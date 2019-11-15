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《睡梦医生》：天才导演拍出的恐怖佳作

库布里克《闪灵》续集 麦克格雷格贡献完美演技

2019-11-15 11:39:46 来源：Mtime时光网

作为斯坦利·库布里克《闪灵》的续集，《睡梦医生》有着大师级的指导，同时也给予了观众不少寒意与惊悚。弗拉纳根是个被低估的独立电影、小成本类型片的天才导演，并非只是依靠“廉价惊吓”。


中字预告

　　时光网特稿   由迈克·弗拉纳根导演的《睡梦医生》带着一些不同寻常、甚至有负担感的期待，终于与大家见面了。毕竟，这可是一部一点也不“普通”的心理恐怖电影。

　　本片根据斯蒂芬·金2013年的同名小说改编，也是著名的经典之作《闪灵》的续集。斯坦利·库布里克于1980年改编了金这部1977年的同名小说，由杰克·尼科尔森主演；唯一的问题就是，金对于那部电影十分不满，认为库布里克对原作做出的改变非常糟糕，并且他丝毫不避讳表达这些厌恶之情。

　　所以《睡梦医生》面临着一个难度极大且近乎史无前例的任务——同时让两边都能满意：这得像穿针一样地小心翼翼，既要忠于两种不同观点和金的原著素材，又得继承电影前作的风格，让观众觉得本片与库布里克的作品同属一个宇宙。这部电影不但完成了上述任务，还不可否认地融入了导演的艺术风格。这可谓是弗拉纳根的成功之作，他成功突破了主流，且拍出了他至今为止的最佳。



　　故事聚焦于成年的Dan Torrance（伊万·麦克格雷格饰），他是一个具有灵媒能力的人，至今被《闪灵》中所描绘的、发生在小时候的远眺酒店事件阴影笼罩，心灵所受的创伤也远没抚平。故事中也由几处重制的闪回画面。短暂展现了一些男主角自我毁灭倾向的黑暗面后，《睡梦医生》来到了8年后，Dan来到了一个小镇、与Billy Freeman（克利夫·柯蒂斯饰）成为了朋友，并开始参加匿名戒酒互助会，还找了份当地救济所的工作。在那，因为Dan能预知人何时去世的可怕能力并给予他们安抚，临终病人们给他起了个“睡梦医生”的外号。



　　与此同时，观众们也会了解到一个流动邪教组织“the True Knot”，其头目为Rose the Hat（丽贝卡·弗格森饰）。这个杀人组织以拥有通灵能力的人（像Dan一样）在将死之时散发的“精气”为食，所以在全国进行捕猎。当年幼的Abra（凯丽·卡伦饰）利用心灵感知能力目睹了一次他们的杀戮后，她找到了Dan——他们之前一直在联系，但从未谋面——想要为受害者寻求正义，并消灭Rose。后来，这逐渐演变成了一个任何人都无法想象的危险计划。



　　单看152分钟的片长，《睡梦医生》可能会被戴上冗长的帽子。但其节奏其实是很明智的，也没让人感到一丝无聊。随着影片黑暗的深入（画面也真的变得很黑暗），在几个特定场景中其实耍了些小聪明——这帮助本片变得更加可信、真实，不管情节元素变得多魔幻。大多数这种类型的场景是Dan与Abra的对手戏。举个例子，当Abra循着踪迹找到Dan，两人第一次见面时，她使用了自己的“闪灵”能力在公共场合与他进行心灵感应式的交谈；但Dan生怕自己一个大男人盯着一个小女孩看显得很奇怪，于是说：“我们用真正的声音说话就行。”

　　在以上这些，包括其它很多方面，《睡梦医生》都显现出了弗拉纳根的台词改编功力，剧本也是深深植根于角色细节中的——而不是像很多毫无条理的恐怖电影那样，仅仅是一些添油加醋的勾搭情节或是完全连不上的破碎几幕。



　　弗拉纳根是个被低估的独立电影、小成本类型片（《Oculus and Ouija: Origin of Evil》）天才导演，他也是Netflix剧集《鬼入侵》的制作人。弗拉纳根旨在追求一种令人不安的怪异强调，而非只是依靠“廉价惊吓”。

　　其中一场戏出现了之前提到的the True Knot受害者，由雅各布·特瑞布雷饰演。这场戏强有力地让人们记起了电影本质的必要元素，以及剪辑、音乐（包括Andrew Grush、Taylor Stewart联合the Newton Brothers献上的伟大配乐）、一名观众投入大量精力的角色，甚至是布景道具都可以合起伙来吓到我们，这胜过任何一条不管是实际制造出来，还是CGI技术做出来的特效。



　　如果没看过《闪灵》，你就好像不可能完全领会《睡梦医生》，即使本片已经制作得足够好了，即使对于没机会看《闪灵》的年轻观众来讲，观感可能已经足够享受、畅快了。特别是Dan与原远眺酒店厨师Dick Hallorann（卡尔·鲁伯利饰）的关系，以及影片强大第三幕中的许多个瞬间，其中Dan和Abra试图引诱Rose去到远眺酒店。这些场景如果没看过库布里克的前作，肯定是不足以欣赏到全部的。

　　但本片又不仅仅是帮助观众简单了解金小说的本质——分别理解和欣赏两部改编电影是绝对有必要的。《闪灵》描写的是一个在酒精与上瘾中苦苦挣扎的男人，他抓住了对家人复杂、强烈的怒火和愤恨，同时还有自己的病症会毁掉他们的恐惧。另一方面，《睡梦医生》的主角是一个完全清醒的男人，在一定程度上讲是有毒男权的反面——展现了一个健康男人得脆弱一面。



　　正是麦克格雷格帮助刻画了那种感觉，他力压丹·史蒂文斯、杰瑞米·雷纳和杰克·吉伦哈尔出演本片的主角。他贡献了完美的演技，展现了谦逊与诚挚，且在表演中加入了许多不易察觉的动力与内心矛盾，展现了一个曾经接近死亡创伤、对自己的过去十分悔恨的男人想要做些好事的心理。卡伦此次献上自己的大银幕首秀，表演也十分惊艳。她就像本片一样，对青少年感受的理解十分到位——这意味着不安与恐惧，还有在她取得自信后的一些欢乐的瞬间。

　　这些出色的表演，加上弗拉纳根顶级的指导，让《睡梦医生》非常值得《闪灵》续集的头衔，也是今年最棒的恐怖片之一。这部电影讲述了引人入胜又令人不安的故事，并会在你看过之后的很长一段时间，都萦绕在你的记忆中。

【《睡梦医生》已于11月8日在美国上映。你想看这部电影吗？还是太害怕不敢看呢？你最喜欢的根据斯蒂芬·金作品改编的电影或剧集是哪个呢？让我们在评论区看到你的想法！】

作者：Brent Simon   编辑：hello王小羊

关键词： 睡梦医生 影评 BrentSimon
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