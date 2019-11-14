圆明园马首回归，截至11月27日，社会公众可在中国国家博物馆北2、3展厅一览风采。

时光网讯 11月13日，国家文物局在中国国家博物馆隆重举行圆明园马首铜像捐赠仪式。爱国人士[何鸿燊]的女儿何超琼代表父亲向国家博物馆捐赠了马首铜像。





1860年，英法联军火烧圆明园，这座举世罕见的皇家园林毁于大火。圆明园中的海晏堂喷泉中的景观十二兽首也全部流失海外，经过各方努力，直到刚刚回归的马首，十二兽首已经在北京聚集了牛首、猴首、虎首、猪首、鼠首、兔首、马首，共七座。



















2003年，何鸿燊斥600多万元从美国购回猪首捐赠国家。2007年，何鸿燊在苏富比将马首以6910万港币购回。马首此前一直在港澳展览，在国家文物局的协调下，2019年11月，何鸿燊先生决定将马首铜像正式捐赠国家文物局，向中华人民共和国成立70周年和澳门回归20周年献礼。





捐赠仪式后，马首铜像将与其他六尊兽首铜像聚首京城，在文化和旅游部、国家文物局举办的《回归之路—新中国成立70周年流失文物回归成果展》上共同展出，截至11月27日，社会公众可在中国国家博物馆北2、3展厅一览风采。

编辑：汀