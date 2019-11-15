由张静初、役所广司主演的《冰峰暴》曝角色海报，背靠皑皑冰雪，危机面前他们能否化险为夷，令人十分揪心。











最新曝光的单人海报大胆选用三位主演的面部大特写作为主视觉，达成与影迷的一次“亲密接触”：身着专业登山服的三位队员，背靠皑皑冰雪，粗糙的皮肤上满是伤痕，历经生死的眼神中疲倦与坚定共存。





除此之外，三位“翼小队”成员所佩戴的护目镜映出了令人屏住呼吸的高能瞬间：张静初高空中悬身机外，所有希望寄托于役所广司不曾放开的手；林柏宏徒手攀在机身外沿，千钧一发令人窒息；爆炸的直升机，小队成员能否在最后一秒逃离……这些将人物命运藏于细微处的小彩蛋，使得画面的紧张感骤然提升。





















编辑：隐饮