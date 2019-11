法国影后朱丽叶·比诺什从事电影工作逾30年,享誉欧美影坛。演出超过60多部英、法语电影。是历史上首位在戛纳、柏林、威尼斯三大欧洲国际电影节中获封影后,完成“大满贯”的女演员。





IFFAM艺术总监麦克·古瑞吉(Mike GOODRIDGE)表示:“澳门国际影展的宗旨是展示全球最优秀的电影,而没有谁比朱丽叶‧比诺什更具代表性。比诺什是全球杰出的女演员之一,每一部作品都不断探索,让观众感到惊喜。我们迫不及待欢迎她来到澳门,加入IFFAM。”





本年度影展,“国际影后”朱丽叶·比诺什与“华语影后”刘嘉玲的共同加盟,充分展现出“立足亚洲,放眼世界”,促进中西方文化交融合作的影展特色;同时,另一位“明星大使”韩国新生代演员金俊勉(SUHO)的加入,也为影展增添了亚洲青年影人的力量。





而影展之前公布的片单中,由本届“明星大使”朱丽叶·比诺什及凯瑟琳·德纳芙(Catherine DENEUVE)主演, 日本著名导演是枝裕和(Hirokazu KORE-EDA)执导的电影 《真实》(THE TRUTH),将在本届影展的“特别展映”单元首度放映。比诺什本人将会隆重出席该电影于12月9日(星期一)举行的澳门国际影展放映礼。当天她也将与执导《南方车站的聚会》 (THE WILD GOOSE LAKE)的中国导演刁亦男(DIAO Yinan)进行对谈交流,畅聊跨文化合作的心得与可能。比诺什也将会于12 月 10 日的影展闭幕及颁奖典礼特别亮相。





今日,澳门国际影展同时公布影展增补片单。华语电影《少年与海》(OVER THE SEA) 增补入选“新华语映像”竞赛单元。电影由内地青年导演孙傲谦 (SUN Aoqian) 执导,于坤杰 (YU Kunjie)、李蔓瑄 (LI Manxuan)、孙心福 (SUN Xinfu)、兰海 (LAN Hailong) 主演。《少年与海》于2017年入围第21届“上海国际电影节”的“电影项目创投-制作中项目”单元,完成制作后于今年入围第24届“釜山国际电影节”的“新浪潮”单元。





宣传片 “导演视觉”单元新添由中国导演王小帅 (WANG Xiaoshuai) 特别推介,意大利现代主义电影导演米开朗基罗·安东尼奥尼 (Michelangelo ANTONIONI) 执导的《放大》 (BLOW-UP) 。这部1966年的经典作品是安东尼奥尼的首部英语电影,除了在票房上取得极大成功,也获得了当届多项奥斯卡金像奖、英国电影学院奖及金球奖提名,同时荣获第20届戛纳电影节的最高荣誉“金棕榈”大奖。该片将于12月9日于影展特别展映。





“特别展映”单元增加美国电影《黑水》(DARK WATERS)。电影由美国导演托德·海因斯 (Todd HAYNES) 执导,并由马克·鲁弗洛 (Mark RUFFALO) 以及安妮·海瑟薇 (Anne HATHAWAY) 主演,讲述一名律师发现小镇泄漏有毒物质后,起诉美国化工巨商的真实故事。





“特别展映”单元增加美国导演泰伦斯·马力克 (Terrence MALIK) 的《隐秘的生活》 (A HIDDEN LIFE),以及葡萄牙导演Tiago GUEDES的作品《遗产》(A HERDADE / THE DOMAIN)。马力克的《隐秘的生活》于今年的戛纳电影节全球首映并荣获佛朗索瓦·查莱(François CHALAIS)奖,此次于澳门的展映也是亚洲首度公映。葡萄牙电影《遗产》今年9月于威尼斯电影节全球首映后好评不断,同时提名主竞赛金狮奖。





开幕电影 Opening Film

《乔乔兔》

JOJO RABBIT

导演:塔伊加·维迪提 Taika WAITITI

(美国)





国际竞赛单元 International Competition

《钟鸣鸟》

BELLBIRD

导演:哈米什·贝内特 Hamish BENNETT

(新西兰)





《孟买玫瑰》

BOMBAY ROSE

导演:吉塔姜利·饶Gitanjali RAO

(印度,法国,英国,卡塔尔)





《浮力》

BUOYANCY

导演:罗德·拉申Rodd RATHJEN

(澳大利亚)





《家庭成员》

FAMILY MEMBERS

导演:马特奥·本迪斯基Mateo BENDESKY

(阿根廷)





《给我自由》

GIVE ME LIBERTY

导演:基里尔·米哈诺夫斯基 Kirill MIKHANOVSKY

(美国)





《高蒂》

GOLDIE

导演:萨姆·德容 Sam de JONG

(美国)





《归家》

HOMECOMING

导演:阿德里安托·德沃Adriyanto DEWO

(印尼)





《林恩与露西》

LYNN + LUCY

导演:菲扎尔·布利法Fyzal BOULIFA

(英国,法国)





《我们俩》

TWO OF US

导演:菲利波·梅内盖蒂Filippo MENEGHETTI

(卢森堡)





《一分二》

TWO/ONE

导演:胡安·卡布拉尔 Juan CABRAL

(英国,中国,加拿大)





