看《小丑》了吧？有什么优点和缺点？一起来聊聊吧~

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时光网特稿





影片在IMDb上得到8.8分，一举飙到“评分前250名”电影排行榜上第16名，在威尼斯电影节还获得了“金狮奖”，关于菲尼克斯有可能会凭本片拿到无数“最佳演员”甚至奥斯卡影帝奖项的讨论轰轰烈烈……无论是能在电影院里面看到本片的他们，还是在其他渠道默默欣赏的我们，《小丑》都让无数热爱电影的观众们炸了锅。





看看这风光的履历，是不是有种快“封神”的感觉？











《小丑》到底好不好看？不断刷新纪录的票房成绩，和观众们一人一票投出来的高分，似乎给出了这个问题的答案。那么除了“好看”，这部漫改电影还能得到怎样的评价？它算是“cinema”么？为什么“小丑”这个角色会让观众们得到认同感？





相比不少影迷“深刻”“震撼”“经典”“DC最佳”等好评，看完片的时光君，反而觉得有一丝困惑和不安。它与原作漫画有极大出入，内容消极，甚至充满了绝望；它对外部世界描写太简单，点到为止，甚至有些太潦草；它曾经使不少北美影院警惕，怕再发生《蝙蝠侠》枪击案的悲剧。



那么哪些“槽点”是值得商榷？剧情中有没有无法说服你的地方？来看看时光网的编辑们，都做出了哪些讨论吧。