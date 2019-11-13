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功夫强！叶问李小龙联手打进美国军营

《叶问4》曝"十年传奇路"特辑 12.20上映

2019-11-13 13:31:28 来源：Mtime时光网

《叶问4》曝“十年传奇路”特辑，在新片中前往美国的叶问，见到了洋人对华人的歧视与压迫，以叶问为首的中国武术宗师携手一致对外，对战美国海军陆战队军官，甚至打到美国军营。
       时光网讯 自2008年《叶问》经典“以一打十”横空出世已有十年，一代宗师叶问的故事也令人记忆深刻。《叶问4》发布一支“十年传奇路”特辑，回顾了咏春宗师叶问一路走来的传奇历程。从首部电影中突围空手道高手，到第二部中著名的圆桌对抗，再到第三部里与拳王泰森对决，甄子丹饰演的叶问让众人认识到何为中国功夫，并有力地将一幕幕热血场面留在观众心中。



       “遇到不公义的事情，我一定要站出来！”叶问作为一代宗师，受人敬仰的不仅是拿手咏春，还有他所代表的民族精神。在最新一部电影中，前往美国的叶问见到了洋人对华人的歧视与压迫，在民族尊严受到侵犯时，以叶问为首的中国武术宗师携手一致对外，对战美国海军陆战队军官，甚至打到美国军营。



       捍卫中华民族尊严，正是《叶问》系列一直以来的精神内核。甄子丹解释说：“当我们的尊严受到挑战、压迫、欺负，我们怎么站起来，怎么去对抗，这个是《叶问》一直以来的中心精神。”最新一部中，也将延续前作一以贯之的“叶问精神”，用拳头有力还击，让美国人了解真正的中国功夫！

       和前作一样，此次《叶问4》中依然有不少动作戏份，其中不乏单手咏春大战单手太极、咏春对战空手道等终极决战场景。香港金牌动作指导袁和平对待每一场动作戏要求都极为严格，力求精益求精。据了解，每一场动作戏都经过不停的打磨探讨，至少要拍摄十天。在一拳一脚打斗中，实际也凝聚了剧组对《叶问》系列十年的情感。

       在饰演叶问的十年时间里，甄子丹由内而外接受领悟叶问，最终把自己“变成”叶问。而今迎来系列终章，经过前三部影片历练，甄子丹表现愈加成熟。本片动作导演袁和平表示，本次甄子丹饰演的叶问在动作戏方面更显沉稳、老练，袁和平形容他的表现“好像文人的功夫高手一样”。导演叶伟信更是在采访中感叹道：“他一穿上长衫就变成了叶问。到后来，我发现他已经是一个完完整整的叶问了。”

       电影《叶问4》将于12月20日在全国上映。

 

   编辑：隐饮

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关键词： 叶问4
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