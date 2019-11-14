《归去》发布一款情感视频，结合影片抛出了该不该送养老院养老，怎么理解“孝”字等议题，各年龄层对养老这一社会热点进行延展和讨论。





电影《归去》以“家”文化为出发点，讲述了父子两代由拆迁引发的一系列冲突的故事，因为一笔突如其来的拆迁款，周老伯动起了假结婚的念头，周老伯的儿子周平却想借此机会替女儿买一套学区房，各自的情感诉求和家庭困境随之而来，一道无法逾越的心墙横亘在父子俩之间，究竟是积怨越来越深？还是误会终会消解？





《归去》剧本灵感源于颜雷在广播中偶然听到的一则上海本地新闻。基于对上海社会生活与社会群体的了解，他于2014年春天创作出该电影剧本故事梗概，并用一年时间打磨剧本，三年时间制作影片。













从艺60年、拍摄本片时已85岁的上海本地演员徐才根，在影片中以直戳人心的台词和内敛与爆发平衡有度的表演风格，表现出一个老年人的寂寞、无奈与酸楚，让普通电影观众与电影节评委无不动情、动容。在全球各大国际电影节上共荣获五次最佳男主角奖项。



