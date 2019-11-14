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Disney+上线首日注册用户超千万!

迪士尼股价上涨超7% 预估年底再增8百万用户

2019-11-14 16:41:34 来源：Mtime时光网

11月12日Disney+正式上线，仅仅1天注册用户就超过1千万人。


　　时光网讯　迪士尼自家的流媒体平台Disney+在11月12日首日上线后，仅仅开放了美国、加拿大、荷兰这三个国家，注册用户就已经迅速突破1千万。Disney+在一天之内的注册用户数，已经超过了许多流媒体平台的全部用户数量。迪士尼股价上涨超过7%，上升到了每股148.72美元。预估截止年底会再增加8百万用户，而2024年，该平台的用户会达到6千万到9千万人。

　　Disney+是可以注册后7天免费试用，所以7天后也许会有许多用户取消预订，不交每月6.99美元的包月费用。迪士尼打算2020年在原创内容上花掉10亿美元，到2024年共花掉25亿美元。



　　11月19日，Disney+还将陆续在澳大利亚、新西兰和波多黎各上线，明年3月31日在包括英国、法国、德国、意大利和西班牙在内的西欧国家上线。此时，Disney+平台上共涵盖了来自迪士尼、皮克斯、漫威、《星战》、《国家地理》等厂牌的500部电影和7500集剧集。

　　除了“星战”外传剧集《曼达洛人》，Disney+上此时可看的其它原创内容还包括美剧版《歌舞青春》、真人版《小姐与流浪汉》和《诺艾尔》等。


《曼达洛人》

来看看其它流媒体平台的用户数据：

—Netflix：2007年上线，截止今年10月一共1.58亿用户，其中美国用户6060万；
—Hulu：2007年上线，截止本月，美国用户共2850万；
—HBO：1972年成立，2015年开始流媒体业务，截止今年10月，美国用户3400万，HBO Now的用户8百万；
—CBS和Showtime：2014年开始流媒体业务，截止今年2月，用户800万
—ESPN+：2018年开始流媒体业务，截止本月350万用户
—Amazon Prime：亚马逊没公布用户数据，市场预估截止今年1月是1亿，这些用户会得到在亚马逊网站上的许多额外购物福利

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： Disney+ 流媒体 迪士尼
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曼达洛人

曼达洛人 (2019)

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