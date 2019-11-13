大银幕的传奇人物阿诺·施瓦辛格与时光网深入交谈《终结者：黑暗命运》的点点滴滴，分享面对自己不断老去的心路历程









中文正式版预告片 但即使是现在，这位现年72岁的阿诺·施瓦辛格仍然保有着令人印象深刻，并且很迷人的身体外观，这跟他本身的身体素质有很大关系，他对自己身体的控制和要求非常精准。在他屡获殊荣的健美职业生涯中，别人给他起的外号是“澳大利亚橡树”。









阿诺·施瓦辛格跟时光网有三次面对面的采访交流，历时差不多将近有三个月的时间，在这个过程中，他每次都很坦诚的说到自己的事情（他说到：谁的身体都会有点小问题，而我最脆弱的地方就是心脏，所以每次我看这些东西的时候都要非常小心谨慎）。不过，他具有自己那一套标志性的表演形象，和一种属于他特殊的气场，这让他成为在国际舞台上，各种文化都能接受的，很受欢迎的电影明星。不过，很大程度上，他都会流露出一种很满足的情绪。





“我很高兴能看清楚生活中的每个点滴是什么样子的，而我的生活也就在这每个点滴和瞬间之中。”他说道。“回顾我生命中的全部发展历程，从一开始从事体育事业，然后又从商，再到后来的演艺事业过渡到政治生涯，到后来参与慈善事业，所有的这一切——我很高兴能经历这些，也很高兴我的生活发展到现在这个样子。”











以下是时光网对阿诺·施瓦辛格采访内容：





Mtime：对于现如今的电影而言，你现在是从哪个角度出发，又是如何看待《终结者》系列的？这部系列电影对你来说意味着什么？





阿诺·施瓦辛格：我认为《终结者》系列永远是具有开创性的影片。虽然第一部里没有太多的特效，但它从某个角度来说还是很具有开创性的，因为詹姆斯·卡梅隆开创了一条先河，是他让终结者变成了十大恶人之一，但同时也让终结者成为了十大英雄之一。





这要是一般人怎么能够做到呢？我觉得他的方式是让终结者成为一部机器，所以他（终结者）确实做了一些坏事，而且是那种真正的坏事，就比如去警察局消灭了全部警察，而且还把整个警局都给毁了——当我们开试映会的时候，还邀请了洛杉矶警察局的警官们参加，在看片会他们还都为电影鼓掌喝彩呢。为什么会这样？因为终结者是部机器，而不是人。





所以我感觉可以说我们是侥幸成功了吧，当然我感到非常荣幸能够饰演这样一个角色，而且还是由詹姆斯·卡梅隆这样一个才华横溢的人来当导演，我演出的这些内容都是他给我写的。





而且也是他说服我让我演这个角色，因为一开始我其实是想演Reese，但是我们第一次开会时詹姆斯·卡梅隆说服了我，让我最终接受了终结者这个角色。所以我真觉得，第一部电影可以称得上是开创先河了——影片内容既残忍又激烈，让这部电影都快像恐怖电影了。但到后来，这部片子中还是有很多真情实感的东西，而且这些内容具有很好的价值。





而第二部电影可以说是完全颠覆了全世界，我们有了终结者这个长着人类样子的机器人，他是个坏角色，因为他会杀人，但突然之间，他又保护了Linda的生命安全。这是个有趣的转折，我想观众们肯定是会喜欢这样的，而且第二部里的特效和技术也变了很多，先进了不少。所有我们在银幕上呈现出来的东西，在当时来说都是大家前所未闻的。后来这些技术被好多人复制模仿。





现在这部新片中，同样也是融合了很多种不同的元素。我们为这部电影做了很多努力，付出了很多，也创造了很多前所未有的独特动作场面。但我对上一部电影有点不满意——因为有很多镜头在之前的电影里已经都见过了。但现在这部新片，因为詹姆斯·卡梅隆也参与了，而且提姆·米勒也是为非常出色的导演，他知道该怎么拍好动作戏，所以我觉得这部片子肯定也会是一部非常具有开创性的电影。











Mtime ：跟琳达·汉密尔顿再次合作，有何感想？





阿诺·施瓦辛格：跟你说吧，她能回归这部片子我真的是很高兴。首先来说，这部新片之前就有很多新闻都在报道了，因为你会看到很多以前的老面孔们，像詹姆斯·卡梅隆这次就参与了。每个参与的人都想让这部电影成功，而且是希望能取得很大的成功。可能就是因为这样，詹姆斯·卡梅隆这次才会参与到电影中来，帮着一块写剧本。还有一位跟他合作的剧作家。





