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01. 基努里维斯惊现"海绵宝宝3"预告!









02. 《霹雳娇娃》北美首映红毯美女如云





03. DC真人电影《黑亚当》定档2021年12月22日











巨石强森ins更新由知名画师吉姆·李和网红制图手BossLogic创作的首张《黑亚当》海报，陈述自己儿时以来的超级英雄梦，并正式宣布《黑亚当》将于2021年12月22日上映。





本片由“巨石”道恩·强森主演，佐米·希尔拉执导，Adam Szytkiel编剧。随着定档，《黑亚当》正式成为了继《蝙蝠侠》和《新自杀小队》后2021年的第三部DC真人电影。





04.《冰雪奇缘2》口碑解禁烂番茄新鲜度81%











《冰雪奇缘2》口碑解禁，烂番茄43鲜10烂，新鲜度81%。口碑摘录：

《纽约邮报》：终于，迪士尼完成了不可能的任务：拍了一部非常精彩的续集！

Variety：在一个老一辈指责年轻人对雪花过于敏感的世界里，《冰雪奇缘2》展示了拥有一颗善良的心到底意味着什么。

indieWire：续集原本没必要，但《冰雪奇缘2》证明了即使在迪士尼童话世界里，续集依然有必要且很重要。

THR：《冰雪奇缘2》符合你所有的预期，包括朗朗上口的新歌，更多角色讨喜的一面，引人注目的背景，可爱的小笑话，关于探索之旅的故事内容，以及意料之外的大量女 权内容。

05. 传保罗·沃克角色布莱恩有望回归《速度与激情9》









传《速度与激情9》剧组正在让保罗·沃克的角色布莱恩重返影片。目前没有官方声明或是权媒报道可以证实这一点。范·迪塞尔在今年8月晒出了一张保罗的弟弟科迪·沃克参观《速9》片场的照片，亦被影迷们视为布莱恩回归大家庭的迹象。不过目前《速9》的故事处于保密阶段，影片首款预告最快预计在今年12月发布，届时影迷们或许能够得到答案。





《速度与激情9》定于5月22日在北美公映。



