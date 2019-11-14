一网打尽今日重要新闻~







过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你甄选。











01.疑因露点？《盗梦特攻队》内地临时撤档











匈牙利动画《盗梦特攻队》原定于11月15日中国内地公映，今日影片的内地发行方确定了撤档的消息，新档期暂时未知。影院也是刚刚从网络上知悉此消息，具体原因不知。





据网友透露，片中有油画露点镜头，虽然已经做了处理，但还是没能如期上映。





02.徐峥喜剧《囧妈》曝“一列囧车”新预告

“一列囧车”预告 徐峥囧途喜剧最新力作《囧妈》，再度曝光预告。“一列囧车”预告中，徐峥阴差阳错踏上与母亲前往俄罗斯的K3列车，浪漫异国旅途，车厢囧事频出，不仅有袁泉的电话轰炸，更有来自妈妈的“夺命灵魂发问”，幽默之余速写出徐峥角色“双面胶”式的亲情囧境。电影《囧妈》将于2020年大年初一全国公映。





03.《中国女排》郎平女儿饰演青年"铁榔头"

老女排预告 导演陈可辛执导，巩俐领衔主演的国民电影《中国女排》发布“这就是我们”老女排预告。预告中，巩俐扮演的郎平回到女排起点——漳州排球训练基地，令人感动唏嘘。

让人惊喜的是，总教练郎平与球员郎平在预告中“隔空”相遇！饰演球员郎平的竟是郎平的女儿白浪！





04.金鸡百花电影节曝光姚晨形象大使海报











今日，第28届中国金鸡百花电影节发布形象大使姚晨海报，本届金鸡百花电影节将于11月19-23日在厦门举行。 ​​​届时，《流浪地球》和《我不是药神》、《红海行动》、《地久天长》将争夺最佳故事片奖。徐峥、王景春、段奕宏同场角逐最佳男主角奖，马伊琍、咏梅、白百何、姚晨同时入围了最佳女主角提名。











01.小K主演《茜宝》首曝中字预告片





中字预告片 2019年“小K”克里斯汀·斯图尔特大爆发，主演的好莱坞大片《霹雳娇娃》本周末开画，主演的传记片《茜宝》今日也发布了中字预告。该片早前在威尼斯电影节进行过放映，小K的演技颇受肯定。影片将于今年12月13日在北美上映。





《茜宝》改编自真人真事，凭借1960年在让-吕克·戈达尔的经典作品《筋疲力尽》中的精彩表演，珍·茜宝成为了法国新浪潮电影的代表人物。事实上，她是美国女演员，由于支持黑人民权运动组织“黑豹党”被FBI监视，1979年的自杀被怀疑和FBI的迫害有一定关系。





02."复联"导演将拍DC漫威五十年斗争史











《复仇者联盟3、4》的导演罗素兄弟重返超级英雄漫画宇宙，这一次兄弟俩将为流媒体平台Quibi开发制作系列纪录片《漫威 vs DC》，讲述美漫两大巨头DC与漫威公司历时五十年的恩怨争斗。《漫威 vs DC》将于明年4月上线。





03.马克沃尔伯格搭档荷兰弟演《神秘海域》











由汤姆·赫兰德主演的游戏改编电影《神秘海域》继确定《大黄蜂》导演塔拉维斯·奈特接手后，据外媒报道《变形金刚5》《无间行者》男星马克·沃尔伯格加盟扮演内森·德雷克（荷兰弟）的导师维克托·苏利文。《神秘海域》北美定档2020年12月18日。











01.澳门富商何鸿燊捐赠圆明园“马首”











11月13日，国家文物局在中国国家博物馆隆重举行圆明园马首铜像捐赠仪式。爱国人士何鸿燊的女儿何超琼代表父亲向国家博物馆捐赠了马首铜像。