法国影后朱丽叶·比诺什从事电影工作逾30年，享誉欧美影坛。演出超过60多部英、法语电影。是历史上首位在戛纳、柏林、威尼斯三大欧洲国际电影节中获封影后，完成“大满贯”的女演员。





IFFAM艺术总监麦克·古瑞吉（Mike GOODRIDGE）表示：“澳门国际影展的宗旨是展示全球最优秀的电影，而没有谁比朱丽叶‧比诺什更具代表性。比诺什是全球杰出的女演员之一，每一部作品都不断探索，让观众感到惊喜。我们迫不及待欢迎她来到澳门，加入IFFAM。”





法国影后朱丽叶·比诺什从事电影工作逾30年，享誉欧美影坛。演出超过60多部英、法语电影。是历史上首位在戛纳、柏林、威尼斯三大欧洲国际电影节中获封影后，完成“大满贯”的女演员。















本年度影展，“国际影后”朱丽叶·比诺什与“华语影后”刘嘉玲的共同加盟，充分展现出“立足亚洲，放眼世界”，促进中西方文化交融合作的影展特色；同时，另一位“明星大使”韩国新生代演员金俊勉（SUHO）的加入，也为影展增添了亚洲青年影人的力量。





而影展之前公布的片单中，由本届“明星大使”朱丽叶·比诺什及凯瑟琳·德纳芙（Catherine DENEUVE）主演， 日本著名导演是枝裕和（Hirokazu KORE-EDA）执导的电影 《真实》（THE TRUTH），将在本届影展的“特别展映”单元首度放映。比诺什本人将会隆重出席该电影于12月9日（星期一）举行的澳门国际影展放映礼。当天她也将与执导《南方车站的聚会》 （THE WILD GOOSE LAKE）的中国导演刁亦男（DIAO Yinan）进行对谈交流，畅聊跨文化合作的心得与可能。比诺什也将会于12 月 10 日的影展闭幕及颁奖典礼特别亮相。





今日，澳门国际影展同时公布影展增补片单。华语电影《少年与海》(OVER THE SEA) 增补入选“新华语映像”竞赛单元。电影由内地青年导演孙傲谦 (SUN Aoqian) 执导，于坤杰 (YU Kunjie)、李蔓瑄 (LI Manxuan)、孙心福 (SUN Xinfu)、兰海 (LAN Hailong) 主演。《少年与海》于2017年入围第21届“上海国际电影节”的“电影项目创投－制作中项目”单元，完成制作后于今年入围第24届“釜山国际电影节”的“新浪潮”单元。





宣传片 “导演视觉”单元新添由中国导演王小帅 (WANG Xiaoshuai) 特别推介，意大利现代主义电影导演米开朗基罗·安东尼奥尼 (Michelangelo ANTONIONI) 执导的《放大》 (BLOW-UP) 。这部1966年的经典作品是安东尼奥尼的首部英语电影，除了在票房上取得极大成功，也获得了当届多项奥斯卡金像奖、英国电影学院奖及金球奖提名，同时荣获第20届戛纳电影节的最高荣誉“金棕榈”大奖。该片将于12月9日于影展特别展映。





“特别展映”单元增加美国电影《黑水》(DARK WATERS)。电影由美国导演托德·海因斯 (Todd HAYNES) 执导，并由马克·鲁弗洛 (Mark RUFFALO) 以及安妮·海瑟薇 (Anne HATHAWAY) 主演，讲述一名律师发现小镇泄漏有毒物质后，起诉美国化工巨商的真实故事。





“特别展映”单元增加美国导演泰伦斯·马力克 (Terrence MALIK) 的《隐秘的生活》 (A HIDDEN LIFE)，以及葡萄牙导演Tiago GUEDES的作品《遗产》（A HERDADE / THE DOMAIN)。马力克的《隐秘的生活》于今年的戛纳电影节全球首映并荣获佛朗索瓦·查莱（François CHALAIS）奖，此次于澳门的展映也是亚洲首度公映。葡萄牙电影《遗产》今年9月于威尼斯电影节全球首映后好评不断，同时提名主竞赛金狮奖。





