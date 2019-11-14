时光网讯
由导演陈可辛
执导，巩俐
领衔主演的国民电影《中国女排》
发布“这就是我们”老女排预告。预告中，巩俐扮演的郎平回到女排起点——漳州排球训练基地，令人感动唏嘘。
让人惊喜的是，总教练郎平与球员郎平在预告中“隔空”相遇！饰演球员郎平的竟是郎平的女儿白浪
！除本身是排球运动员外，白浪毫无疑问也是最熟悉郎平的人，如今女儿重走“冠军母亲”当年路，会擦出怎样的火花？
“四十年前，我们是从这里出发的，今天我又回到了这里。”预告以巩俐饰演的主教练郎平抚今追昔贯穿始终，在中国女排历经沉浮近40年后，重回中国女排的第一个训练基地——漳州排球训练基地，重回巅峰起点，再见昔日队友，历史感与温情感油然而生。
导演陈可辛曾说：“电影《中国女排》
在每一个细节上都尽量去还原，希望使观众看到真正的女排精神和年代变迁。”影片从选角、到服装、再到场景道具，1:1还原历史，扮演老女排“十二金钗”的演员们，身高腿长全是专业排球运动员出身，神似80年代的女排姑娘；由郎平女儿白浪来出演青春悍勇的“铁榔头”，可谓意料之外，情理之中。
1981年，中国女排破纪录打败排坛霸主日本队和强敌美国队，首夺世界冠军，这不仅是中国体育的胜利，更是百废待兴的中国在国际社会吹响的复兴号角。预告中，吴刚扮演的袁指导大喝：“美国人不会对你手软，日本人不会对你手软”，激励队员要在世界强队中展现中国力量。
现实中，中国女排现役主教练郎平表示“每一次比赛的目标都是升国旗、奏国歌”。为国而战的爱国精神，始终是中国女排不变的精神底色。2020年大年初一，电影《中国女排》内地上映。