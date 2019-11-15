时光网讯
由余非执导，张家振
监制演的动作冒险电影《冰峰暴》
将于11月29日与国内观众见面，今日官方首次曝光主演单人海报，以张静初
、役所广司
、林柏宏
的独特视角切入，描绘了一幅扣人心弦的故事画卷。危机面前，他们能否化险为夷，令人十分揪心。
最新曝光的单人海报大胆选用三位主演的面部大特写作为主视觉，达成与影迷的一次“亲密接触”：身着专业登山服的三位队员，背靠皑皑冰雪，粗糙的皮肤上满是伤痕，历经生死的眼神中疲倦与坚定共存。
除此之外，三位“翼小队”成员所佩戴的护目镜映出了令人屏住呼吸的高能瞬间：张静初高空中悬身机外，所有希望寄托于役所广司不曾放开的手；林柏宏徒手攀在机身外沿，千钧一发令人窒息；爆炸的直升机，小队成员能否在最后一秒逃离……这些将人物命运藏于细微处的小彩蛋，使得画面的紧张感骤然提升。
为爱登峰的小袋子坚守着自己“叛逆的执着”，以沉稳冷静示人的姜月晟在内心深处埋藏了不愿提及的过往，潇洒帅气的韩敏胜会在关键时刻挺身而出不畏生死，命运将三人牢牢连在一起；更有国际化的专业制作团队化身战力强悍的“护航天团”，与他们共同组成独一无二的“翼小队”，铸就了这场最强《冰峰暴》
。
编辑：隐饮