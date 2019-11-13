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新裤子乐队献唱《生活因你而火热》MV

带来观众体会到中国职场人群像

2019-11-13 16:45:11 来源：Mtime时光网

不要轻视我们身边的每一个普通人，也许他是拳王，也许他是航空工程师，也是他是壁画修复者。

《生活因你而火热》mv

　　时光网讯　今夏最热综艺《乐队的夏天》将节目年度总冠军新裤子乐队带到了更广大的观众面前。新裤子乐队的一曲《生活因你而火热》一经亮相，也惊艳了大众，皆因歌曲唱出了正在为生活奋斗着的、年轻人的心声。今天，这首广受欢迎、如诗一般，为平凡人而作、饱含力量的歌曲，被正式宣布成为电影《变化中的中国·生活因你而火热》主题歌，电影即将于11月22日全国上映。  
 
　　新裤子乐队的歌曲《生活因你而火热》发行之前，也有过对生活与前途感到迷茫的发声。但歌曲无论是标题、主题还是旋律，都是积极、张扬、向上的。电影《变化中的中国·生活因你而火热》和新裤子这首歌一样，描述普通人的生活，记录普通人的奋斗，关注普通人的梦想，是围绕最普通的年轻一代职场人，平实而细腻地展开的。正因为记录了普通职场人的每一份付出与焦虑，得意与失意，坚持与遗憾，它们才显得尤为真实和可贵。

　　《变化中的中国·生活因你而火热》影片中涉及到的六个职业，警察、医生是维系社会平稳的支柱，老师和壁画研究者是历史与文化的传承者，外卖小哥和民营企业家代表着梦想实现的奋斗者，三种力量的交织共同推动了中国的进步和发展，从每一个普通人的身上折射出的是一个蓬勃的、真实的中国。

　　所以，不要轻视我们身边的每一个普通人，也许他是拳王，也许他是航空工程师，也是他是壁画修复者。偌大的中国里，每个人都是既普通、又不普通的存在。所有的职业都值得尊敬、关爱和理解。这个时代漩涡里，只有每一个人都有所追求、有所坚持，才是中国发展变化的本质。
 

   编辑：汀

关键词： 生活因你而火热，MV
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