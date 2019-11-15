网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

虐心！冯小刚《只有芸知道》新预告曝光

黄轩杨采钰上演"生死相依"爱情故事 12.20上映

2019-11-15 11:26:28 来源：Mtime时光网

冯小刚新作《只有芸知道》曝光了“一生一瞬”版预告及“想你的笑”版海报，该片由黄轩、杨采钰担纲主演，出演相爱一生的夫妻。
       

《只有芸知道》海报

时光网讯冯小刚执导，张翎编剧，黄轩杨采钰徐帆、Lydia Peckham 主演的电影《只有芸知道》最新曝光了“一生一瞬”版预告及“想你的笑”版海报。预告在空灵的音乐中徐徐展开，隋东风（黄轩 饰）与罗芸（杨采钰 饰）爱的瞬间一一闪现，观众也仿佛跟随着两人走过刻骨铭心的半生岁月。电影将于12月20日全国公映。

      最新发布的预告中，隋东风与罗芸的爱情瞬间一一呈现：坐在自行车后座的罗芸红裙飘飘、隋东风贴心地为爱人擦护手霜、两人在鲸鱼画像前甜蜜相拥……种种生活细节，可见两人爱情幸福。

      但美满生活的背后却是无尽遗憾，与隋东风携手半生的罗芸猝然离世，留下爱人痛苦难熬，只能一遍遍默念：“我一直都在等你”，盼望能在梦中相见。中年的隋东风孤身一人踏上旅程，这又是否和罗芸的遗愿有关？

      预告的背景音乐改编自新西兰毛利民歌，“准备了永远，没准备再见，备好了一生，却一瞬间”唱出了隋东风的心声，“那是云在说，来生再见”则饱含罗芸对丈夫的深深不舍。一曲终了，歌声中一声轻轻叹息，好似在为两人未能圆满的爱情惋惜，又像是对人生无常的无奈。



      《只有芸知道》由青年演员黄轩、杨采钰担纲主演，出演相爱一生的夫妻。实力戏骨徐帆重磅加盟，饰演两人的房东林太。影片的幕后阵容更是强大，编剧张翎是《唐山大地震》原著小说《余震》的作者，曾获得国内外多个文学大奖；摄影指导赵小丁拥有《十面埋伏》、《影》等代表作，更曾提名奥斯卡最佳摄影奖。




   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 只有芸知道
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

只有芸知道

只有芸知道 (2019)

0.0

导演：冯小刚

主演：黄轩 杨采钰

在线播放

会员评论 (5)

发表

本周热读

1

长泽雅美都来了,"唐探3"要在东京搞大事？

《唐人街探案3》曝“好开心”版角色海报

9
该片将成为《太平轮》系列后，长泽雅美出演的又一部华语..
2

美国队长变成丧尸！漫威动画《假如》发预告

颠覆主宇宙故事设定 黑豹变成星爵？！

这是一部脑洞大开的动画剧集，非常符合漫威漫画的主旨
3

美国队长后继有人！《鹰眼》《冬兵》发概念图

鹰眼训练继任者　争议英雄美国密探登场

10
据悉，《鹰眼》和《猎鹰与冬兵》定于2020年在流媒体平台..
4

漫威《永恒族》一大波片场照曝光！

众主创现身海边 漫威宇宙下阶段重点作品

18
《永恒族》由华人导演赵婷执导，将于2020年11月6日北美..
5

揭秘你不知道的“漫威之父”

职场纠纷，官司丑闻，从头细说斯坦李

一年过去了，我们依然在想你。

查看更多