日本银幕盛会 Japan Gala

《与我跳舞》

DANCE WITH ME

导演:矢口史靖 YAGUCHI Shinobu





英国银幕盛会UK Gala

《朱迪》

JUDY

导演:鲁伯特·古尔德 Rupert GOOLD





《小羊肖恩2》

SHAUN THE SHEEP 2: FARMAGEDDON

导演:威尔·比彻 Will BECHER





十面埋伏 Flying Daggers

《初恋》

FIRST LOVE

导演:三池崇史Takashi MIIKE

(日本)





《灯塔》

THE LIGHTHOUSE

导演:罗伯特·艾格斯Robert EGGERS

(美国)





《饥饿站台》

THE PLATFORM

导演:盖尔德·盖斯特鲁-乌鲁蒂亚Galder GAZTELU-URRUTIA

(西班牙)





环球影展全览 World Panorama

《气球》

BALLOON

导演:万玛才旦 PEMA Tseden

(中国)





《污秽之神》

DIRTY GOD

导演:莎莎·波拉克Sacha POLAK

(荷兰,英国,比利时,爱尔兰)





《小小乔》

LITTLE JOE

导演:杰茜卡·豪丝娜 Jessica HAUSNER

(澳大利亚,英国,德国)





《我的佐伊》

MY ZOE

导演:朱莉·德尔佩 Julie Delpy

(法国,德国)





《比邻星》

PROXIMA

导演:艾丽斯·威诺古尔 Alice WINOCOUR

(法国,德国)





《兰心大剧院》

SATURDAY FICTION

导演:娄烨 LOU Ye

(中国)





《隐形的女人》

THE INVISIBLE LIFE OF EURÍDICE GUSMÃO

导演:卡里姆·埃诺兹 Karim AINOUZ

(巴西,德国)





《返回从前的漫长旅程》

THE LONG WALK

导演:马蒂·杜 Mattie DO

(老挝,西班牙,新加坡)





《南方车站的聚会》

THE WILD GOOSE LAKE

导演:刁亦男 DIAO Yinan

(中国)





新华语映像 New Chinese Cinema

《少年的你》

BETTER DAYS

导演:曾国祥 Derek TSANG

(中国)





《春江水暖》

DWELLING IN THE FUCHUN MOUNTAINS

导演:顾晓刚 Xiaogang GU

(中国)





《幸运的奶奶》

LUCKY GRANDMA

导演:萨西·西利Sasie SEALY

(美国)

《活着唱着》

TO LIVE TO SING

导演:马楠 Johnny MA

(中国,法国)





《热带雨》

WET SEASON

导演:陈哲艺 Anthony CHEN

(新加坡)





《日光之下》

WISDOM TOOTH

导演:梁鸣 Ming LIANG

(中国)





《少年与海》

OVER THE SEA

导演:孙傲谦 Aoqian SUN(中国)









导演视觉 Director’s Choice

克里斯蒂安·蒙吉推荐影片 Cristian MUNGIU’s recommend

《东京物语》

TOKYO STORY

导演:小津安二郎 Yasujirô OZU

(日本)





陈哲艺推荐影片 Anthony CHEN’s recommend

《四百击》

THE 400 BLOWS

导演:弗朗索瓦·特吕弗 François TRUFFAUT

(法国)





王小帅 推荐影片WANG Xiaoshuai's recommend

《放大》

BLOW UP

导演:米开朗基罗·安东尼奥尼 Michelangelo ANTONIONI

(英国 / 意大利 / 美国)





特别展映

《妈阁是座城》

A CITY CALLED MACAU

导演:李少红 LI Shaohong

(中国内地,澳门特别行政区)





《礼物》

THE PRESENT

导演:许秦豪 HEO Jin-ho

(韩国)





《闯入者》

RED AMNESIA

导演:王小帅 WANG Xiaoshuai

(中国)





《真相》

THE TRUTH

导演:是枝裕和 Hirokazu KOREEDA

(法国,日本)





《隐秘的生活》

A HIDDEN LIFE

导演:泰伦斯·马力克 Terrence MALICK

(美国 , 德国)





《遗产》

A HERDADE (THE DOMAIN)

导演:蒂亚戈·盖吉思 Tiago GUEDES

(葡萄牙 ,法国)





好莱坞特别展映:

《黑水》

DARK WATERS

导演:托德·海因斯 Todd HAYNES

(美国)

















20 周年澳门特别展映

《伊娜:初生之犊》

INA AND THE BLUE TIGER SAUNA

导演:António CAETANO DE FARIA, Bernardo RAO





《热唱吧》

LET’s SING

导演:劳嘉濠Keo LOU





《幻觉围》

PATIO OF ILLUSION

导演:陈尚实Shangshi CHEN





《情断心弦》

STRING OF SORROW

导演:花天亮Oliver FA





《澳门之年》

YEARS OF MACAO

导演:TOU Kin Hong, LAM Kin Kuan, Albert CHU, Emily CHAN, Peeko WONG, CHAO Koi Wang, Maxim BESSMERTNYI, AO IEONG Weng Fong, António CAETANO DE FARIA

杜健康,林键均,朱佑人,陈雅莉,黄小雅,周钜宏,贝马善,欧阳永锋,António CAETANO DE FARIA

编辑:汀