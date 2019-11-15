李小璐写道：2018年的冬天，我刻骨铭心，网络上那铺天盖地的谩骂、侮辱，瞬间把我变成了“众矢之的”

时光网讯 李小璐工作室、贾乃亮工作室昨晚同时发布声明，声明表示：离婚协议签署并办理完毕离婚登记后，双方原拟定于当日即公布该消息，但基于不占用网络公共舆论资源的考量，故一直未予公开。但鉴于近期再次有视频事件曝光，为避免事件对双方发生持续侵害，并考虑到保障孩子健康成长的现实需求，经慎重考虑，特向公众发布双方离婚的信息。希望今日之声明，能将因二人婚姻状况导致的舆论划上最终的句号。

















以下为李小璐发表长文：





每个女孩从她记事起，都会为自己构想一个个童话般的梦。随着年龄的增长，一步步的从幼稚走到现实，就不一定是梦中的童话了。





核能产生裂变，是靠本身以外的力量促其爆发……每件事情的是非曲直，原本始末，并不是人们从表面看的那么简单……

拍这部主旋律的电影是很辛苦的，在爸爸的鼓励下，我一天天的坚持了下来。我想说的是发生在这些天里的那几件事：院子里的厕所是用芦苇搭的棚子，中间是一个深坑，上面的木框架上钉着几块板子，如厕时蹲在上面，板子的间距非常大，一看就明白是“房东”为自己的罗圈腿而设定的。可我就困难了，必须拉开弓箭步，才能勉强蹲在上面，面对下面的粪坑，真是太可怕了……第一天开工回来后急着上厕所，很恐惧地走进芦苇棚，眼前突然一亮：发现坑上面的木板变多了，把坑盖的严严实实，中间留的空儿刚好适合我蹲下...... 那段时间每天收工回来又冷又累，极度疲惫，可走进我们的小屋后，温暖如春……热炕总是提前烧好，在灶口残留的炭火上，温着一大铁壶热水...... 因年龄小贪睡，第一天早晨便误了摄制组的集体早餐......可第二天早晨一起来，灶台上摆着一盆盖着盖儿保温的棒渣粥，旁边盘子里放着几个煮熟的鸡蛋，这样的“待遇”一直持续到我们走的那天.....

老爷爷怕自己的面相再吓到我，很少和我们见面，只是夜里能听到他在灶口为我们烧炕加柴火时的咳嗽声......他家太穷了，穷的猪圈里只养着几只鸡......

临走的时候，我和爸爸把身上剩的钱和能用的生活用品，全部给他留下了。这也是若干年后我做公益的起源。老爷爷很感动，拐着腿一直把我和爸爸送出村口......之后，我才知道他孤身一人一辈子了

二十多年过去了，此时此刻，我非常怀念那个年代那个老人的善良与淳朴。而今天，却有所谓道貌岸然的人拿着最现代的设备，用跟踪、偷拍的方式，窃取我的行踪。我清楚的记得：在网上出现这些偷拍视频的头一天，有人给我打电话说“我们拍到了你的东西，你看怎么办？！”我没有理会。我没有理会的结果是：第二天偷拍视频发出后，在有人精心设计的一波一波的煽风点火下，全网沸腾了......这些偷拍者用牺牲我而提示“后人”及从另一端获取非法利益的目的达到了......我眼前展现的画面是：狼捕获猎物后，豺该上了......一些以网络“求食”的人，用尽脑汁，展尽技能，编排出“推理”，漫画故事，代名词，借机甚嚣尘上......他们的“口粮”是有了，而我却被推送到了生命的最后边缘......

我深深感觉到：在我身后，有一张巨大深不可测的利益之网，在向国家的人权和法律挑战！

我不是完人，我只是千千万万女人当中的一个普通女人，是亿万劳动者当中的一个普通文艺工作者。我用心诠释着我所担任的每一个角色，也为广大观众带来过欢乐和启迪。我也有很多缺点和不足，孔子曰：人非圣贤孰能无过。我只是希望对我有成见的人或不管怀有什么目的的人，能够一分为二客观的看待我，不要以封建社会那种对待妇女苛刻的标准，用最下流的词汇骂人！也不要用违法的手段窃取他人的私密用来获利和害人！因为你们不了解事情的真相和当事人的处境！因为别人的家事与你无关！因为我没有侵害过你们当中的任何一个人！更因为你们也有姐妹和母亲！

2018年的冬天是寒冷的，我有多少次站在高层住家的窗前，眺望窗外远处的蓝天，心想：如果从这里融入那个世界，也许一切都释然了……可冥冥之中，女儿扑到我的身边，用那嫩嫩的小手紧紧抱住我的腿，一声一声的呼唤着妈妈，瞬间、我清醒了，搂着泪汪汪的女儿，哭喊着：“宝贝，妈妈永远不会离开你……”

对于我生活中究竟经历了什么，过着什么样的生活，我不想说，也请大家不要再杜撰。不要去伤害我的家人和朋友及涉及到的每一个人。而激励我现在能够站起来，就是一个母亲的一生的责任。我希望我的女儿能够像所有孩子一样健康快乐的成长。

冬天又来了，我渴望温暖的阳光，更期待百花吐蕊的春天...…











编辑：汀