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神还原！郎平女儿饰演青年"铁榔头"

新预告揭秘幕后 与巩俐会师《中国女排》

2019-11-14 11:19:29 来源：Mtime时光网

《中国女排》发布“这就是我们”老女排预告，总教练郎平与球员郎平在预告中“隔空”相遇！原来饰演球员郎平的竟是郎平的亲女儿白浪。
       时光网讯 由导演陈可辛执导，巩俐领衔主演的国民电影《中国女排》发布“这就是我们”老女排预告。预告中，巩俐扮演的郎平回到女排起点——漳州排球训练基地，令人感动唏嘘。

       

80年代老女排训练“流血不流泪”

让人惊喜的是，总教练郎平与球员郎平在预告中“隔空”相遇！饰演球员郎平的竟是郎平的女儿白浪！除本身是排球运动员外，白浪毫无疑问也是最熟悉郎平的人，如今女儿重走“冠军母亲”当年路，会擦出怎样的火花？ 

       “四十年前，我们是从这里出发的，今天我又回到了这里。”预告以巩俐饰演的主教练郎平抚今追昔贯穿始终，在中国女排历经沉浮近40年后，重回中国女排的第一个训练基地——漳州排球训练基地，重回巅峰起点，再见昔日队友，历史感与温情感油然而生。

       

巩俐饰演教练郎平

导演陈可辛曾说：“电影《中国女排》在每一个细节上都尽量去还原，希望使观众看到真正的女排精神和年代变迁。”影片从选角、到服装、再到场景道具，1:1还原历史，扮演老女排“十二金钗”的演员们，身高腿长全是专业排球运动员出身，神似80年代的女排姑娘；由郎平女儿白浪来出演青春悍勇的“铁榔头”，可谓意料之外，情理之中。

       1981年，中国女排破纪录打败排坛霸主日本队和强敌美国队，首夺世界冠军，这不仅是中国体育的胜利，更是百废待兴的中国在国际社会吹响的复兴号角。预告中，吴刚扮演的袁指导大喝：“美国人不会对你手软，日本人不会对你手软”，激励队员要在世界强队中展现中国力量。

       

球员郎平与队友赛场兴奋相拥

现实中，中国女排现役主教练郎平表示“每一次比赛的目标都是升国旗、奏国歌”。为国而战的爱国精神，始终是中国女排不变的精神底色。2020年大年初一，电影《中国女排》内地上映。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 中国女排
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中国女排 (2020)

0.0

导演：陈可辛

主演：巩俐 吴刚

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