可能正是因为卡梅隆回归了，琳达·汉密尔这次也回归了。她能参与拍摄真的是太好了。特别让人感到不可思议的就是，这么多年过去了，离上一部《终结者2》已经过去差不多25年了吧，这次琳达虽然是时隔25年的回归，但她仍然还是银幕上的一条“硬汉”，而且她人非常的可靠。当你跟她的替身演员聊天时，你就会知道，她的身体体能不是一般的好。





很多时候她还是愿意自己亲身去做那些比如跳跃的各种动作。我就在片子里看见过她做出过一些很疯狂的动作戏，真的，她真的真的是个女汉子。她是在我之前就参与这部电影的拍摄了，后来我记得我到了片场后，跟负责她形体训练的教练聊天，他们就跟我说了她到底是有多强悍。





其中有一个人说：“我让她在沙地上跑了好几个小时，我还让她拿着重型武器装备去训练，我们每次都带着很沉的沙袋徒步走上两个小时，肩上还背着50磅重的包，就算是这样她也一直都没有放弃过，还是坚持到底。”她就是这样一个女人，真正的女强人。她进入角色也非常快。她是那种很有自己一套的演员，她身心投入的进入角色扮演中，你在片场就能看见她真的是摆脱了现实，完全进入到了自己演的角色当中去了。我很高兴能看她这样，而且她也是个充满关爱之情的人。我很爱她，她真的太了不起了。





Mtime ：在《终结者：黑暗命运》中你的角色并没有减少重要的戏份，而是以一种特别有意思的方式跟室内设计联系在一起了。你最后一次决定买什么窗帘是什么时候（笑）？





阿诺·施瓦辛格：真的是有够可笑的，我可是一个有点让人抓狂的装饰设计师（笑）。不过在这些事情上面我真的很认真的投入进去了！我们装修自己家的时候差不多就是这种情况，比如在装某些房间时，像是卧室或者她的办公室之类的，我会跟Maria说：“这几个房间你来负责弄。”





因为她非常清楚的知道应该装成什么样，也知道自己想要的是什么。但要像是书房或者客厅之类的我就会参与更多意见，包括我们在太阳谷的另一个家。我这个人品味也还是不错的。我觉得在这方面我受到了一点来自欧洲、美国还有国际化因素的影响，这些都是很有帮助的。而且我跟室内设计师和装饰设计师在一起合作的很好，我们会一起出去采购原料。











Mtime ： 不出大家所料，你在本片中的角色引起了一些观众的热烈反响。对此你最喜欢的台词是什么？





阿诺·施瓦辛格：我最喜欢的台词就是去给孩子换尿不湿没有抱怨那句话。我想说的是，这句话说的非常好，因为他说出了大多数女人们真正喜欢而且想听的话。在我个人的婚姻关系中，我觉得当你确实在家付出，当你真的没有任何抱怨的去给孩子换尿不湿，当你真正坐下来去倾听对方，当然了，这些对于大多数男人来说都是非常不容易做到的事情，但这些事情会让对方对这段婚姻关系充满感激之情。





我就觉得对一个人来说，当一个倾听者是个很好的性格，而不是不停的没完没了的说，所以这些事都是需要你去学习的。所以总的来说，我觉得刚才说的这些东西都是一些很好的性格和习惯，我想也是大多数男人可以从中学到些东西的。





Mtime ：你以后不会再次回归了，这是真的吗？这部片子会不会有点像是你最后一部终结者电影了？





阿诺·施瓦辛格：今天说这个还是不太现实，因为每次我在《终结者》电影里死了以后，他们都会有办法让我再次活过来（笑）。所以我也说不好。而且你知道电影这行的规矩——如果电影上映后人们确实真的很喜欢你的表演，而且也很喜欢你这个演员的话，那编剧们自然会在下一部终结者电影中把我写进去。那要是如果观众们没有这些反应的话，我也就不会再次出现在下部电影中啦。











Mtime ： 在当了加州州长之后，你的演艺生涯发生了什么改变吗？你曾经考虑过扮演其他一些不同的角色吗？甚至对你的整个职业生涯来说，有没有想过改行？





阿诺·施瓦辛格：起初的时候我确实有过一些犹豫和怀疑，在当了政客之后，有过这么一段政治生涯，我还能重新回到演艺圈吗？或者我自己还能有之前那么好的表现吗？诸如之类的很多问题。然后后来当我重新回来从事表演事业的时候，我发现这就跟骑自行车似的——无论你什么时候重新开始，你都不会忘。我发现在表演方面也是一样。我很快就重新适应这种生活了，而且我感觉很舒服。所以对我来说其实一点挑战也没有。





