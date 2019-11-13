网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

"霹雳娇娃"北美首映"小K"闪闪惹人爱

"茉莉公主"一身黑 "X教授"亮相红毯

2019-11-13 16:31:46 来源：Mtime时光网

《霹雳娇娃》在洛杉矶举办了北美首映式，三位天使可是太可爱了！
　　时光网讯　由美国哥伦比亚影片公司出品的好莱坞时尚动作大片《霹雳娇娃》，于北美11月11日晚在洛杉矶举办全球首映。导演伊丽莎白·班克斯携“小K”克里斯汀·斯图尔特、“茉莉公主”娜奥米·斯科特、“黑美人”埃拉·巴林斯卡、“X教授”帕特里克·斯图尔特悉数亮相，该片也迎来了粉丝们的率先检验。


小K闪闪惹人爱

三位天使惊艳红毯 
现场热辣互动“姬情”无限

　　北美首映礼现场，“小K”克里斯汀·斯图尔身着超闪的紫色亮片短裙亮相，干练短发搭配标志性的“坏笑”，瞬间征服了现场的媒体与粉丝。而“茉莉公主”娜奥米·斯科特则身着一袭黑裙出场，尽显低调沉稳气质。拥有着维密身材的“黑美人”埃拉·巴林斯卡，身着性感的华美礼服俨然成为气场女王。

　　三位天使英姿飒爽又热辣非凡，她们不时冲镜头大秀性感身材，不时吐舌头扮鬼脸，在合影的时候更是拉小手、拽裙子，看得出在戏外也是亲密无间的好闺蜜。此外，“X教授”帕特里克·斯图尔特的出场也同样引得粉丝们激动不已。该片是他继《X战警》之后再度出山，无疑令人倍感期待。


“茉莉公主”这穿的啥

　　主演诺亚·琴蒂内奥（《致所有我曾爱过的男孩》）、乔纳森·塔克（《汉尼拔》）、路易斯·赫拉尔多·门德斯（《谋杀疑案》）等好莱坞实力派演员也都悉数到场，为影片即将开画站台助力。 

北美首轮辣评新鲜出炉 
再创女特工爽片新高度

　　在《霹雳娇娃》北美首映礼观影之后，第一批口碑就得以释出，媒体与影迷们纷纷表示该片堪称“年度最佳女特工大片”。不少粉丝第一时间分享道“紧张刺激的动作戏，精彩的剧情，诙谐的段子，我能感受到所有人倾注的心血”、“小K，娜奥米和埃拉有着绝妙无比的化学反应，称霸全场”、“三位天使有戏、有料，继老版《霹雳娇娃》后，新版天使们更年轻时尚有活力”。 


黑美人可是真·魔鬼身材

　　从演员到服装，从剧情到音乐，不少粉丝在疯狂点赞三位天使的同时，也被该片的幕后班底所折服。继老版《霹雳娇娃》火遍全球后，此次的重启版显然延续了经典，并赋予了这一IP更具生命力的风采。洛杉矶首映礼之后，许多粉丝还久久未能散场，一边讨论剧情一边回味三位天使的精彩表演。该片可谓是未映先火，成为了影迷走进电影院感受颜值与荷尔蒙双重暴击的不二之选。 

　　电影《霹雳娇娃》由伊丽莎白·班克斯执导，克里斯汀·斯图尔特（《暮光之城》、《比利·林恩的中场战事》），娜奥米·斯科特（《阿拉丁》、《超凡战队》），埃拉·巴林斯卡（《急诊室的故事》），帕特里克·斯图尔特（《金刚狼3:殊死一战》、《X战警》），诺亚·琴蒂内奥(《致所有我曾爱过的男孩》)，乔纳森·塔克（《汉尼拔》），杰曼·翰苏（《雷霆沙赞》）联袂主演。


“X教授”亮相红毯


最左为导演伊丽莎白·班克斯


魔术师约翰逊的儿子EJ·约翰逊也来捧场


三位大哥/大姐分别是：Peppermint, Nina West, Farrah Moan

　　国内将于11月15日本周五同步北美上映，日前正全国火热预售中，还没抢票的小伙伴赶紧安排上吧！

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 霹雳娇娃 小K 茉莉公主 首映 索尼
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

霹雳娇娃

霹雳娇娃 (2019)

0.0

导演：伊丽莎白·班克斯

主演：克里斯汀·斯图..

在线播放

会员评论 (2)

发表

本周热读

1

叶问打到美国，爱徒李小龙现身

甄子丹《叶问4》曝“巅峰”预告&人物海报

16
预告里甄子丹饰演的叶问来到美国，当地嚣张的美国军人用..
2

长泽雅美都来了,"唐探3"要在东京搞大事？

《唐人街探案3》曝“好开心”版角色海报

9
该片将成为《太平轮》系列后，长泽雅美出演的又一部华语..
3

侵略性的美！安吉丽娜朱莉大片曝光

仙女教母大胆演绎 登美版芭莎封面

12
现年44岁的朱莉演绎了一种富有侵略性的美，性感而大胆。
4

为什么偏偏在重庆拍电影？

这座性感山城已成为国产片取景圣地

“重庆是一座特别丰富的城市，不论是视觉还是生活。”
5

漫威《永恒族》一大波片场照曝光！

众主创现身海边 漫威宇宙下阶段重点作品

18
《永恒族》由华人导演赵婷执导，将于2020年11月6日北美..

查看更多