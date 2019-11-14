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黄轩任第14届华语青年电影周形象大使

回首处女作《地下的天空》十二年时光荏苒

2019-11-14 15:57:32 来源：Mtime时光网

黄轩任第14届华语青年电影周形象大使。在宣传片中，他穿回了自己第一部电影作品《地下的天空》中的海魂衫戏服，一人分饰两角，以导演和演员的身份彼此“对话”。
     

华语青年电影周海报

时光网讯 黄轩日前获官宣出任第十四届华语青年电影周形象大使，在11月14日曝光的宣传片中，黄轩穿回了自己第一部电影作品《地下的天空》中的戏服，一人分饰两角，以导演和演员的身份彼此“对话”。

       第十四届华语青年电影周由中国文联指导，中国电影家协会、武汉市人民政府联合举办，将于2019年11月25日至29日在武汉市举行，作为本届电影周形象大使的黄轩，也在角色的跨时空碰撞中重回青涩时光，照见出一名演员十二年间的成长历程。

       黄轩作为新一代演技与涵养兼顾的优秀青年演员，为诠释“见自我、见世界”这一主题的内涵，与华语青年电影周深度合作。在宣传短片中，黄轩分别扮演了演员和导演两个角色。

      其中，演员黄轩还原了他第一部电影作品《地下的天空》中的造型，一件蓝白条纹的海魂衫，配上齐刘海发型，当年的青涩少年井生跃然眼前，紧攥着剧本蹙眉思考，内心的焦虑与不安一览无遗。镜头切换到监视器前，导演黄轩身穿深色系服饰，暗示身份转变的同时展现出成熟、沉稳的气质。随着导演黄轩通过回忆找到真实自我，演员黄轩亦拾回自信，最终坚定地走向舞台。



      黄轩在处女作《地下的天空》中饰演的井生，生长在单亲矿工家庭，不满生活现状，为自己的理想试图挣扎，但在接连遭遇现实打击后最终向生活低头。从倔强不羁到无奈妥协的人物状态，在22岁的黄轩的演绎下，呈现出一个鲜活的角色形象。这也是黄轩的大银幕处女作，为他之后一次又一次成功的人物塑造奠定了扎实的基础。



       黄轩与华语青年电影周的渊源不止于此，早在2015年，黄轩曾凭借《推拿》获得第十届新锐男演员奖。作为演员，黄轩从自己扮演的每个角色中吸取养分，一路成长蜕变。

       由黄轩主演的的电影《只有芸知道》将于12月20日上映，从曝光的海报和预告片中可以看出，黄轩蓄起了长发，在造型上有了大胆尝试，略带忧郁的气质与隋东风这一角色高度契合。

       出道以来，从电影处女作《地下的天空》中崭露头角的少年井生，到后来《推拿》中令人过目不忘的盲人小马，再到后来的《妖猫传》和《芳华》中深入人心的白居易和刘峰......观众一次次看到黄轩的更多可能性。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 黄轩
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