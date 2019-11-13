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邂逅贵族风！《唐顿庄园》曝定档预告

12月13日登内地大银幕 人气英剧再续经典

2019-11-13 09:58:07 来源：Mtime时光网

原班人马回归的《唐顿庄园》大电影今日发布定档预告，正式宣告这部备受期待的电影版将于2019年12月13日登陆内地银幕。
　　时光网讯 由近年来最受欢迎的英剧《唐顿庄园》创作的电影版《唐顿庄园》今日发布定档预告，正式宣告这部备受期待的电影版将于2019年12月13日登陆内地银幕。作为享誉世界的经典IP，原班人马回归的《唐顿庄园》大电影在全球已揽下1.8亿美元票房。目前影片烂番茄指数至今仍高达84%。



　　《唐顿庄园》此次从幕后到演员悉数回归，再次精致复刻了上世纪20年代优雅迷人的英伦风情，与此同时电影对剧版故事进行了全新延伸：1927年，当英国国王与王后到访唐顿庄园，让原本生活波澜不惊的庄园主仆们面临前所未有的考验。与此同时，大时代的动荡下，这座历史悠久的大宅也将迎接不可知的未来，结局如何发展令人期待。预告片中，令人惊喜的原班人马，考究的英伦腔调，养眼的华丽服饰、经典的主题音乐，都将观众带回到那个熟悉的英国贵族世界。

　　《唐顿庄园》9月底在海外一经上映，便凭借过硬品质俘获了无数观众的芳心，在北美市场战胜同期劲敌《星际探索》、《第一滴血5》等大片，登顶首周末票房冠军，更连续7天稳坐榜首。

　　截至目前，影片已在全球斩获超1.8亿美元票房，烂番茄新鲜度维持在84%、爆米花指数94%， CinemaScore给出该片A级评分。诸多权威媒体也给予不俗评价。《娱乐周刊》称赞它“美不胜收，妙趣横生”；《滚石杂志》表示“再次看到楼上楼下的这些老熟人，趣味无穷。某一瞬间，电影让我们回到了过去的辉煌时代。”时光网则称：“《唐顿庄园》故事吸引人的，是它串起错综复杂的人物关系，传达的却是一个简单但非常正面温暖的信息，看完电影心情特别好。”

　　曾火爆全球的剧版《唐顿庄园》在2010—2015年连续六季上映期间，以69次提名成为艾美奖历史上提名次数最多的非美剧，并成功斩获3次金球奖和15次艾美奖。此次电影版集结了原班人马，《哈利·波特》中的“麦格教授”、曾摘获奥斯卡最佳女主、最佳女配的玛吉·史密斯继续饰演伯爵夫人，被观众冠以“大表姐”爱称的玛丽也将继续由米歇尔·道克瑞演绎，此外还有“伯爵夫妇”饰演者休·博内威利、伊丽莎白·麦戈文等人的回归，一众演技派将在电影中碰撞出全新火花。

　　12月13日，电影《唐顿庄园》内地正式上映。

   编辑：EN

关键词： 唐顿庄园
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唐顿庄园 (2019)

0.0

导演：迈克尔·恩格勒

主演：米歇尔·道克瑞

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