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澳门富商何鸿燊捐赠圆明园“马首”

“十二生肖”兽首已经回归祖国七座

2019-11-14 15:18:53 来源：Mtime时光网

圆明园马首回归，截至11月27日，社会公众可在中国国家博物馆北2、3展厅一览风采。
　　时光网讯  11月13日，国家文物局在中国国家博物馆隆重举行圆明园马首铜像捐赠仪式。爱国人士[何鸿燊]的女儿何超琼代表父亲向国家博物馆捐赠了马首铜像。

　　1860年，英法联军火烧圆明园，这座举世罕见的皇家园林毁于大火。圆明园中的海晏堂喷泉中的景观十二兽首也全部流失海外，经过各方努力，直到刚刚回归的马首，十二兽首已经在北京聚集了牛首、猴首、虎首、猪首、鼠首、兔首、马首，共七座。

　　成龙曾拍摄动作电影《十二生肖》，片中出现了龙首。但实际上，蛇首、羊首、狗首、鸡首和龙首都还下落不明。有消息称龙首被一名中国台湾收藏家获得，但因为每一次圆明园兽首拍卖都引发海内外轩然大波，所以近期龙首不会现身。





　　2003年，何鸿燊斥600多万元从美国购回猪首捐赠国家。2007年，何鸿燊在苏富比将马首以6910万港币购回。马首此前一直在港澳展览，在国家文物局的协调下，2019年11月，何鸿燊先生决定将马首铜像正式捐赠国家文物局，向中华人民共和国成立70周年和澳门回归20周年献礼。

　　捐赠仪式后，马首铜像将与其他六尊兽首铜像聚首京城，在文化和旅游部、国家文物局举办的《回归之路—新中国成立70周年流失文物回归成果展》上共同展出，截至11月27日，社会公众可在中国国家博物馆北2、3展厅一览风采。

   编辑：汀

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关键词： 何鸿燊 圆明园 捐赠马首
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