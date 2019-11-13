影片发布一组“国民奶奶”主题剧照，片中赵淑珍饰演的奶奶是大家庭的纽带，不仅慈祥和蔼、热爱生活，还非常可爱逗趣，嘟嘴撒娇、唱歌游戏都信手拈来，一个“国民奶奶”的形象呼之欲出。















电影《别告诉她》讲述了一个华人家庭为了陪伴身患癌症的奶奶，以一场喜宴来圆一个谎言的故事。电影中奶奶的扮演者赵淑珍不仅生活中是一位奶奶，也在银幕上塑造了诸多奶奶形象，如《知否》中的王老太太等。她此次在电影《别告诉她》中塑造的奶奶不仅慈祥和蔼，还有非常可爱逗趣的一面：不管是跟家人饭桌前做游戏，还是在碧莉面前一反常态地“撒娇”，一个可爱可亲的“国民奶奶”的形象呼之欲出。





电影《别告诉她》是华裔导演王子逸的第二部长片，这部作品更让她成为《综艺》杂志2019年最值得关注的导演之一。影片今年年初在圣丹斯电影节一经亮相，便斩获“观众最喜爱影片”奖，入围圣丹斯评审团大奖最佳剧情片提名，被誉为“2019北美年度黑马”。前不久还拿下了有奥斯卡重要风向标之称的哥谭独立电影奖最佳影片、最佳剧本和最佳女演员三项大奖提名。片中赵淑珍老师饰演的奶奶这个角色更是在欧美广受好评，很多外国观众表示：这个奶奶太可爱，好想拥有一个碧莉同款奶奶。











导演王子逸表示：“当我看到赵老师的时候，我立刻就知道她就是那个人。拍摄结束时她都有点不想离开角色了。我想观众喜欢这个角色，也是因为她真实。这跟我最初想寻找真实性的初衷是一样的。我试图选拔与她们所扮演的角色非常相关的人。发现这些之后，我真的不需要做很多事情。饰演奶奶的赵淑珍女士本身就是奶奶。奥卡菲娜自己有一个中国奶奶，她真的很亲近。因此，将她们放到一个场景中，然后很明显地就会出现‘这是我的祖母’和‘这是我的孙女’。”

编辑：hello王小羊