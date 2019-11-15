过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01. 基努里维斯惊现"海绵宝宝3"预告!
02. 《霹雳娇娃》北美首映红毯美女如云
“小K”克里斯汀·斯图尔身着超闪的紫色亮片短裙亮相，干练短发搭配标志性的“坏笑”，瞬间征服了现场的媒体与粉丝。而“茉莉公主”娜奥米·斯科特则身着一袭黑裙出场，尽显低调沉稳气质。拥有着维密身材的“黑美人”埃拉·巴林斯卡，身着性感的华美礼服俨然成为气场女王。
03. DC真人电影《黑亚当》定档2021年12月22日
巨石强森ins更新由知名画师吉姆·李和网红制图手BossLogic创作的首张《黑亚当》海报，陈述自己儿时以来的超级英雄梦，并正式宣布《黑亚当》将于2021年12月22日上映。
本片由“巨石”道恩·强森主演，佐米·希尔拉执导，Adam Szytkiel编剧。随着定档，《黑亚当》正式成为了继《蝙蝠侠》和《新自杀小队》后2021年的第三部DC真人电影。
04.《冰雪奇缘2》口碑解禁烂番茄新鲜度81%
《冰雪奇缘2》口碑解禁，烂番茄43鲜10烂，新鲜度81%。口碑摘录：
《纽约邮报》：终于，迪士尼完成了不可能的任务：拍了一部非常精彩的续集！
Variety：在一个老一辈指责年轻人对雪花过于敏感的世界里，《冰雪奇缘2》展示了拥有一颗善良的心到底意味着什么。
indieWire：续集原本没必要，但《冰雪奇缘2》证明了即使在迪士尼童话世界里，续集依然有必要且很重要。
THR：《冰雪奇缘2》符合你所有的预期，包括朗朗上口的新歌，更多角色讨喜的一面，引人注目的背景，可爱的小笑话，关于探索之旅的故事内容，以及意料之外的大量女 权内容。
05. 传保罗·沃克角色布莱恩有望回归《速度与激情9》
传《速度与激情9》剧组正在让保罗·沃克的角色布莱恩重返影片。目前没有官方声明或是权媒报道可以证实这一点。范·迪塞尔在今年8月晒出了一张保罗的弟弟科迪·沃克参观《速9》片场的照片，亦被影迷们视为布莱恩回归大家庭的迹象。不过目前《速9》的故事处于保密阶段，影片首款预告最快预计在今年12月发布，届时影迷们或许能够得到答案。
《速度与激情9》定于5月22日在北美公映。
06. 大本新片《回归之路》曝光预告
大本”本·阿弗莱克、詹妮娜·加万卡主演的《回归之路》
曝光预告，《会计刺客》的加文·欧康诺执导，大本要在片中饰演一位酗酒的前篮球运动员，他曾经是高中天才球员，却迷失了自我。一次偶然的机会，他不情愿的接受了母校篮球教练的职位，男孩们为了比赛团结一心的场面感动了他，他决定抓住这个机会让生活重回正轨。一个浪子回头的故事，预告挺感人。影片将于明年3月6日在北美上映。
07. 瑞恩·雷诺兹主演《地下6号》曝中字预告
迈克尔·贝执导、瑞恩·雷诺兹主演的《地下6号》
曝光一款新中文预告，12月13日上线Netflix平台。据悉，本片制作成本将达到惊人的1.5亿美元，堪比好莱坞院线大片成本！12月13日首播！旨在讲诉死亡最棒的地方是自由，是与世间潜伏的不公与邪恶作斗争的自由。
08.《猎魔人》曝光新剧照
《猎魔人》第一季新剧照，该剧已续订第二季，“大超”亨利·卡维尔主演，根据安德烈·斯帕克沃斯基经典小说改编，小说被改编为同名游戏后风靡全球。第一季共8集将于12月20日一次性上线。