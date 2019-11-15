



《纽约邮报》：迪士尼用《冰雪奇缘2》完成了不可能完成的任务：拍一部出色的音乐动画续集。





《综艺》：在一个保守老人家们指责年轻人对雪花形状过于敏感的世界里，《冰雪奇缘2》展示了找到内心所属究竟意味着什么。





《今日美国》：如果你心怀《冰雪奇缘2》能够超越现象级前作的心态，那是时候放手“随它去”了。





《好莱坞报道者》：《冰雪奇缘2》符合你所有的预期——朗朗上口的新歌、讨人喜欢的角色有更多戏份、震撼的背景世界、可爱的笑料、一次探索之旅的剧情以及女性觉醒的内容——只是没有意外惊喜。





《名利场》：《冰雪奇缘2》是一部Dinsey-。虽然我喜爱影片对安娜与艾莎个性的深度挖掘，但新的发现被匆匆呈现出来，像半生不熟的成品。









《泰晤士报》：视觉效果如期待之中那样出色，但无法企及第一部电影革命性的力量（比如姐妹两为自己命运抗争等等），未能达到第一部的魅力。





IndieWire：没有哪部续集是必要的，但《冰雪奇缘2》证明了一点，那就是即便在迪士尼的童话世界里，续集依然可以很重要。





《娱乐周刊》：《冰雪奇缘2》为追赶前作付出了英勇的努力，但无法摆脱它的阴影。





Collider：娱乐性足够，魔力不复。





BBC：当你的故事依赖于30年前发生的争执，还有冰雪雕塑随时能活过来的时候，这恐怕是一个剧本需要再重新改两三版的预兆。









《标准旗帜晚报》：《冰雪奇缘2》会赚一大笔钱。它会让几百万人为《冰雪奇缘3》倒计时。我，等，不，及，了。





《卫报》：是一部有娱乐性的续集，但冰雪开始有融化的迹象了。





《帝国》：第一部电影最棒的元素——角色和音乐——在叙事有缺陷的续集中再次绽放。





《洛杉矶时报》：《冰雪奇缘2》与第一部类似，叙事弱，包装强。它将一堆熟悉、可爱的角色与一系列脍炙人口的歌曲打包在一起。





《完全电影》：一部踩对了所有音调的扎实续集，只是不像第一部那样令人满足。