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王千源宋佳领衔追凶小队揭悬案真相

犯罪悬疑电影《你是凶手》曝终极预告

2019-11-14 10:45:28 来源：Mtime时光网

终极预告中，一段绑匪变声录音、横跨10年、40万赎金，环环相扣的作案手法，让整个案情扑朔迷离。十年后再次出现的凶手让陈浩重新踏上追凶路，也让时日无多的白兰重燃希望，还女儿一个交待。
　　时光网讯   由王昱执导、戢二卫监制，王千源、宋佳、冯远征领衔主演，李九霄主演的犯罪悬疑电影《你是凶手》将于11月22日在中国大陆上映。
 
　　今日，影片正式发布终极预告，预告中绑匪在勒索电话中的一句“你有且仅有一次机会”，牵出一起尘封十年的绑架案。十年后，冯远征饰演的李爱军外孙女遭绑架，绑匪作案手法和十年前完全一样，王千源饰演的警官陈浩、宋佳饰演的绝症母亲白兰重新踏上绑架案的调查，李九霄饰演的新人警官王星星也加入到案件的侦破中，四人被两起悬案紧紧联系在一起，随着调查的深入，众人多次与凶手擦肩而过，真相呼之欲出。






　　10年前，白兰（宋佳 饰）女儿铃铛被绑架并意外身亡，重案组警官陈浩（王千源 饰）许诺孩子母亲一定将凶手绳之以法。无奈经过漫长的追查却一无所获，陈浩带着遗憾离开警队。10年后，陈浩偶然间发现新线索，身患绝症的白兰重拾希望，决心为女寻凶，两人展开调查并发现了罪犯留下的蛛丝马迹。与此同时，李爱军（冯远征 饰）外孙女也遭人绑架，绑架手法跟10年前如出一辙，面对狡猾的嫌犯，陈浩和白兰能否抓到凶手，一偿夙愿…

　　本次曝光的终极预告中，一段绑匪变声录音、横跨10年、40万赎金，环环相扣的作案手法，让整个案情扑朔迷离。十年后再次出现的凶手让陈浩重新踏上追凶之路，也让时日无多的白兰重燃希望，还女儿一个交待。调查逐步深入，陈浩与凶手数次擦肩而过，最后定格在陈浩从山崖上向下飞扑的画面，凶手究竟是谁？陈浩拼了命想要抓住什么？一切悬念将于11月22日揭晓。

   编辑：hello王小羊

关键词： 王千源 宋佳 你是凶手 终极预告
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导演：王昱

主演：宋佳 王千源

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