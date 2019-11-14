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黄璐主演《归去》发布情感视频

忠孝难两全？犀利剖析中国式家庭关系

2019-11-14 11:54:01 来源：Mtime时光网

《归去》发布一款情感视频，结合影片抛出了该不该送养老院养老，怎么理解“孝”字等议题，各年龄层对养老这一社会热点进行延展和讨论。
　　时光网讯  由颜雷编剧并执导，徐才根、“文艺片女王”黄璐主演的现实主义题材电影《归去》，将于11月28日全国上映。今日，片方发布一款情感视频，结合影片抛出了该不该送养老院养老，怎么理解“孝”字等议题，各年龄层对养老这一社会热点进行延展和讨论。 

　　电影《归去》以“家”文化为出发点，讲述了父子两代由拆迁引发的一系列冲突的故事，因为一笔突如其来的拆迁款，周老伯动起了假结婚的念头，周老伯的儿子周平却想借此机会替女儿买一套学区房，各自的情感诉求和家庭困境随之而来，一道无法逾越的心墙横亘在父子俩之间，究竟是积怨越来越深？还是误会终会消解？

　　《归去》剧本灵感源于颜雷在广播中偶然听到的一则上海本地新闻。基于对上海社会生活与社会群体的了解，他于2014年春天创作出该电影剧本故事梗概，并用一年时间打磨剧本，三年时间制作影片。
 




　　从艺60年、拍摄本片时已85岁的上海本地演员徐才根，在影片中以直戳人心的台词和内敛与爆发平衡有度的表演风格，表现出一个老年人的寂寞、无奈与酸楚，让普通电影观众与电影节评委无不动情、动容。在全球各大国际电影节上共荣获五次最佳男主角奖项。

　　有“文艺女王”之称的演员黄璐继《推拿》中的洗头妹小蛮之后，再次以四川保姆一角为观众带来一个看似平凡却处于矛盾中心、内心世界丰富、耐人寻味的角色。在西班牙马德里亚洲国际电影节上获最佳女主角。

   编辑：hello王小羊

关键词： 归去
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归去

归去 (2019)

0.0

导演：颜雷

主演：黄璐 李品夆

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