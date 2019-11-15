冯小刚新作《只有芸知道》曝光了“一生一瞬”版预告及“想你的笑”版海报，该片由黄轩、杨采钰担纲主演，出演相爱一生的夫妻。





最新发布的预告中，隋东风与罗芸的爱情瞬间一一呈现：坐在自行车后座的罗芸红裙飘飘、隋东风贴心地为爱人擦护手霜、两人在鲸鱼画像前甜蜜相拥……种种生活细节，可见两人爱情幸福。





但美满生活的背后却是无尽遗憾，与隋东风携手半生的罗芸猝然离世，留下爱人痛苦难熬，只能一遍遍默念：“我一直都在等你”，盼望能在梦中相见。中年的隋东风孤身一人踏上旅程，这又是否和罗芸的遗愿有关？





预告的背景音乐改编自新西兰毛利民歌，“准备了永远，没准备再见，备好了一生，却一瞬间”唱出了隋东风的心声，“那是云在说，来生再见”则饱含罗芸对丈夫的深深不舍。一曲终了，歌声中一声轻轻叹息，好似在为两人未能圆满的爱情惋惜，又像是对人生无常的无奈。











《只有芸知道》由青年演员黄轩、杨采钰担纲主演，出演相爱一生的夫妻。实力戏骨徐帆重磅加盟，饰演两人的房东林太。影片的幕后阵容更是强大，编剧张翎是《唐山大地震》原著小说《余震》的作者，曾获得国内外多个文学大奖；摄影指导赵小丁拥有《十面埋伏》、《影》等代表作，更曾提名奥斯卡最佳摄影奖。











