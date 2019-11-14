时光网讯
即将于11月29日全国上映的电影《一生有你》
，今日曝光了终极预告及海报。伴随着抒情的音乐和戳心台词，预告片段向观众徐徐道来一个关于梦想、爱情、友情的青春故事。
在电影今日公开的海报中，两位主演背靠背，在蓝天下相互依偎，满满的青春气息扑面而来。预告片则从欧洋一次未得逞的偷吻缓缓拉开序幕，将充满遗憾的戳心情绪传达给观众。
从迎新晚会的一见钟情、到病房中的第一次牵手、再到二人在雪夜中并肩而坐，欧洋一直沉浸在对方瑶甜蜜又浪漫的爱恋中。直到方瑶发出“校园歌手的梦想，不应该是音乐吗”的疑问，欧洋第一次开始思考梦想的含义，也第一次为了真正的梦想，与心爱的女孩和热血的兄弟们共赴成长之路。
电影《一生有你》
讲述了由徐娇饰演的水木大学外语系女生方瑶和谢彬彬饰演的建筑系男生欧洋之间，发生的一段美好却又充满遗憾的校园青春爱情故事。“总有一首歌让你思绪万千，总有一个人让你念念不忘。”这支预告片引起了大批网友对青春的共鸣，或许我们都是故事里的那个人，在电影《一生有你》
中，每个人都能找到自己青春的影子。
经典歌曲《一生有你》本身就满载着80、90后的回忆，曾经帮助过许多情侣完成爱情告白，此次在电影路演阶段，更是在重庆、成都接连有观众浪漫求婚。在导演卢庚戌的见证下，观众向爱人深情告白，留下了爱情里最重要的一笔，卢导在深受感动的同时也表示“很高兴见证幸福的一幕”。
据悉，由卢庚戌执导，徐娇、谢彬彬、晏紫东、SNH48黄婷婷、吕绍聪、金志文联袂主演，保剑锋、曾黎特别出演的电影《一生有你》,将于2019年11月29日登陆全国各大院线。