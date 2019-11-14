《大约在冬季》首映礼主创合体，马思纯、霍建华等齐亮相现场，特别主演兼歌曲原唱齐秦惊喜现身。主演马思纯谈起角色时说“大家在爱情里都像个小傻瓜，我是这样的人，我演的安然也是这样的人。”

《大约在冬季》首映见面会 电影《大约在冬季》讲述的是北师大女孩安然（马思纯饰）和来自台北的摄影师齐啸（霍建华饰）跨越30年时光的爱情故事。两人相识的机缘便是1991年齐秦在北京举办的那场“狂飙”演唱会，电影也与齐秦28年前脍炙人口的歌曲《大约在冬季》同名。





在首映礼上，特别主演齐秦畅谈他作为电影故事起源的感受。他坦言，作为一个音乐人，从来没有想过自己的歌会成为一部电影，非常惊喜会拥有一个属于它独一无二的故事，这要感谢编剧雪漫，她让这首歌有了继续传递爱的可能性。







马思纯

随后，主持人和主创们聊到看完电影的感受，马思纯坦言她非常喜欢电影中“安然”的成长，小安相爱的时光很美好最后她不是冷漠而是释然，那些爱教会她在适当的时候勇于告白，也在适当的时候勇于告别。





马思纯说，“很多人在大学时遇到的爱情，都是刻骨铭心但无法圆满的，大家在爱情里都像个小傻瓜，再聪明的人都会冲昏头脑。我是这样的人，我演的安然，也是这样的人。”

霍建华在首映现场聊到第一次看电影的感觉时，他说，“不能在一起的爱情也是爱，爱而不得是常态，希望大家看完电影，能够从爱中获得爱的能量，而不是‘不得’的伤感。”

除了站在台上的主创，台下还坐了很多明星好友前来支持电影首映礼，演员刘昊然、杨紫，导演顾长卫，艺人姜思达等人纷纷表达了他们看过电影的感受。观影后杨紫说自己被感动得一直在哭，她被电影中的台词，“有些人见三百次也没用，有些人见三次就够了”感动了，还表示在观影途中听到有个男声一直在“唉”声叹气，结果发现是刘昊然。





据悉，影片《大约在冬季》将定于11月15日全国上映。













编辑：隐饮