开幕电影 Opening Film

《乔乔兔》

JOJO RABBIT

导演：塔伊加·维迪提 Taika WAITITI

（美国）





国际竞赛单元 International Competition

《钟鸣鸟》

BELLBIRD

导演：哈米什·贝内特 Hamish BENNETT

（新西兰）





《孟买玫瑰》

BOMBAY ROSE

导演：吉塔姜利·饶Gitanjali RAO

（印度，法国，英国，卡塔尔）





《浮力》

BUOYANCY

导演：罗德·拉申Rodd RATHJEN

（澳大利亚）





《家庭成员》

FAMILY MEMBERS

导演：马特奥·本迪斯基Mateo BENDESKY

（阿根廷）





《给我自由》

GIVE ME LIBERTY

导演：基里尔·米哈诺夫斯基 Kirill MIKHANOVSKY

（美国）





《高蒂》

GOLDIE

导演：萨姆·德容 Sam de JONG

（美国）





《归家》

HOMECOMING

导演：阿德里安托·德沃Adriyanto DEWO

（印尼）





《林恩与露西》

LYNN + LUCY

导演：菲扎尔·布利法Fyzal BOULIFA

（英国，法国）





《我们俩》

TWO OF US

导演：菲利波·梅内盖蒂Filippo MENEGHETTI

（卢森堡）





《一分二》

TWO/ONE

导演：胡安·卡布拉尔 Juan CABRAL

（英国，中国，加拿大）





日本银幕盛会 Japan Gala

《与我跳舞》

DANCE WITH ME

导演：矢口史靖 YAGUCHI Shinobu





英国银幕盛会UK Gala

《朱迪》

JUDY

导演：鲁伯特·古尔德 Rupert GOOLD





《小羊肖恩2》

SHAUN THE SHEEP 2: FARMAGEDDON

导演：威尔·比彻 Will BECHER





十面埋伏 Flying Daggers

《初恋》

FIRST LOVE

导演：三池崇史Takashi MIIKE

（日本）





《灯塔》

THE LIGHTHOUSE

导演：罗伯特·艾格斯Robert EGGERS

（美国）





《饥饿站台》

THE PLATFORM

导演：盖尔德·盖斯特鲁-乌鲁蒂亚Galder GAZTELU-URRUTIA

（西班牙）





环球影展全览 World Panorama

《气球》

BALLOON

导演：万玛才旦 PEMA Tseden

（中国）





《污秽之神》

DIRTY GOD

导演：莎莎·波拉克Sacha POLAK

（荷兰，英国，比利时，爱尔兰）





《小小乔》

LITTLE JOE

导演：杰茜卡·豪丝娜 Jessica HAUSNER

（澳大利亚，英国，德国）





《我的佐伊》

MY ZOE

导演：朱莉·德尔佩 Julie Delpy

（法国，德国）





《比邻星》

PROXIMA

导演：艾丽斯·威诺古尔 Alice WINOCOUR

（法国，德国）





《兰心大剧院》

SATURDAY FICTION

导演：娄烨 LOU Ye

（中国）





《隐形的女人》

THE INVISIBLE LIFE OF EURÍDICE GUSMÃO

导演：卡里姆·埃诺兹 Karim AINOUZ

（巴西，德国）





《返回从前的漫长旅程》

THE LONG WALK

导演：马蒂·杜 Mattie DO

（老挝，西班牙，新加坡）





《南方车站的聚会》

THE WILD GOOSE LAKE

导演：刁亦男 DIAO Yinan

（中国）





新华语映像 New Chinese Cinema

《少年的你》

BETTER DAYS

导演：曾国祥 Derek TSANG

（中国）





《春江水暖》

DWELLING IN THE FUCHUN MOUNTAINS

导演：顾晓刚 Xiaogang GU

（中国）





《幸运的奶奶》

LUCKY GRANDMA

导演：萨西·西利Sasie SEALY

（美国）

《活着唱着》

TO LIVE TO SING

导演：马楠 Johnny MA

（中国，法国）





《热带雨》

WET SEASON

导演：陈哲艺 Anthony CHEN

（新加坡）





《日光之下》

WISDOM TOOTH

导演：梁鸣 Ming LIANG

（中国）





《少年与海》

OVER THE SEA

导演：孙傲谦 Aoqian SUN（中国）









导演视觉 Director’s Choice

克里斯蒂安·蒙吉推荐影片 Cristian MUNGIU’s recommend

《东京物语》

TOKYO STORY

导演：小津安二郎 Yasujirô OZU

（日本）





陈哲艺推荐影片 Anthony CHEN’s recommend

《四百击》

THE 400 BLOWS

导演：弗朗索瓦·特吕弗 François TRUFFAUT

（法国）





王小帅 推荐影片WANG Xiaoshuai's recommend

《放大》

BLOW UP

导演：米开朗基罗·安东尼奥尼 Michelangelo ANTONIONI

（英国 / 意大利 / 美国）





特别展映

《妈阁是座城》

A CITY CALLED MACAU

导演：李少红 LI Shaohong

（中国内地，澳门特别行政区）





《礼物》

THE PRESENT

导演：许秦豪 HEO Jin-ho

（韩国）





《闯入者》

RED AMNESIA

导演：王小帅 WANG Xiaoshuai

（中国）





《真相》

THE TRUTH

导演：是枝裕和 Hirokazu KOREEDA

（法国，日本）





《隐秘的生活》

A HIDDEN LIFE

导演：泰伦斯·马力克 Terrence MALICK

（美国 ， 德国）





《遗产》

A HERDADE (THE DOMAIN)

导演：蒂亚戈·盖吉思 Tiago GUEDES

（葡萄牙 ，法国）





好莱坞特别展映：

《黑水》

DARK WATERS

导演：托德·海因斯 Todd HAYNES

（美国）

















20 周年澳门特别展映

《伊娜：初生之犊》

INA AND THE BLUE TIGER SAUNA

导演：António CAETANO DE FARIA, Bernardo RAO





《热唱吧》

LET’s SING

导演：劳嘉濠Keo LOU





《幻觉围》

PATIO OF ILLUSION

导演：陈尚实Shangshi CHEN





《情断心弦》

STRING OF SORROW

导演：花天亮Oliver FA





《澳门之年》

YEARS OF MACAO

导演：TOU Kin Hong, LAM Kin Kuan, Albert CHU, Emily CHAN, Peeko WONG, CHAO Koi Wang, Maxim BESSMERTNYI, AO IEONG Weng Fong, António CAETANO DE FARIA

杜健康，林键均，朱佑人，陈雅莉，黄小雅，周钜宏，贝马善，欧阳永锋，António CAETANO DE FARIA

编辑：汀