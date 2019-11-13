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一部离奇搞笑的喜剧，绝对值得一看

“蚁人”Netflix新剧《悦纳新自我》剧评

2019-11-13 15:51:58 来源：Mtime时光网

《悦纳新自我》是一部不同寻常的，离奇又搞笑的喜剧，保罗·路德一人分饰两角，绝对值得一看。
      时光网讯 新喜剧《悦纳新自我》刚刚在Netflix上播出，该剧由乔纳森·戴顿维莱莉·法瑞斯（《阳光小美女》）执导，由保罗·路德艾斯林·贝亚担任主演。这部剧围绕主角迈尔斯·艾略特（保罗·路德 饰）展开，他对自己的生活不满意，然后就去接受了一次神秘的治疗，据说可以让他变成更好的自己。然而，这次治疗却造出了一个克隆版的迈尔斯（也由路德饰演），这个克隆人在生活中比原本的迈尔斯更成功，于是这两个迈尔斯开始争夺人生，争夺妻子凯特（艾斯林·贝亚 饰）。这部剧怪异而别出心裁，同时又很荒诞，很吸引人，也很感人，路德和贝亚在剧中的表演非常精彩。

      在剧集的开头，原版迈尔斯（路德 饰）正在从一处浅坟里爬出来，浑身赤裸，身上还套着一个塑料袋。之后剧情开始闪回迈尔斯为何会出现在坟里。从剧中可以看出迈尔斯的生活状态，工作毫不起眼，婚姻陷入危机，他整个人都丧丧的，提不起精神。很快，迈尔斯了解到一种神奇的“水疗”，可以重组你的DNA，让你变成一个更有活力的人。他决定接受这种治疗，然后就进了那处废弃的坟墓。

      第二集讲的还是第一集的故事，只不过是从克隆人的视角展开的，之后还有一集是从凯特的视角进行讲述的，这部剧一直以这样的方式展开，但最后一集却跟前面完全不一样。迈尔斯和克隆人都挣扎着想要存活于这个世界，而且，迈尔斯很快就发现克隆人比自己更擅长应对生活。但当凯特发现了迈尔斯的秘密之后，迈尔斯不得不为了妻子、工作、未来而与克隆人进行竞争。

正式預告 - Netflix

      尽管《悦纳新自我》每一集只有半小时，但它并不能归类为情景喜剧。实际上，我不确定该怎样去界定这部剧。它绝对是一部喜剧，但又很戏剧化，很浪漫，有时还有点像音乐剧，甚至还有点科幻片的感觉。我真的很喜欢剧中采用的讲述故事的 方式，把叙事视角在迈尔斯身上和克隆人身上转换。这种做法在剧集的开篇是很有效果的，会让我急着想去看下一集，我想知道这个故事对另一个角色而言是怎样展开的。

      乔纳森·戴顿和维莱莉·法瑞斯都是顶级导演，他们拍出来的8集短剧令人感觉更像一部长电影，而不是电视剧。剧中的几个事件分别从不同人物的视角进行了多次展示，观众对这些情节已经了如指掌，也有了足够的时间去了解这些角色。戴顿和法瑞斯很擅长驾驭这部剧集的多重风格，把喜剧、剧情、浪漫以及科幻元素非常好地融合在了一起。



      在《悦纳新自我》之前，我对爱尔兰女演员艾斯林·贝亚不是很熟悉，但她在这部剧中的演技把我惊到了。她饰演的其实是一个很套路的角色，典型的被忽视的妻子，但贝亚把这种老套的人设演出了新意，让她显得很有趣，很有爱，很真诚。贝亚在整部剧的表现都很不错，但最出彩的还是在从她的视角展开叙述的那一集，她所饰演的角色渐渐爱上了丈夫的克隆人。贝亚跟路德之间有着很好的化学反应，不管他所饰演的是哪一个“迈尔斯”。不论剧中的科幻情节发展得多荒诞，甚至出现了“秘密政府机构”，但贝亚和路德还是让自己饰演的角色显得非常可信，也使得这部剧有了接地气的感觉。出演过《发展受阻》的女演员阿莉雅·肖卡特也在这部剧里亮了相，饰演迈尔斯的继妹，但我希望观众能够看到更多关于她这个角色的背景故事，以及她与迈尔斯之间的关系。但愿肖卡特能够在第二季中回归，有更多的发展空间。

