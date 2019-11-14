过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01. 约翰·传奇
被美国《人物》杂志评为2019最性感男人
美国《人物》杂志评选出2019年最性感的男人，40岁的“传奇哥”约翰·传奇
荣登榜首，他表示自己“很兴奋，也有点害怕”，因为害怕自己不够性感，对不起这个头衔。
其中年龄最大的是55岁的基努·里维斯，《人物》的评语是：这位90年代的巨星，今年凭借着《玩具总动员4》《疾速追杀3》
《可能还爱你》重返银幕，成为了“网络男朋友”。
02. 安迪瑟金斯确认加盟DC《蝙蝠侠》
DC《蝙蝠侠》
导演马特·里夫斯通过推特官宣：安迪·瑟金斯
确认加盟，饰演韦恩家族的管家阿尔弗雷德·潘尼沃斯（阿福）。同时他还配上了一张瑟金斯在红毯上欢快奔跑与粉丝击掌的魔性动图。
03. 《海绵宝宝3》发布新海报明年5月上映
《海绵宝宝3》发布新海报！海绵宝宝与派大星互贴“kick me”。本片由蒂姆·希尔(《加菲猫2》)执导，汉斯·季默操刀配乐，故事围绕海绵宝宝首次与派大星、章鱼哥等几个小伙伴相遇的故事展开。该片将于2020年5月22日北美上映。
04.罗南登杂志封面造型百变
西尔莎·罗南登上《DAZED》杂志封面，其新作《小妇人》先期试映口碑爆棚，或将成为颁奖季热门选手。
Netflix宣布续订亨利·卡维尔主演的《猎魔人》第二季！本剧根据波兰奇幻小说家安杰·萨普科夫斯基的同名小说改编。故事将围绕一个孤独的猎魔人杰洛特(亨利·卡维尔饰)展开。他誓死保护无辜的人类，而他更将在未来旅途中遭遇种种险境。首季将于12月20日开播，共8集。
06. 本·阿弗莱克新片《深水》曝片场照
主演本·阿弗莱克、安娜·德·阿玛斯现身《深水》新奥尔良片场。影片故事讲述一对年轻夫妇在周围的人开始死亡时，他们之间的心理游戏发生了扭曲。在这段没有爱情的婚姻中，夫妻允许各自拥有自己的爱人来避免离婚。
07. 克里斯汀·斯图尔特主演新作《茜宝》首曝海报
克里斯汀·斯图尔特主演新作《茜宝》首曝海报，小K将扮演的一代传奇又极具风格的偶像珍·茜宝。
08.颁奖季热门女演员聚首拍封面
今年的《好莱坞报道者》女演员圆桌特刊封面，从左到右：斯嘉丽·约翰逊、露皮塔·尼永奥、劳拉·邓恩、奥卡菲娜、詹妮弗·洛佩兹、蕾妮·齐薇格。谁会是今年的奥斯卡影后？
09.Disney+流媒体上线首日超百万订阅
Disney＋流媒体已经于北京时间11月12日晚上7点正式在美国、加拿大等地上线 ，与迪士尼＋一同上线的还有原创剧集《曼达洛人》、《剧版歌舞青春》以及原创电影《小姐与流浪汉》、《诺艾尔》等。
据Variety，上线后24小时吸引了超过1000万人订阅，这也超出了华尔街分析预期，更让迪士尼股价大涨。不过值得一提的是，目前订阅的人可以在7天内免 费使用，所以意味着可能会有一小部分人在7天内退订。分析指出到年底迪士尼+还会增加800万订阅用户。
10.因版权原因 蜘蛛侠系列将不会登陆Disney＋
漫威电影宇宙23部影片已经有16部于11月12日迪士尼+流媒体上线首日集体登陆，官方还确定了其他4部影片在其他平台到期后也会登陆迪士尼+，包括《雷神3：诸神黄昏》、《黑豹》、《复仇者联盟3：无限战争》以及《蚁人2：黄蜂女现身》但是有三部影片是无法在迪士尼+上播放，包括环球影业版权的《无敌浩克》和索尼影业版权的《蜘蛛侠：英雄归来》和《蜘蛛侠：英雄远征》。
近日，迪士尼高层也确认此消息，但也表示尽管真人版蜘蛛侠电影因版权问题暂时没法上，未来迪士尼+会制作蜘蛛侠动画片，而且也许以后可能会就真人版蜘蛛侠版权问题与索尼达成合作。