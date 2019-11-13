过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你甄选。
01.《少年的你》将拍摄电视剧
正在热映的电影《少年的你》根据玖月晞原著小说《少年的你，如此美丽》改编而成。据国家广电总局10月电视剧备案显示，该小说将拍摄成电视剧，剧名为《如此美丽》，计划拍摄24集，将于2019年12月开拍，拍摄周期为3个月。
02.国产动画《妙先生》定档
继《哪吒之魔童降世》后，光线彩条屋影业年度收官之作动画《妙先生》定档12月31日，发布定档海报！
《妙先生》改编自不思凡 （金马奖提名影片《大护法》导演）的同名原创短片，由李凌霄执导，讲述一场关于“善恶抉择”的人性考验。
03.凌潇肃、贾乃亮领衔《特警队》定档12.29
由丁晟执导，凌潇肃、贾乃亮孝等主演，真实一线特警队员参与拍摄的动作警匪电影《特警队》正式定档12月29日。
《特警队》以特警为全片主角，以真实的特警精英队伍“蓝剑突击队”为人物原型，故事围绕特警队内的两个小队展开，讲述了一队、二队队员对内在实战演练中互相博弈，齐心协力捣毁制毒基地、解救线人，共同守护城市安全的故事。
04.邂逅贵族风！《唐顿庄园》内地定档
由近年来最受欢迎的英剧《唐顿庄园》创作的电影版《唐顿庄园》今日发布定档预告，正式宣告这部备受期待的电影版将于2019年12月13日登陆内地银幕。作为享誉世界的经典IP，原班人马回归的《唐顿庄园》
大电影在全球已揽下1.8亿美元票房。目前影片烂番茄指数至今仍高达84%。
01.罗伯特·德尼罗获终身成就奖
曾主演过《出租车司机》、《美国往事》、《愤怒的公牛》等经典电影的罗伯特·德尼罗
今年已经76岁。作为演员，他终于获得了美国演员工会的终身成就奖。据悉，该奖项将于明年1月19日正式颁发。
德尼罗与马丁·斯科塞斯合作的新片《爱尔兰人》将于11月27日在Netflix上线。
02."霹雳娇娃"北美首映"小K"闪闪惹人爱
由美国哥伦比亚影片公司出品的好莱坞时尚动作大片《霹雳娇娃》，于北美11月11日晚在洛杉矶举办全球首映。导演伊丽莎白·班克斯携“小K”克里斯汀·斯图尔特、“茉莉公主”娜奥米·斯科特、“黑美人”埃拉·巴林斯卡、“X教授”帕特里克·斯图尔特悉数亮相。
03.美国队长变成丧尸！漫威动画《假如》发预告
漫威动画剧集《假如》（What If...?）今天首度公开预告片和海量剧照，《假如》从一个相反的角度讲述漫威主宇宙发生的故事，完全颠覆了之前的设定，每一集是一个主题，假如美国队长变成了丧尸，假如史蒂夫·罗杰斯变成了钢铁侠，假如英国队长和卡特搭档，还有假如瓦坎达国王成为星爵！
更惊喜的是，在电影中担任演员将会全员回归配音，大家在动画剧集中听到的可都是冬兵、黑豹、美队的原声。《假如》将于2021年上线播出。
04.HBO《老友记》重聚特别篇洽谈制作
华纳的流媒体平台HBO Max筹备上线中，一部重磅作品也在筹划，那就是经典美剧《老友记》的重聚特别篇，六位主演都会回归，目前处于最后的谈判阶段，距离签约还有一步之遥。
05.迪士尼"真人版小美人鱼"确定王子人选
据多家外媒报道，《迪士尼真人版小美人鱼》
确定男主角埃里克王子的演员：2017年剧版《小妇人》的“劳里”乔纳·豪尔-金。早前流行歌手、《敦刻尔克》男星哈利·斯泰尔斯曾是该角色候选人，但他最终拒绝了该角色。
06.电影"勇敢者游戏"真的推出了电子游戏
冒险大片《勇敢者游戏2：再战巅峰》12月13日中美同步上映。影片并非游戏改编，但剧情却具有游戏的特点。近日片方联合游戏公司推出“勇敢者游戏”电子游戏，并且还拿到了演员形象授权。这款将登陆Playstation® 4, Nintendo Switch, Xbox One和PC，售价为39.99美元。