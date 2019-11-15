网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《冰雪奇缘2》口碑解禁，它能超越前作吗？

烂番茄开局81% 娱乐性强角色讨喜 叙事受诟病

2019-11-15 11:07:55 来源：Mtime时光网

《冰雪奇缘2》海量新剧照曝光，这部年度最受期待的动画大片媒体口碑解禁，它可能无法延续前作的魔力，但依旧是一部出色的迪士尼续集。
　　时光网讯 将于11月22日中美同步上映的迪士尼动画《冰雪奇缘2》今天曝光海量新剧照。与此同时，影片的媒体口碑也在今天正式解禁。

中文正式预告2

　　截止发稿时，这部年度最受期待的动画大片在烂番茄网站的新鲜度为81%（46鲜，11烂），平均打分为6.8分。Metacritic网站收了录18家权威媒体评价，均分为67（12个积极评价，6个中性评价，0个差评）。

　　六年前席卷全球的前作《冰雪奇缘》在烂番茄网站得到90%的新鲜度认证，均分7.69。Metacritic网站的媒体均分为74分。从媒体评价来看，《冰雪奇缘2》保持着前作的诸多优秀品质——朗朗上口的歌曲、出色的角色塑造、惊艳的视觉呈现等等。它未能延续前作的魔力，但依旧是一部出色的迪士尼续集。


《冰雪奇缘2》媒体口碑摘选

《纽约邮报》：迪士尼用《冰雪奇缘2》完成了不可能完成的任务：拍一部出色的音乐动画续集。

《综艺》：在一个保守老人家们指责年轻人对雪花形状过于敏感的世界里，《冰雪奇缘2》展示了找到内心所属究竟意味着什么。

《今日美国》：如果你心怀《冰雪奇缘2》能够超越现象级前作的心态，那是时候放手“随它去”了。

《好莱坞报道者》：《冰雪奇缘2》符合你所有的预期——朗朗上口的新歌、讨人喜欢的角色有更多戏份、震撼的背景世界、可爱的笑料、一次探索之旅的剧情以及女性觉醒的内容——只是没有意外惊喜。

《名利场》：《冰雪奇缘2》是一部Dinsey-。虽然我喜爱影片对安娜与艾莎个性的深度挖掘，但新的发现被匆匆呈现出来，像半生不熟的成品。


《泰晤士报》：视觉效果如期待之中那样出色，但无法企及第一部电影革命性的力量（比如姐妹两为自己命运抗争等等），未能达到第一部的魅力。

IndieWire：没有哪部续集是必要的，但《冰雪奇缘2》证明了一点，那就是即便在迪士尼的童话世界里，续集依然可以很重要。

《娱乐周刊》：《冰雪奇缘2》为追赶前作付出了英勇的努力，但无法摆脱它的阴影。

Collider：娱乐性足够，魔力不复。

BBC：当你的故事依赖于30年前发生的争执，还有冰雪雕塑随时能活过来的时候，这恐怕是一个剧本需要再重新改两三版的预兆。


《标准旗帜晚报》：《冰雪奇缘2》会赚一大笔钱。它会让几百万人为《冰雪奇缘3》倒计时。我，等，不，及，了。

《卫报》：是一部有娱乐性的续集，但冰雪开始有融化的迹象了。

《帝国》：第一部电影最棒的元素——角色和音乐——在叙事有缺陷的续集中再次绽放。

《洛杉矶时报》：《冰雪奇缘2》与第一部类似，叙事弱，包装强。它将一堆熟悉、可爱的角色与一系列脍炙人口的歌曲打包在一起。

《完全电影》：一部踩对了所有音调的扎实续集，只是不像第一部那样令人满足。

   编辑：Joker

关键词： 冰雪奇缘2 迪士尼 口碑
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

冰雪奇缘2

冰雪奇缘2 (2019)

0.0

导演：珍妮弗·李

主演：伊迪娜·门泽尔

在线播放

冰雪奇缘

冰雪奇缘 (2013)

8.4

导演：克里斯·巴克

主演：克里斯汀·贝尔

在线播放

会员评论 (3)

发表

本周热读

1

长泽雅美都来了,"唐探3"要在东京搞大事？

《唐人街探案3》曝“好开心”版角色海报

9
该片将成为《太平轮》系列后，长泽雅美出演的又一部华语..
2

美国队长变成丧尸！漫威动画《假如》发预告

颠覆主宇宙故事设定 黑豹变成星爵？！

这是一部脑洞大开的动画剧集，非常符合漫威漫画的主旨
3

美国队长后继有人！《鹰眼》《冬兵》发概念图

鹰眼训练继任者　争议英雄美国密探登场

10
据悉，《鹰眼》和《猎鹰与冬兵》定于2020年在流媒体平台..
4

漫威《永恒族》一大波片场照曝光！

众主创现身海边 漫威宇宙下阶段重点作品

18
《永恒族》由华人导演赵婷执导，将于2020年11月6日北美..
5

揭秘你不知道的“漫威之父”

职场纠纷，官司丑闻，从头细说斯坦李

一年过去了，我们依然在想你。

查看更多