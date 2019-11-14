《一生有你》今日曝光了终极预告及海报，徐娇、谢彬彬两位主演背靠背，在蓝天下相互依偎，满满的青春气息扑面而来。





在电影今日公开的海报中，两位主演背靠背，在蓝天下相互依偎，满满的青春气息扑面而来。预告片则从欧洋一次未得逞的偷吻缓缓拉开序幕，将充满遗憾的戳心情绪传达给观众。











从迎新晚会的一见钟情、到病房中的第一次牵手、再到二人在雪夜中并肩而坐，欧洋一直沉浸在对方瑶甜蜜又浪漫的爱恋中。直到方瑶发出“校园歌手的梦想，不应该是音乐吗”的疑问，欧洋第一次开始思考梦想的含义，也第一次为了真正的梦想，与心爱的女孩和热血的兄弟们共赴成长之路。









经典歌曲《一生有你》本身就满载着80、90后的回忆，曾经帮助过许多情侣完成爱情告白，此次在电影路演阶段，更是在重庆、成都接连有观众浪漫求婚。在导演卢庚戌的见证下，观众向爱人深情告白，留下了爱情里最重要的一笔，卢导在深受感动的同时也表示“很高兴见证幸福的一幕”。





据悉，由卢庚戌执导，徐娇、谢彬彬、晏紫东、SNH48黄婷婷、吕绍聪、金志文联袂主演，保剑锋、曾黎特别出演的电影《一生有你》,将于2019年11月29日登陆全国各大院线。