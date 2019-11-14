网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《天火》预告海报双发周杰伦都“想看”

千钧一发之际，昆凌纪凌尘背靠背听心跳

2019-11-14 10:17:57 来源：Mtime时光网

《天火》发布了一组“相伴”版海报和“千钧一发”版预告，曝光影片多重人物关系。
　　时光网讯   电影《天火》今日发布了一组“相伴”版海报和“千钧一发”版预告，曝光影片多重人物关系。《天火》由制片人董文洁与国际知名导演西蒙·韦斯特联袂打造，讲述了美丽的天火岛火山爆发瞬间陷入危机后，王学圻昆凌窦骁等人上演的历险故事。

　　影片自定档后一直备受关注，11月13日凌晨昆凌的老公周杰伦更是在自己的社交账号上发布了他在票务平台上为《天火》点“想看”的截图。电影将于12月12日登陆全国院线。








　　此番曝光的《天火》“千钧一发”版关系海报中，“天火家族”在绝境危机面前真心相待彼此守护。火山喷涌火光闪烁，李晓梦（昆凌饰）含泪依靠在父亲李文涛（王学圻饰）肩上，诉说“你想要我安全，我想要的是安全感”。

　　海报中，友情、爱情也同样有看点。李晓梦（昆凌饰）脸上带泪与伙伴滕波（纪凌尘饰）彼此依靠；正楠（窦骁饰）不畏艰险只为守护女友佳慧（柏安饰）；哈里斯（詹森·艾萨克饰）与妻子倩薇（马昕墨饰）患难与共心心相印。

　　此外，李文涛（王学圻饰）与小晓梦（小蜜蜂饰）携手逃生，哈里斯（詹森·艾萨克饰）救出小女孩姗姗（李一情饰）更是彰显了多重情感纠葛。

　　从“千钧一发”版预告中可以发现，《天火》中有大量极度真实的火山爆发、岩浆涌流的场面，同时也推动着故事情节发展。面对突如其来的火山爆发，“天火家族”用智慧和勇气、自救与他救谱写了一曲人性光辉之歌。

   编辑：hello王小羊

关键词： 天火 昆凌 周杰伦 预告
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

天火

天火 (2019)

0.0

导演：西蒙·韦斯特

主演：王学圻 昆凌

在线播放

西蒙·韦斯特

西蒙·韦斯特

Simon West

职业：导演 | 制作人

查看影人作品  >

王学圻

王学圻

Xueqi Wang

职业：演员 | 导演

查看影人作品  >

昆凌

昆凌

Hannah Quinlivan

职业：演员

查看影人作品  >

窦骁

窦骁

Shawn Dou

职业：演员

查看影人作品  >

显示更多∨

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

叶问打到美国，爱徒李小龙现身

甄子丹《叶问4》曝“巅峰”预告&人物海报

16
预告里甄子丹饰演的叶问来到美国，当地嚣张的美国军人用..
2

长泽雅美都来了,"唐探3"要在东京搞大事？

《唐人街探案3》曝“好开心”版角色海报

9
该片将成为《太平轮》系列后，长泽雅美出演的又一部华语..
3

美国队长后继有人！《鹰眼》《冬兵》发概念图

鹰眼训练继任者　争议英雄美国密探登场

10
据悉，《鹰眼》和《猎鹰与冬兵》定于2020年在流媒体平台..
4

漫威《永恒族》一大波片场照曝光！

众主创现身海边 漫威宇宙下阶段重点作品

18
《永恒族》由华人导演赵婷执导，将于2020年11月6日北美..
5

"小丑"成影史上最赚钱的漫改电影

收入为制作成本的15.3倍 全球票房将破10亿

11
《小丑》还将打破多少纪录？

查看更多