一网打尽今日重要新闻~







过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你甄选。











01.《少年的你》将拍摄电视剧











正在热映的电影《少年的你》根据玖月晞原著小说《少年的你，如此美丽》改编而成。据国家广电总局10月电视剧备案显示，该小说将拍摄成电视剧，剧名为《如此美丽》，计划拍摄24集，将于2019年12月开拍，拍摄周期为3个月。





02.国产动画《妙先生》定档











继《哪吒之魔童降世》后，光线彩条屋影业年度收官之作动画《妙先生》定档12月31日，发布定档海报！





《妙先生》改编自不思凡 （金马奖提名影片《大护法》导演）的同名原创短片，由李凌霄执导，讲述一场关于“善恶抉择”的人性考验。





03.凌潇肃、贾乃亮领衔《特警队》定档12.29













01.罗伯特·德尼罗获终身成就奖















德尼罗与马丁·斯科塞斯合作的新片《爱尔兰人》将于11月27日在Netflix上线。





02."霹雳娇娃"北美首映"小K"闪闪惹人爱











由美国哥伦比亚影片公司出品的好莱坞时尚动作大片《霹雳娇娃》，于北美11月11日晚在洛杉矶举办全球首映。导演伊丽莎白·班克斯携“小K”克里斯汀·斯图尔特、“茉莉公主”娜奥米·斯科特、“黑美人”埃拉·巴林斯卡、“X教授”帕特里克·斯图尔特悉数亮相。





03.美国队长变成丧尸！漫威动画《假如》发预告





先行版预告片 漫威动画剧集《假如》（What If...?）今天首度公开预告片和海量剧照，《假如》从一个相反的角度讲述漫威主宇宙发生的故事，完全颠覆了之前的设定，每一集是一个主题，假如美国队长变成了丧尸，假如史蒂夫·罗杰斯变成了钢铁侠，假如英国队长和卡特搭档，还有假如瓦坎达国王成为星爵！

更惊喜的是，在电影中担任演员将会全员回归配音，大家在动画剧集中听到的可都是冬兵、黑豹、美队的原声。《假如》将于2021年上线播出。





04.HBO《老友记》重聚特别篇洽谈制作











华纳的流媒体平台HBO Max筹备上线中，一部重磅作品也在筹划，那就是经典美剧《老友记》的重聚特别篇，六位主演都会回归，目前处于最后的谈判阶段，距离签约还有一步之遥。









06.电影"勇敢者游戏"真的推出了电子游戏









