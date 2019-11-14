黄轩任第14届华语青年电影周形象大使。在宣传片中，他穿回了自己第一部电影作品《地下的天空》中的海魂衫戏服，一人分饰两角，以导演和演员的身份彼此“对话”。





第十四届华语青年电影周由中国文联指导，中国电影家协会、武汉市人民政府联合举办，将于2019年11月25日至29日在武汉市举行，作为本届电影周形象大使的黄轩，也在角色的跨时空碰撞中重回青涩时光，照见出一名演员十二年间的成长历程。





黄轩作为新一代演技与涵养兼顾的优秀青年演员，为诠释“见自我、见世界”这一主题的内涵，与华语青年电影周深度合作。在宣传短片中，黄轩分别扮演了演员和导演两个角色。





























由黄轩主演的的电影《只有芸知道》将于12月20日上映，从曝光的海报和预告片中可以看出，黄轩蓄起了长发，在造型上有了大胆尝试，略带忧郁的气质与隋东风这一角色高度契合。





出道以来，从电影处女作《地下的天空》中崭露头角的少年井生，到后来《推拿》中令人过目不忘的盲人小马，再到后来的《妖猫传》和《芳华》中深入人心的白居易和刘峰......观众一次次看到黄轩的更多可能性。

编辑：隐饮