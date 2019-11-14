克里斯汀·斯图尔特主演新作《茜宝》首曝海报，小K将扮演的一代传奇又极具风格的偶像珍·茜宝。

今年的《好莱坞报道者》女演员圆桌特刊封面，从左到右：斯嘉丽·约翰逊、露皮塔·尼永奥、劳拉·邓恩、奥卡菲娜、詹妮弗·洛佩兹、蕾妮·齐薇格。谁会是今年的奥斯卡影后？ ​​​​

09.Disney+流媒体上线首日超百万订阅











Disney＋ 流媒体已经于北京时间11月12日晚上7点正式在美国、加拿大等地上线 ，与迪士尼＋一同上线的还有原创剧集《曼达洛人》、《剧版歌舞青春》以及原创电影《小姐与流浪汉》、《诺艾尔》等。





据Variety，上线后24小时吸引了超过1000万人订阅，这也超出了华尔街分析预期，更让迪士尼股价大涨。不过值得一提的是，目前订阅的人可以在7天内免 费使用，所以意味着可能会有一小部分人在7天内退订。分析指出到年底迪士尼+还会增加800万订阅用户。





10.因版权原因 蜘蛛侠系列将不会登陆Disney＋









