《天火》发布了一组“相伴”版海报和“千钧一发”版预告，曝光影片多重人物关系。





影片自定档后一直备受关注，11月13日凌晨昆凌的老公周杰伦更是在自己的社交账号上发布了他在票务平台上为《天火》点“想看”的截图。电影将于12月12日登陆全国院线。





























此番曝光的《天火》“千钧一发”版关系海报中，“天火家族”在绝境危机面前真心相待彼此守护。火山喷涌火光闪烁，李晓梦（昆凌饰）含泪依靠在父亲李文涛（王学圻饰）肩上，诉说“你想要我安全，我想要的是安全感”。





海报中，友情、爱情也同样有看点。李晓梦（昆凌饰）脸上带泪与伙伴滕波（纪凌尘饰）彼此依靠；正楠（窦骁饰）不畏艰险只为守护女友佳慧（柏安饰）；哈里斯（詹森·艾萨克饰）与妻子倩薇（马昕墨饰）患难与共心心相印。





此外，李文涛（王学圻饰）与小晓梦（小蜜蜂饰）携手逃生，哈里斯（詹森·艾萨克饰）救出小女孩姗姗（李一情饰）更是彰显了多重情感纠葛。





从“千钧一发”版预告中可以发现，《天火》中有大量极度真实的火山爆发、岩浆涌流的场面，同时也推动着故事情节发展。面对突如其来的火山爆发，“天火家族”用智慧和勇气、自救与他救谱写了一曲人性光辉之歌。