《南方车站的聚会》发布一款“雨至”版群像海报，胡歌、桂纶镁、廖凡、万茜和奇道等五位主演首度合体亮相。





影片讲述的是偷车团伙头目周泽农，在逃亡中艰难寻求救赎的故事。在这场人性漩涡中，来意不明的陪泳女、老练刚毅的重案队长、周泽农多年未见的妻子和昔日好友相继卷入，多重线索汇聚到当下，各自的命运已然成为未知数。











在海报潮湿迷离的氛围中，人物好似在各种欲望的裹挟之下蓄势待发，生猛中酝酿着暧昧，画面中涌动的爆发力极具视觉冲击。警与匪的势同水火、利益面前的情谊离散，本就是犯罪类型片最经典的命题。





而同样吸引眼球的，还有胡歌与桂纶镁、万茜三人之间的复杂情感纠葛。导演刁亦男对此有着独特的理解：“人生就是一个摆脱死亡的战场，在这个过程当中，你可能会扑向爱情。死亡总是跟爱情联系在一起，它们是硬币的两面。”





继《白日焰火》在柏林国际电影节夺得最佳影片金熊奖后，导演刁亦男再度寻求突破，历经数年的潜心打磨，携《南方车站的聚会》一举入围第72届戛纳国际电影节主竞赛单元，更凭借鲜明的风格化特质获得海外媒体的好评。





不管是冲突与浪漫交融的文本创作、“两帝一后”的实力阵容还是暗夜底色下的光影复刻，电影《南方车站的聚会》都释放着“类型升级”这一信号。刁亦男曾表示：“不希望跟之前我们看到的经典黑色电影一样。影像语言要形成自己的表达的风格，在给到观众一个精彩故事的同时，让他们的内心有所收获。”











正如导演刁亦男所说，作为一部根植于本土的全新犯罪类型片，《南方车站的聚会》聚焦行将消逝的边缘行业和人物，在生猛离奇、冲突频发的观感之下，埋藏着深层次的人性主题。为了将城市边缘的生态景象以最真实的效果呈现出来，剧组历经156天的拍摄，夜景戏更高达百分之八十，将人们熟知的街头光影艺术化地萃取出来。在力求还原本色的布景中，人性的特质也得以展现。“这些活生生的人物，有一些灰色地带，存在于黑和白中间，它给我们的感觉就更真实。”多方势力命运交错，这场人性赌局究竟如何收场？

编辑：hello王小羊