《中国女排》发布“这就是我们”老女排预告，总教练郎平与球员郎平在预告中“隔空”相遇！原来饰演球员郎平的竟是郎平的亲女儿白浪。









“四十年前，我们是从这里出发的，今天我又回到了这里。”预告以巩俐饰演的主教练郎平抚今追昔贯穿始终，在中国女排历经沉浮近40年后，重回中国女排的第一个训练基地——漳州排球训练基地，重回巅峰起点，再见昔日队友，历史感与温情感油然而生。









1981年，中国女排破纪录打败排坛霸主日本队和强敌美国队，首夺世界冠军，这不仅是中国体育的胜利，更是百废待兴的中国在国际社会吹响的复兴号角。预告中，吴刚扮演的袁指导大喝：“美国人不会对你手软，日本人不会对你手软”，激励队员要在世界强队中展现中国力量。



