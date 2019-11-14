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《小丑》：漫改电影也可以是Cinema

除了"好看"，还能怎样评价这部作品?

2019-11-14 09:08:18 来源：Mtime时光网

写在前面

反派主角让观众认同

《小丑》就是宣泄的出口

凤凰演技毛骨悚然

漫改电影也可是"Cinema"

没有幽默感和煽动性

"小丑"怎么当上精神领袖?

十条彩蛋

看《小丑》了吧？有什么优点和缺点？一起来聊聊吧~
　　

中文终极预告

时光网特稿　截止发稿时，托德·菲利普斯执导、杰昆·菲尼克斯主演的DC新超级英雄电影《小丑》，全球票房拿下9.88亿美元，成为影史上最赚钱（指的是票房/成本的投资回报率）的漫改电影，还将很快成为首部全球票房破10亿美元的R级电影。

　　影片在IMDb上得到8.8分，一举飙到“评分前250名”电影排行榜上第16名，在威尼斯电影节还获得了“金狮奖”，关于菲尼克斯有可能会凭本片拿到无数“最佳演员”甚至奥斯卡影帝奖项的讨论轰轰烈烈……无论是能在电影院里面看到本片的他们，还是在其他渠道默默欣赏的我们，《小丑》都让无数热爱电影的观众们炸了锅。

　　看看这风光的履历，是不是有种快“封神”的感觉？



　　《小丑》到底好不好看？不断刷新纪录的票房成绩，和观众们一人一票投出来的高分，似乎给出了这个问题的答案。那么除了“好看”，这部漫改电影还能得到怎样的评价？它算是“cinema”么？为什么“小丑”这个角色会让观众们得到认同感？

　　相比不少影迷“深刻”“震撼”“经典”“DC最佳”等好评，看完片的时光君，反而觉得有一丝困惑和不安。它与原作漫画有极大出入，内容消极，甚至充满了绝望；它对外部世界描写太简单，点到为止，甚至有些太潦草；它曾经使不少北美影院警惕，怕再发生《蝙蝠侠》枪击案的悲剧。

　　那么哪些“槽点”是值得商榷？剧情中有没有无法说服你的地方？来看看时光网的编辑们，都做出了哪些讨论吧。

作者：时光网编辑部   编辑：甄甏甏

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 小丑 漫改电影 时光网 编辑部吐槽大会

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小丑

小丑 (2019)

8.8

导演：托德·菲利普斯

主演：杰昆·菲尼克斯

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