优势在于，在之前的事业生涯结束之后其实已经过了得有七、八年了，而经历了很多事情之后我也变得更加睿智了。作为一州之长我学会了很多事情。这一点我觉得对人影响很大，因为跟之前相比，你看事情的角度会有所不同。在表演时，你能更加深入的理解和进入角色当中，而且你看待和处理事情的方式也不会是很单一，而是多角度多层面去做。所以我承认肯定是会有些变化和改变，但要说到演戏的话，我觉得呆在镜头前挺舒服的，就跟我当州长之前的感觉一样。





Mtime：在当今这种动荡分裂的不安时局之下，你有没有一种冲动想要重回政坛？





阿诺·施瓦辛格：不，不会的。因为我想要做的事情没能实现，也不太可能实现，而且因为我也不是美国本土出生的。我不是一个政治骇客，我不喜欢整天都活在政治的氛围里，因为一般来说，政客们都只有唯一的一个目标，那就是保住他们的饭碗和工作，要确保能够再次当选——除此之外没别的了。





但我不是这样的人。对我来说，我成功当选为州长，但我并不是因为喜欢当政客才这样的。实际上我还挺讨厌政治那一套的。有很多好的政策其实都是因为政治因素挡道，才没能实现。人们需要的是好的政策，因为有了好的政策才真正能对人有所帮助。政治本身不能帮助到人们。政治其实是要确保人们之间互相你争我斗。政治基本上就是一会左，一会右，一会又中立，所有事情都是这样，不是自由党就是保守党，一会这个事是自由党问题，一会那个事又是保守党的问题。这其实都是扯淡，根本没这一回事，这些问题其实都是人民的问题。





当你听到那些关于教育问题的争论时，你怎么就能够说这是自由党问题？反之亦然，你也不能说就是保守党问题。就跟说到环境问题一样，环境不是自由党问题，不能说你不是自由党了就不能呼吸了吧（笑）。我们每个人都在同呼吸共命运。所有都一样，根本就不是自由党或者保守党的问题。我们每个人都会关心空气质量问题。











Mtime ：最后一个问题，先把身体力量这个事放在一边不说，你觉的你自己最大的力量是什么？对这个力量最大的考验是什么？





阿诺·施瓦辛格：当我回顾自身的时候，我并没有想到身体力量这件事，我觉得练习举重、健美或者无氧运动等就会有这种连带的效果。我现在所有达成的一切都是凭借自己的意志力完成的。我的个人意志力和眼界观决定了我能够很清楚的看到自己的目标，然后我会不顾一切、不屈不挠的追逐这些目标。





我说的不屈不挠的意思是说自己能从中看到一种极大的快乐，而且正因为我自己能够对目标看得很清楚，我也知道自己实际上也能够达成这个目标。不是每个人都能有这种能力我认为。





我不是天生做什么事情都能做好。我也不是天生就是最优秀的健美运动员，我是强迫自己要让自己成为最优秀的健美运动员，在平时我比任何人练习的时间都要长，我让自己饿着，也比任何人饿着的强度都要大，而且我还非常认真的学习健美这个专业学科，所以我能让每种食物都发挥出它们最极致的作用。同样的做法，在每天日常的各种摆拍中，在做演讲时，在跟观众和评委们交流时，所有这些事情我都会这样要求自己。我意志力获得成功的表现就是让我自己的身体达到完美的状态。





在演戏的时候也是一样。我也不是天生的演员，在这些事情上我不是天生就有这方面的才华。我踏入演艺圈其实是因为我健美职业生涯的关系，还有一个就是因为我崇拜的英雄人物之一，那就是雷格·帕克，他在很多影片中都扮演了大力士的角色，所以我也想跟他一样。





这就是我从事演艺事业的开端。但在这之后凭借的就是我个人纯粹的意志力了。我当时对自己说：“好吧，我要开始演戏了，我要付出努力，就像之前自己赢得奥林匹亚先生称号那时候一样。我要开始语言学习，还要去上英语课，表演课、发音课，还有去除我口音腔调的课。”不过到最后我也把之前交的这些钱给赚回来了（笑）。总之无论如何，归根结底我会把自己能做的事情做到最好，而且我会努力去做。

“跟你说吧，自己慢慢变老真是件让人郁闷的事情，”阿诺·施瓦辛格面带微笑并略显谦逊的笑着说道。“而且我对这一点的感受可能比任何人都要深刻。因为我过去在照镜子的时候，人们看到的要不就是宇宙先生，要不就是奥林匹亚先生——那个时候的我不管什么时候都能轻松随意的卧推或者深蹲同时负荷500磅的重物，举起700磅的重物也都不在话下。但后来突然之间你就觉得自己老了，上年纪了，尽管看上去你还是比同年龄段的很多人强很多，但是你会发现自己的身体已经不再那么有型了。”