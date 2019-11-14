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"千年一遇美少女"现在变这样了！

桥本环奈亮相新片首映 你还爱嘛？

2019-11-14 14:05:02 来源：Mtime时光网

桥本环奈、片寄凉太扮成公主王子，手牵手亮相《午夜0时的吻》“现实版灰姑娘”首映礼。
　　时光网讯 日前，青春恋爱电影《午夜0时的吻》“现实版灰姑娘”首映礼在东京举行，主演桥本环奈片寄凉太扮成公主王子，手牵手亮相。



　
　　一段时间没见，桥本环奈看上去又圆了......你还认得出这是“千年一遇美少女”吗？

“千年一遇美少女”成名照


网友总结体型进化历程

预告片

　　《午夜0时的吻》根据同名少女漫画改编，讲述普通女高中生日奈奈（桥本环奈 饰）认识了来学校拍摄电影的男明星绫濑枫（片寄凉太 饰），两人发展出一段“灰姑娘”式的爱情故事。

　　影片将于12月6日在日本上映。

   编辑：飒飒

关键词： 片寄凉太 桥本环奈 首映 千年一遇美少女
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