      总而言之，《悦纳新自我》能够这么精彩，还要归功于保罗·路德的两套精彩表演。实际上，我想不出还有哪位演员能够胜任这样的角色。它需要演员既能搞笑又能正经，而且还得招人喜欢，让观众对两个“迈尔斯”都能产生同情心，不管后来他们的行为有多卑鄙。更难的是，路德大部分对手戏都是跟自己演的，他要同时在两个非常不一样的人之间无缝转换。出演过《王牌播音员》系列电影之后，大家都觉得路德是一位非常出色的喜剧演员，而他又通过漫威电影宇宙证明了自己也能拍动作戏，这部剧则让大家看到路德在剧情向作品中的表现也毫不逊色。尽管路德在这部剧中有很多搞笑时刻，但在相对而言更具有戏剧性的情节里，路德打开了自己最脆弱的一面，而且表现得非常好。最后总结一下，《悦纳新自我》是一部不同寻常的，离奇又搞笑的喜剧，保罗·路德一人分饰两角，绝对值得一看。 



其他评论：

《好莱坞报道》
      “在Netflix的新喜剧中，保罗·路德一人分饰两角，饰演了一个陷入中年危机的已婚男人，以及一个比本体更优质的克隆人。有时候，高概念创意总会遇到一些难关，Netflix的新喜剧《悦纳新自我》（基本上讲的是保罗·路德被克隆的故事——真棒！）就是这样的状况。要不是因为这些难题，《悦纳新自我》会是一部妙趣横生的作品，路德跟爱尔兰女喜剧演员艾斯林·贝亚（《厄运葬礼》）的合作非常好。这部剧刚开始好像很顺——两个保罗·路德！——你完全想不到后面会崩。但是这部剧从第三集开始就很奇怪了，又一次证明了好创意往往会被做垮。”

《综艺》
      “保罗·路德是一个天生就很热情奔放的演员，看到他沉下心来演一个角色还挺让人吃惊的。他是一个极具天赋的演员，50岁了，但看起来还是很年轻，在大家谈论到他的时候，可能对他的外貌印象最深刻，路德依然有着上升期明星的那种热情和活力——他似乎很享受抵抗这种个性的感觉。在由贾德·阿帕图执导的电影《一夜大肚》和《四十而惑》里，路德轻松搞笑的表演让这两部电影更精彩。我们希望看到路德能轻松一点，因为他不应该像我们这些人一样被无谓的东西束缚。新轻喜剧《悦纳新自我》真的如同剧名一样：它迫使大家去对比我们印象里的路德和原本的他自己，其实他也是跟我们一样的人。这部剧集让我们一点点去了解路德所饰演的迈尔斯这个人物，他几乎没办法撑过懒散的工作，也无力在妻子（艾斯林·贝亚 饰）的备孕治疗中尽到自己的责任。难怪迈尔斯会在同事（Desmin Borges 饰）给他介绍新型实验疗法的时候动心，抓住了这个机会；但这个疗法的本质是要杀掉原本的迈尔斯，用一款升级版的，没有被畸形的社会折磨过的克隆人来代替他，唯一的差错就是原本的迈尔斯没死成。现在，两个迈尔斯必须共存——他们必须向周围的人隐藏有两个自己的事实，这也让我们看到了路德不同于以往的一面，某种程度而言，他正在经历一种新的痛苦。”

COLLIDER
      “《悦纳新自我》以一个很有意思的‘如果’开头，迅速让你对这部剧产生兴趣，在之后的集数中又一直兴致勃勃地回答着这个问题。这部剧有一种扭曲的幽默感，两位主演路德和贝亚的演技也很有说服力，他们能把单薄的内容挖掘出更多的价值。但是，人们难免会觉得这部剧本来可以讲得更多，挖得更深，剖析得更犀利。尽管如此，这依然是Netflix唯一一部拥有两个保罗·路德的剧集，这个设定本身就很值得一看了，虽然——就像原版的迈尔斯一样——这部剧没能充分发挥出自己的潜能。”

INDIEWIRE
      “路德轻而易举地完成了一人分饰两角的任务，这在他的职业生涯中还不是最具有挑战性的经历。而路德作为一位电影明星，之所以能一直保持热度也是有原因的；他把头发放下来，换上悲伤的表情，演出了迈尔斯身上很可怜的那一面，他的表现没有脱离现实。他的悲伤并不是无所依据的，他在表演中体现出了时间的重量，路德饰演的新迈尔斯更轻松，更温和，更年轻，也更热爱生活。新的迈尔斯连发型都是竖起的，没有什么能让它（或者他）倒下来。《悦纳新自我》告诉我们，获得快乐，靠的是自己的选择。路德的表演让平淡的中年危机情节变得起伏跌宕，Greenberg的剧本本身也很不错。不管二者缺了哪一个，这部剧都会垮掉。目前看来，不管你熟不熟悉这种题材，这部剧还是有很多精彩之处的。”

作者：Jami Philbrick   编辑：en

关键词： 悦纳新自我 保罗·路德 Netflix JamiPhilbrick
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悦纳新自我

悦纳新自我 (2019)

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导演：乔纳森·戴顿

主演：保罗·路德

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保罗·路德

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Paul Rudd

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艾斯林·贝亚

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