三位天使惊艳红毯

现场热辣互动“姬情”无限





北美首映礼现场，“小K”克里斯汀·斯图尔身着超闪的紫色亮片短裙亮相，干练短发搭配标志性的“坏笑”，瞬间征服了现场的媒体与粉丝。而“茉莉公主”娜奥米·斯科特则身着一袭黑裙出场，尽显低调沉稳气质。拥有着维密身材的“黑美人”埃拉·巴林斯卡，身着性感的华美礼服俨然成为气场女王。





三位天使英姿飒爽又热辣非凡，她们不时冲镜头大秀性感身材，不时吐舌头扮鬼脸，在合影的时候更是拉小手、拽裙子，看得出在戏外也是亲密无间的好闺蜜。此外，“X教授”帕特里克·斯图尔特的出场也同样引得粉丝们激动不已。该片是他继《X战警》之后再度出山，无疑令人倍感期待。







“茉莉公主”这穿的啥





主演诺亚·琴蒂内奥（《致所有我曾爱过的男孩》）、乔纳森·塔克（《汉尼拔》）、路易斯·赫拉尔多·门德斯（《谋杀疑案》）等好莱坞实力派演员也都悉数到场，为影片即将开画站台助力。





北美首轮辣评新鲜出炉

再创女特工爽片新高度





在《霹雳娇娃》北美首映礼观影之后，第一批口碑就得以释出，媒体与影迷们纷纷表示该片堪称“年度最佳女特工大片”。不少粉丝第一时间分享道“紧张刺激的动作戏，精彩的剧情，诙谐的段子，我能感受到所有人倾注的心血”、“小K，娜奥米和埃拉有着绝妙无比的化学反应，称霸全场”、“三位天使有戏、有料，继老版《霹雳娇娃》后，新版天使们更年轻时尚有活力”。







黑美人可是真·魔鬼身材





从演员到服装，从剧情到音乐，不少粉丝在疯狂点赞三位天使的同时，也被该片的幕后班底所折服。继老版《霹雳娇娃》火遍全球后，此次的重启版显然延续了经典，并赋予了这一IP更具生命力的风采。洛杉矶首映礼之后，许多粉丝还久久未能散场，一边讨论剧情一边回味三位天使的精彩表演。该片可谓是未映先火，成为了影迷走进电影院感受颜值与荷尔蒙双重暴击的不二之选。





电影《霹雳娇娃》由伊丽莎白·班克斯执导，克里斯汀·斯图尔特（《暮光之城》、《比利·林恩的中场战事》），娜奥米·斯科特（《阿拉丁》、《超凡战队》），埃拉·巴林斯卡（《急诊室的故事》），帕特里克·斯图尔特（《金刚狼3:殊死一战》、《X战警》），诺亚·琴蒂内奥(《致所有我曾爱过的男孩》)，乔纳森·塔克（《汉尼拔》），杰曼·翰苏（《雷霆沙赞》）联袂主演。









“X教授”亮相红毯







最左为导演伊丽莎白·班克斯







魔术师约翰逊的儿子EJ·约翰逊也来捧场







三位大哥/大姐分别是：Peppermint, Nina West, Farrah Moan





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