老实人会被叫‘渣男’”。





发布会伊始，导演为四位主演各自挑选了一张巨型扑克牌，用以解读他们在影片中各自的角色含义。













在这四张卡牌中，焦俊艳的卡牌符号最为简约但也精悍，导演表示A中的红心昭示着赵红雨这个人物“勇敢的心”，形容这个角色“确确实实作为我创作的人物本身，也是我们希望的寄托所在。”在旁的焦俊艳还打趣道“我是4个2，是王炸！”





随后导演为范伟选择了卡牌K，形容万正纲在自己的内心世界中就是国王，“他就是皇帝，是诗人，是酷吏，是战士。”令在旁的范伟点头表示同意。





对于宋洋，导演则选择了卡牌J，认为骑士很符合宋洋的警察形象，“尽管可能这位警察会时不时的有一些自己的想法，但是他最终捍卫了警察这个人物。”宋洋随后用一句“用耐打来捍卫”表示了对这一形象的认同；





当导演把剩下一张牌Q分配给陈数后，先是纠正了主持人认为Q表示“Cute”的说法，然后说道陈数是“美得不可方物”，“林白玉是一个可以掌控自己命运的，像女王一样的人物。”这刚好符合卡号Q中王后的野心。











但有趣的是，“王后”陈数却说自己是“女王”，遇到了丈夫万正纲之后才被迫成为了“王后”，甚至是现场“反水”，说范伟的角色是“渣男”。范伟则一脸委屈，现场直接“奔溃”，表示“自路演以来，走到哪儿都被人叫‘渣男’，自己也没想到”。





而“女儿”焦俊艳更是补上一刀，说“范老师这个父亲不太合格，抛弃了女儿两次，从我的角度来看，他确实是渣男。”演员宋洋也连连同意，认为《长安道》中每一个角色都是一面镜子，希望大家能从每一个角色中看到自己的影子，对照并修整。





其实就像电影的slogan“爱最终能战胜恨”所说的，导演也坦言：在电影《长安道》中，他展现了人性中的复杂，不被人知的一面，就像每个人都有自己不太愿意面对的小小角落及所谓的“黑洞”，这部电影将“黑洞”展示出来，是希望每个人都能直面“黑洞”，甚至敬畏它，告诉自己人生中不能够走错一步，否则将会万劫不复。所以影片让我们直面“黑洞”的同时，也告诉了我们要用爱填满“黑洞”。

电影《长安道》根据海岩小说《长安盗》改编，将于11月15日全国上映。

编辑：hello王小羊