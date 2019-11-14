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《一车四仆》首映 连车都可以拼团了

主演胡杏儿袁成杰揭秘“车囧”往事

2019-11-14 11:18:21 来源：Mtime时光网

胡杏儿更是爆料早前第一辆车的囧事，称当时自己的座驾是一辆价值仅三万八的小迷你，有一次四个人开车上山拍戏，结果走到一半动力不足，后来没有办法，几个人只能像蜗牛一样，推着车上山。
　　时光网讯   现在似乎进入了一个“拼团时代”，日常拼团买衣服、水果、家具，邀好友帮忙砍价，双十一熬夜奋战，组战队盖楼分奖金。而《一车四仆》中几位主演更是脑洞大开，为了省钱而拼团买车，极尽搞笑荒谬。

　　11月13日，由王自健胡杏儿袁成杰、钟夫翔领衔主演的都市喜剧《一车四仆》在京举办首映发布会，主创悉数出席。

　　《一车四仆》讲述了小老板王自健、时尚设计师胡杏儿、汽车发烧友袁成杰、落魄群演钟夫翔，在机缘巧合下，意外相识，并突发奇想合伙买车，一个奇特的“有车一族”就此组成。


　　胡杏儿直言，《一车四仆》几乎是自己从业以来拍得最开心的一部戏，导演给足了自由发挥的空间，而影片中的角色也是介于女神和女汉子之间，“看起来很聪明，但好像也并没有特别聪明”，所以整个拍摄现场特别轻松搞笑。

　　此外，胡杏儿更是爆料早前第一辆车的囧事，称当时自己的座驾是一辆价值仅三万八的小迷你，有一次四个人开车上山拍戏，结果走到一半动力不足，后来没有办法，几个人只能像蜗牛一样，推着车上山。


　　而现实中也是汽车发烧友的袁成杰坦言，早年因为太渴望有一辆自己的车，睡觉的时候手都是握着方向盘的姿势，更现场分享了与妻子陈芊芊初恋囧事，称刚买新车时，有一次让芊芊帮忙看着倒车，没想到在一番煞有介事的指挥后，车子被剐蹭得东一块西一块，刚想怒气冲冲的质问时，谁知对方来了一句，“以为车子就跟衣服一样，挤挤就过去了”，自己差点儿被气背过去。

　　钟夫翔也现场爆料了自己第一次正式上手开车就遭遇了“夜路+大雨+高速”的连环套，“开到最后，手都是抖的”，更开玩笑建议大家，“买第一辆车时，二手车最好，好开又不怕撞”。

　　而当几位主创得知导演刚刚拿到驾照，尚未买车时，更是现场呼吁各位媒体和观众多多支持影片，为导演集资买车，“你们的每一张电影票都是导演的一个汽车配件”。


　　“开豪车奔向人生巅峰”的道路永远不会那么顺畅，由台湾资深喜剧演员九孔领衔的“坑车团”，就为几位主角的豪车梦增添了诸多意想不到的搞笑故事。

　　活动现场，九孔也是插科打诨，带动气氛，开场介绍时，直言自己是“金城武”，称当初导演找到自己的时候，连剧本都没有看，只因导演说了一句“与胡杏儿有激情戏”，结果到场之后才发现是“激情被打戏”，惨被女神花式虐杀。更现场直言，自己演的不是喜剧，“我都被打的这么惨了，你们还说是喜剧，还有没有同情心啦？”

　　除九孔外，《一车四仆》还聚集了“石榴姐”苑琼丹、周星驰御用配角何文辉、“抬轿星女郎”张美娥、冷面笑匠方清平、“燕小六”肖剑、资深笑星那威，相声演员何云伟、李菁，那威等十余位喜剧明星，影片将于11月16日公映。

   编辑：hello王小羊

关键词： 一车四仆
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