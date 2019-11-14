徐峥说:"旅程不是去一个国家走马观花,遇到一些外在冒险经历,然后很囧。我们从一个人要去做一笔生意;后来变成想要去见初恋,达成心愿;再到主角他在整个旅途里面,找到了跟妈妈之间关系的改善。”





作为“药神”后，再度开启的“囧”系列第三部作品，除了徐峥招牌的喜剧质感，《囧妈》更呈现出不一样的立意维度，在经典喜剧中增添更多的元素表达，原生家庭、亲情关系的思考也都悄然融入其中。









“一列囧车”版预告中，伴随俄罗斯作曲家柴可夫斯基的《天鹅湖》音乐，一对典型中国式母子的日常映入眼帘，工作电话中的徐峥，不停迎接妈妈食物投喂，画面诙谐，反差感十足。妈妈先声夺人，尚未现身便发出“夺命连环”追问，短短几句台词，却抛掷出“催生”、“婆媳关系”等重磅发问。





几近中年的男主徐伊万，在母亲面前，依然像“孩童”一般捉襟见肘。一面是儿子身份，一面是丈夫身份，徐峥“双面胶”式囧境浮出水面。而此前曝光的特约主演袁泉，电话与徐峥发生激烈争执，火药味十足。在“重重压力”下，列车上的徐峥发出“我要逃离！我要浪迹天涯！”的呐喊，加之雪夜中攀爬火车顶的惊险戏份，令人期待。一场阴差阳错的囧途，是否会是一场放飞心灵的逃离？











对于横亘在众多原生家庭中的亲情关系问题，徐峥有着自己的理解和思考，而通过喜剧性的故事冲突表现出来，是他一以贯之的创作选择。徐峥认为控制型的家庭氛围，往往有着更深层的原因：“我觉得这完全来源于，原生家庭当中相互对待的方式，是一种单一的模式。自己也没有学习过，所以只能从自己的父母身上了解到。如果爱一个人，应该是这样去关心对方的。但结果往往不如人意。”





即使是长于在作品中融入人文关怀的徐峥，也依然认为电影很难达到百分之百的治愈感。但是哪怕影片给观众提供了百分之一的代入感，依然有其意义。“希望观看电影后，观众能够通过电影感受到，母子之间的一种深深的、牢不可破的亲情关系。在心中非常深的底层，挖掘出来，那个让每个人都曾拥有的柔软时刻。”





除了人物、故事、制作的全面升级，此次囧途的显著特质，更多表现在情感和心理层面的步步深化。徐峥表示：“旅程不是去一个国家走马观花，遇到一些外在冒险经历，然后很囧。我们从一个人要去做一笔生意；后来变成想要去见初恋，达成心愿；再到主角他在整个旅途里面，找到了跟妈妈之间的一种关系的改善。”











电影《囧妈》的故事设定充满了喜剧风格，同时又有立足当下社会的思考。一个中年男人和偏执母亲的组合，六天六夜的火车冒险，饱满的人物性格设计碰撞戏剧化的情节，在梦幻奇趣的异国旅途中，却也难忽略代际之间的激烈冲突和羞于启齿的关怀。“渐渐他们关系修复后，最终回到开始的地方，各自都有成长。”没有刻板生硬的价值输出，徐峥认为每种亲情模式都有自己的平衡，而这趟囧途只关乎亲情的修复与自省，放下再出发。





据悉，《囧妈》的剧本创作之快，在创意敲定之后，徐峥和编剧团队仅用五天，就完成了基本故事创作。这样罕见的写作速度，源于所有创作人员真实生活的无尽灵感，和对主题的强烈共鸣。在故事完成后，徐峥立即带着创作团队亲自体验了一次K3列车，根据真实的体验感受，再次反馈到剧本本身，尔后又经历了两次闭关式的修改创作。





每个人自出生那天便开启了一场久远的母子关系，漫长岁月中的点滴相处，如今的隔代对望，都成为因时间不断累积、鲜活饱满的故事素材。以公路喜剧为人所熟知的“囧”系列，也因此焕发出新的质感，带着生活本身的难题上路，又在别处解开自己生活中的困境。电影《囧妈》将于2020年大年初一全国公映。