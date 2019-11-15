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《唐顿庄园》曝人物海报透露新故事脉络

一家人整整齐齐！“老面孔”重聚开启新篇章

2019-11-15 10:49:59 来源：Mtime时光网

电影版《唐顿庄园》今日发布一组人物海报。经历了时代变迁的大家族成员，以及坚守着庄园荣耀的管家与仆人们，全员盛装回归，银幕重逢。
　　时光网讯   基于风靡全球的经典英剧《唐顿庄园》创作的电影版《唐顿庄园》今日发布一组人物海报。经历了时代变迁的大家族成员，以及坚守着庄园荣耀的管家与仆人们，全员盛装回归，银幕重逢。影片将于2019年12月13日正式登陆内地院线。

　　《唐顿庄园》家族的兴衰发展，与每一位角色的命运，牵动了全球无数观众的心。其中，一众实力派演员对角色出神入化的塑造，功不可没。奥斯卡影后玛吉·史密斯塑造的老伯爵夫人，气场强大又“毒舌”，无疑是唐顿庄园的灵魂人物；米歇尔·道克瑞也将“大表姐“玛丽的智慧、坚韧和勇敢，演绎得深入人心。





　　此外，休·博内威利饰演的“老爷”风度翩翩，温柔克己；超人气演员马修·古迪也将“大姐夫”的绅士魅力展现得淋漓尽致。在新电影中，重磅卡司将继续互飙演技，携手为观众奉上一出《唐顿庄园》迄今最华丽和宏大的盛宴。

　　同时，这些“老面孔”们在电影《唐顿庄园》中的近况，也让全球观众期待万分。今日发布的人物海报中，主要角色按照家族关系或工作关系两两组合，透露出新故事的脉络：“大表姐”背靠老伯爵夫人，象征着家庭中最具智慧的两位精神领导人的传承；“三姑爷”和“大姐夫”并列，展现了唐顿家族的变迁与壮大；前男管家卡森先生和女管家休斯夫人、以及贝茨夫妇的组合，令唐顿庄园里无处不在的温情得以延续。

　　而此次《唐顿庄园》电影中，面对英国国王和王后的驾临，庄园里众人又将如何续写传奇经历，吸引着观众们一探究竟。

   编辑：hello王小羊

关键词： 唐顿庄园 海报
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唐顿庄园 (2019)

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导演：迈克尔·恩格勒

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