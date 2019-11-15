关于人生选择，《海上钢琴师》又给了你一份什么样的答案？

时光网特稿 上个世纪末的大银幕上，有两艘船毁灭于观众眼前，一艘承载了海难中生离死别的爱情，一艘纪录了一段与88个琴键有关的孤独人生。前者在当年席卷全球票房缔造声名无数，而后者，在多年以后才成为众多影迷心目中的永恒。









21年后今天，打动无数人的维吉尼亚号终于能在大银幕与中国观众重逢，关于1900的传奇故事将抖落灰尘再度随海波飘荡。





中国定档预告 作为意大利导演塞佩·托纳多雷经典时空三部曲之一，《海上钢琴师》在中国影迷心中的崇高地位丝毫不输《天堂电影院》和《美丽的西西里的传说》。





探讨人生层面的选择和思考似乎是导演所钟爱的，不管是《天堂电影院》中的多多还是1900，他们都自觉或不自觉的选择了不平凡，成就了一段传奇人生。





不同于现在影片早已被中国影迷封神的盛景，影片在欧美面世后的很长一段时间一直存在着口碑的两极化差异，甚至被媒体评价为“最好看的烂片”、导演平淡的叙事手法、“不是那么的具有艺术风格”让影片评奖饱受争议。





到今年因为《小丑》等影片的闯入，影片甚至将要跌出IMDb TOP250。









不过这丝毫不影响中国影迷对它的喜爱，影片在时光网评分高达8.8，许多影迷已把它视为人生圣经。





这部改编自亚利桑德罗·巴里克文学剧本《1900:独白》的电影，甚至有相当数量的影迷倾向于选择相信这是一个真实的故事。





或许正如外界评价导演“托纳托雷并不热爱想象力或时代，只是热爱意象”那样，1900背后折射的其实是人类哲学意识某种共鸣。人们争相去从各种角度分析解读影片的哲学思考的同时，也在借着1900去表达那个无法成为的自己。





那份孤独而浪漫的自由吸引着每个有内心相似挣扎的人们，时至今日维吉尼亚号被解读赋予的意义，早已超过了影片本身。关于孤独和选择，《海上钢琴师》带着人们破解了一个最浪漫的答案。