小K扮演历史上公开支持黑豹党的美国女星茜宝，她40岁的人生留下很多谜团和遗憾。



小K扮演《精疲力尽》女星珍茜宝 小K扮演《精疲力尽》女星珍茜宝













茜宝《精疲力尽》剧照





茜宝的人生相当不普通。她是一位很有社会意识、在政治上也非常活跃的女性，这在当时，特别是在白人特权阶层女性中是相当罕见的。她曾经是“反情报计划”的调查对象，这个计划由美国联邦调查局（FBI）组织进行。





杰克·奥康奈尔扮演监视茜宝的FBI





FBI会隐秘地，甚至有时会采用违法手段调查他们认为在政治上可能有反动倾向的公民——他们还对茜宝进行过骚扰和报复，因为她在1960年代曾经支持过黑豹党。在FBI老大胡佛看来，公开宣称以暴制暴的“黑豹党”可能和国外反美势力有关联，因此要严厉打击。





茜宝拿枪是为了防身？





1979年8月30日茜宝在巴黎服用大量药物自杀身亡，她的第二任丈夫罗曼·加里在她去世后不久召开记者会，公开指责FBI对茜宝的打击使她的心理健康日益恶化。加里称：1970年FBI编造了茜宝怀了黑豹党的孩子的谎言，媒体报道后茜宝就“成了精神病”。（预告片中出现了茜宝和安东尼·麦凯扮演的民权活动家哈基姆·贾马尔的床戏。）





茜宝的孩子由于早产在出生两天后就死亡，加里说，茜宝曾多次企图在孩子的逝世纪念日8月25日时自杀。













《茜宝》剧照





“我看过《筋疲力尽》，但没看过她的其他作品，”斯图尔特在威尼斯接受时光网记者采访时曾表示，“我完全不知道她在美国支持平权而遭受了这么猛烈的攻击。我们一直在宣扬一种基础理念——只要你足够努力，每个人就都能实现自己的目标。但很明显，现实根本不是这样的。”





对斯图尔特来说，茜宝是一个灵魂上与她相通的人，而且她又是那么活力满满，能饰演这样一个人物是吸引她接下这部片子的重要原因。“我们生活的环境完全不同，”





“这个女人就像空气一样，她特别洒脱，又非常有热情，有爱心，她真的不能理解为什有些人对待彼此的态度会那么差。的确，这种想法有些天真，但在她后来的电影里，你能看到她的天真渐渐褪去，看着这种天真被摧毁，太令人心痛了。我们的电影展现的就是这个过程。”





安东尼·麦凯在片中扮演男配角





麦凯想要出演这部电影则是因为他本来就很喜欢历史，而且他对这个导致了茜宝的陨落的男人很感兴趣，“1960年代美国从少年状态转向年轻成人状态的阶段，FBI的埃德加·胡佛——他这样一个内心充满憎恶，病态的人，竟获得总统和国家的支持。他的行为被正当化，简直太疯狂。当你回顾1960年代的历史时，几乎每一个人经历的每一次互不信任，互相恐惧，都跟胡佛有关。”





安东尼麦凯扮演哈基姆·贾马尔





两位演员都为自己的角色进行了充足的准备工作，尤其是小K。





“我做的研究大部分都是查资料，”斯图尔特说，“我只看了茜宝的一两个采访录像作参考，因为她说话的时候每句话结尾声调都会上扬，断句很准确。我自己在说话的时候经常会停顿，但两个时代说话方式并不一样。所以，我不想一模一样地去模仿她，而是想让这个角色能有些温度。”





小K早前在威尼斯



